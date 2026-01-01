Arts
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

Новости
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 26
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
*Новое видео KREATOR 18
Новости
*

Dark Tranquillity

*



20 янв 2026 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY о гётеборгском звуке

20 окт 2025 : 		 DARK TRANQUILLITY почтили память Томаса Линдберга

31 окт 2024 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

9 сен 2024 : 		 Юбилейный винил DARK TRANQUILLITY

30 авг 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления DARK TRANQUILLITY

27 авг 2024 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Нам нужно быть очень осторожными с тем, как используется искусственный интеллект»

16 авг 2024 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

11 авг 2024 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY о новом альбоме

10 июл 2024 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

23 июн 2024 : 		 Новая песня DARK TRANQUILLITY

2 май 2024 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

19 мар 2024 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY о том, как группа KREATOR сподвигла его на занятия музыкой

7 мар 2024 : 		 Новая песня DARK TRANQUILLITY

28 янв 2024 : 		 DARK TRANQUILLITY завершили запись

21 окт 2023 : 		 DARK TRANQUILLITY приступили к записи

5 сен 2023 : 		 Фронтмен DARK TRANQUILLITY пока не выбрал концепцию для следующего альбома

24 июл 2023 : 		 CHRISTOPHER AMOTT покинул DARK TRANQUILLITY

26 апр 2023 : 		 DARK TRANQUILLITY готовят новый материал

29 янв 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления DARK TRANQUILLITY

24 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DARK TRANQUILLITY

20 янв 2023 : 		 Гитарист DARK TRANQUILLITY / ANDROMEDA выпустил сольный альбом

14 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DARK TRANQUILLITY

3 фев 2022 : 		 Умер бывший гитарист DARK TRANQUILLITY

1 окт 2021 : 		 Басист DARK TRANQUILLITY: «Меня никто не увольнял!»

26 авг 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления DARK TRANQUILLITY

13 авг 2021 : 		 Перемены в DARK TRANQUILLITY
|||| сегодня

Вокалист DARK TRANQUILLITY о гётеборгском звуке



MIKAEL STANNE в недавнем интервью поговорил о гётеборгском звучании и его важности. После слов интервьюера о том, что гётеборгское звучание играло важную роль в 90-е, Stanne добавил:

«Да, все так и было. И, конечно, мы этого не замечали. Мы были просто друзьями. Я имею в виду, Гётеборг — маленький город. Мы жили очень близко друг к другу. Мы дружим с подросткового возраста. Но, конечно, да, мы записывали альбомы примерно в одно и то же время в одной студии, так что было логично объединить их. Но мы никогда об этом не задумывались. И только когда мы начали гастролировать — кажется, это было в 96-м или 97-м, — я начал слышать, как люди говорят: "Да, этот гетеборгский саунд классный, чувак". А я такой: "Что ты имеешь в виду? Что это?" — "Да вы и сами знаете, ну вы, ребята, все вместе". — "Но мы лишь маленькие группы из нашего маленького города. Это же ничто." Сейчас, я да, все понимаю. Но какое-то время это было так странно. Мы старались, все мы, все группы, старались быть уникальными и оригинальными, отличаться друг от друга и от всего остального. И вдруг люди сказали: "Да, это просто звук." Сначала мы восприняли это как небольшое оскорбление».




просмотров: 207

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
