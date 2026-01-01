сегодня



Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «Мы стали более агрессивными»



Вокалист BLACK VEIL BRIDES Andy Biersack в недавнем интервью ответил, отражает ли "Certainty" настрой нового альбома:



«О да. Но есть две стороны медали. Во-первых, очевидно, что мы существуем и долгое время сочиняем музыку вместе. Так что мы всегда были группой, которая не любит записывать один и тот же альбом дважды. И я уверен, что мы подошли к тому моменту, когда никто из нас на самом деле не был в восторге от идеи создания грандиозной рок-оперы с хорами. И потом, что касается меня, в творческом плане, это действительно было не то, о чем я думал в момент создания материала. Так что все, по крайней мере на уровне повествования, было гораздо более искаженным, из-за отсутствия лучшего термина — мрачным, серьезным или... мне сложно подобрать слово. И поэтому я полагаю, что музыка рождалась с той же точки зрения. Мы не хотели записывать альбом, который звучал бы так: "Эй, теперь мы собираемся сделать тяжелую пластинку". То, что мы пытаемся здесь создать, и мои идеи в плане повествования, а также то, что Jake пишет с музыкальной точки зрения, было настоящим желанием показать, что мы идет рука об руку друг с другом. И поэтому пластинка получилась тяжелой, потому что так и должно быть, чтобы она соответствовала повествованию. И я также считаю, что это реально солидный альбом с той точки зрения, когда мы не пытались говорить "Каждая песня - это скриминг", "Каждая песня — это что угодно". Когда люди послушают альбом целиком, я полагаю, они услышат, что тяжелые моменты в нем целенаправленные, и есть более традиционные для нас элементы. Но я бы сказал, что в целом альбом гораздо более агрессивный, чем наши предыдущие альбомы».







+0 -0



просмотров: 37

