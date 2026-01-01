Arts
Новости
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 26
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
*Новое видео KREATOR 18
*

Black Veil Brides

*



20 янв 2026 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «Мы стали более агрессивными»

14 янв 2026 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES о более мрачном звучании

12 янв 2026 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

23 окт 2025 : 		 BLACK VEIL BRIDES закончили альбом

20 авг 2025 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES о новом треке

8 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLACK VEIL BRIDES

17 июл 2025 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

5 июл 2025 : 		 BLACK VEIL BRIDES записали альбом

6 янв 2025 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES хвалит альбом MÖTLEY CRÜE

8 сен 2024 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES об опыте разогрева MÖTLEY CRÜE

3 сен 2024 : 		 Как BLACK VEIL BRIDES хотели повторить одноименный альбом METALLICA

17 июн 2024 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «Выпускать ли альбом?»

11 июн 2024 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «Почти все ссутся озвучить свое мнение»

3 июн 2024 : 		 Любит ли вокалист BLACK VEIL BRIDES METALLICA?

26 апр 2024 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

10 ноя 2023 : 		 BLACK VEIL BRIDES работают над новой музыкой

11 сен 2023 : 		 BLACK VEIL BRIDES и VILLE VALO записали кавер-версию хита SISTERS OF MERCY: ремикс

9 июн 2023 : 		 BLACK VEIL BRIDES и VILLE VALO записали кавер-версию хита SISTERS OF MERCY

22 фев 2023 : 		 Оркестровка от BLACK VEIL BRIDES

17 ноя 2022 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

12 окт 2022 : 		 Обложка нового релиза BLACK VEIL BRIDES

6 сен 2022 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

13 май 2022 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

4 апр 2022 : 		 У вокалиста BLACK VEIL BRIDES две полоски

6 фев 2022 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES о бисексуальности Супермена

27 янв 2022 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES признался, что уже шесть лет не брал в рот крепкого
Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «Мы стали более агрессивными»



Вокалист BLACK VEIL BRIDES Andy Biersack в недавнем интервью ответил, отражает ли "Certainty" настрой нового альбома:

«О да. Но есть две стороны медали. Во-первых, очевидно, что мы существуем и долгое время сочиняем музыку вместе. Так что мы всегда были группой, которая не любит записывать один и тот же альбом дважды. И я уверен, что мы подошли к тому моменту, когда никто из нас на самом деле не был в восторге от идеи создания грандиозной рок-оперы с хорами. И потом, что касается меня, в творческом плане, это действительно было не то, о чем я думал в момент создания материала. Так что все, по крайней мере на уровне повествования, было гораздо более искаженным, из-за отсутствия лучшего термина — мрачным, серьезным или... мне сложно подобрать слово. И поэтому я полагаю, что музыка рождалась с той же точки зрения. Мы не хотели записывать альбом, который звучал бы так: "Эй, теперь мы собираемся сделать тяжелую пластинку". То, что мы пытаемся здесь создать, и мои идеи в плане повествования, а также то, что Jake пишет с музыкальной точки зрения, было настоящим желанием показать, что мы идет рука об руку друг с другом. И поэтому пластинка получилась тяжелой, потому что так и должно быть, чтобы она соответствовала повествованию. И я также считаю, что это реально солидный альбом с той точки зрения, когда мы не пытались говорить "Каждая песня - это скриминг", "Каждая песня — это что угодно". Когда люди послушают альбом целиком, я полагаю, они услышат, что тяжелые моменты в нем целенаправленные, и есть более традиционные для нас элементы. Но я бы сказал, что в целом альбом гораздо более агрессивный, чем наши предыдущие альбомы».




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
