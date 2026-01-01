Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 25
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 22
*Новое видео KREATOR 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 25
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 22
*Новое видео KREATOR 18
[= ||| все новости группы



*

Primal Fear

*



19 янв 2026 : 		 Профессиональное видео полного выступления PRIMAL FEAR

10 окт 2025 : 		 Лидер PRIMAL FEAR о переменах в составе

5 сен 2025 : 		 RALF SCHEEPERS: «PRIMAL FEAR был бы и без Sinner'a»

4 сен 2025 : 		 Новая песня PRIMAL FEAR

18 авг 2025 : 		 Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!»

31 июл 2025 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

12 июн 2025 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

13 май 2025 : 		 Видео с выступления PRIMAL FEAR

5 май 2025 : 		 Басист PRIMAL FEAR рвется в бой!

24 апр 2025 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

25 сен 2024 : 		 PRIMAL FEAR выбирают из 25 песен

3 сен 2024 : 		 PRIMAL FEAR нашли барабанщика

28 авг 2024 : 		 THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR

26 авг 2024 : 		 MAGNUS KARLSSON выступит с PRIMAL FEAR

24 авг 2024 : 		 PRIMAL FEAR лишились четырех музыкантов

5 июн 2024 : 		 PRIMAL FEAR на REIGNING PHOENIX MUSIC

23 фев 2024 : 		 Новая песня PRIMAL FEAR

14 фев 2024 : 		 Matt Sinner вновь у микрофона

16 сен 2023 : 		 Успехи в чартах PRIMAL FEAR

4 сен 2023 : 		 Видео с выступления PRIMAL FEAR

31 авг 2023 : 		 Новая песня PRIMAL FEAR

20 июл 2023 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

31 май 2023 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

10 фев 2023 : 		 Новый альбом PRIMAL FEAR выйдет осенью

24 июн 2022 : 		 Видео с текстом от PRIMAL FEAR

10 июн 2022 : 		 PRIMAL FEAR все еще не могут
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео полного выступления PRIMAL FEAR



zoom
Профессиональное видео полного выступления PRIMAL FEAR, которое состоялось в рамках фестиваля Stonedead, Newark Showground, Newark-on-Trent, England, доступно для просмотра ниже:

01. Final Embrace
02. Nuclear Fire
03. Angel In Black
04. The Hunter
05. King Of Madness
06. The End Is Near
07. Fighting The Darkness
08. Chainbreaker
09. Metal Is Forever




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 18

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом