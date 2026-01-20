сегодня



Бывший басист FEAR FACTORY едет в тур с OVERKILL



OVERKILL сообщили о том, что Christian Olde Wolbers, ранее игравший в FEAR FACTORY, будет задействован в американском туре на разогреве у TESTAMENT, Ранее он уже подменял в команде D.D. Verni осенью 2024 года.





