Вокалист DARK TRANQUILLITY о гётеборгском звуке



MIKAEL STANNE в недавнем интервью поговорил о гётеборгском звучании и его важности. После слов интервьюера о том, что гётеборгское звучание играло важную роль в 90-е, Stanne добавил:



«Да, все так и было. И, конечно, мы этого не замечали. Мы были просто друзьями. Я имею в виду, Гётеборг — маленький город. Мы жили очень близко друг к другу. Мы дружим с подросткового возраста. Но, конечно, да, мы записывали альбомы примерно в одно и то же время в одной студии, так что было логично объединить их. Но мы никогда об этом не задумывались. И только когда мы начали гастролировать — кажется, это было в 96-м или 97-м, — я начал слышать, как люди говорят: "Да, этот гетеборгский саунд классный, чувак". А я такой: "Что ты имеешь в виду? Что это?" — "Да вы и сами знаете, ну вы, ребята, все вместе". — "Но мы лишь маленькие группы из нашего маленького города. Это же ничто." Сейчас, я да, все понимаю. Но какое-то время это было так странно. Мы старались, все мы, все группы, старались быть уникальными и оригинальными, отличаться друг от друга и от всего остального. И вдруг люди сказали: "Да, это просто звук." Сначала мы восприняли это как небольшое оскорбление».







