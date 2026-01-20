19 янв 2026



MAX CAVALERA: «Я 17-летний пацан, запертый в теле 56-летнего!»



MAX CAVALERA в недавнем интервью был задан вопрос, есть ли музыкальный проект, который он всегда хотел реализовать, но который так и не был воплощён в жизнь по каким-то причинам:



«Да, я думал об этом на днях. Я смотрел видео с Полом Саймоном. И это было очень интересно, потому что я большой поклонник его альбомов "Graceland" и "The Rhythm Of The Saints". Когда он сочинял "Graceland", ему было, по-моему, за пятьдесят. И его уже вроде как списали со счетов — все думали, что его лучшие дни прошли, которые были с SIMON & GARFUNKEL и всеми его предыдущими хитами. И так он начал вторую жизнь с "Graceland".



Мне нравится думать о подобном, потому что это даёт мне надежду, что в будущем произойдёт что-то лучшее. Есть способы достичь чего-то ещё. И нет ничего плохого в том, что я сделал. Я очень горжусь своими работами, всеми альбомами SEPULTURA, KILLER BE KILLED, NAILBOMB, GO AHEAD AND DIE, SOULFLY — это здорово — но интересен сам процесс поиска, когда ты всё ещё можешь найти в себе магию, чтобы сделать что-то, что удивит даже тебя самого. И это никогда не поздно сделать. Погоня никогда не прекращается. И это действительно круто, нужно всегда стараться быть вдохновлённым настолько, насколько это возможно, когда ты собираешься записывать альбом. Гастроли — это другое дело. Во время гастролей не нужно быть особо вдохновлённым, потому что ты не создаёшь новую музыку, ты играешь то, что уже написано. Поэтому нужно просто постараться исполнить всё как можно лучше. Но я люблю и то, и другое — и гастроли, и создание музыки. Не знаю, что мне нравится больше. Наверное, гастроли нравятся мне чуть больше, потому что я могу заниматься тем, что люблю. Создание новой музыки всегда немного пугает, но мне нравится думать, что лучшее ещё впереди, и это даёт мне надежду на будущее».



Возвращаясь к вопросу о том, думал ли он о том, чтобы заняться чем-то совершенно другим в музыкальном плане, Max сказал:



«У меня ещё нет никаких проектов, но да, я бы хотел заняться чем-то ещё... Есть некоторые вещи, о которых я думал. Просто нужно сделать это правильно и в нужное время. Но я люблю импровизировать. Во-первых, я люблю джемовать в целом и с разными музыкантами. Поэтому у меня так много групп: KILLER BE KILLED, GO AHEAD AND DIE, SOULFLY, NAILBOMB и другие. Я перехожу от одной к другой, и в каждой из этих групп разные ребята... И я люблю взаимодействовать со всеми ними. Это здорово. Это потрясающе. Это по-настоящему очень круто. Потому что я думаю, что в музыке есть что-то действительно чистое и волшебное, и ничто другое не даёт мне такого кайфа».



О том, откуда он черпает музыкальное вдохновение в настоящее время:



«Я по натуре любознательный человек. Поэтому даже просмотр таких вещей, как документальные фильмы о Поле Саймоне и тому подобное, всегда вдохновляет меня. Что касается музыки, я всегда в поиске новых вещей, звуков и записей, которые заинтересуют меня. И тогда я подвергаюсь их влиянию, и иногда это влияние бывает сильным. Иногда — не таким сильным. Но я думаю, что в целом я всегда был одним и тем же человеком, я не очень изменился. Так что я на самом деле 17-летний парень, запертый в 56-летнем теле. Я не позволяю другим вещам, не связанным с металлом, музыкальной политике и всему такому, разрушить чистоту того, почему я влюбился в эту музыку в первую очередь. И это для меня святое. И я сражаюсь изо всех сил, чтобы сохранить это святое, — за 17-летнего Max'a Cavalera, который просто любит металл и на самом деле является фанатом. Я действительно фанат. Мне нравится всё, что связано с металлом. Мне нравится изучать его и узнавать новое. Я думаю, что продолжаю учиться. Я никогда не перестаю учиться. Всегда найдётся кто-то, кто может сказать тебе что-то, и ты подумаешь: "Я никогда не рассматривал это с подобной стороны. Это круто. Я применю это в своей жизни". Так всегда бывает. Так что это здорово. Это удивительный мир, и нужно держать уши и глаза открытыми, чтобы вдохновение пришло, а потом использовать его».







