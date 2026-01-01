×
SOPHIE LLOYD исполняет OASIS
25
Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL
25
Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по...
25
Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth»
22
Новое видео KREATOR
18
Primal Fear
Германия
Heavy Metal
Power Metal
http://www.primalfear.de
Myspace:
http://www.myspace.com/primalfearofficial
Facebook:
https://www.facebook.com/PrimalFearOfficial/
19 янв 2026
:
Профессиональное видео полного выступления PRIMAL FEAR
10 окт 2025
:
Лидер PRIMAL FEAR о переменах в составе
5 сен 2025
:
RALF SCHEEPERS: «PRIMAL FEAR был бы и без Sinner'a»
4 сен 2025
:
Новая песня PRIMAL FEAR
18 авг 2025
:
Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!»
31 июл 2025
:
Новое видео PRIMAL FEAR
12 июн 2025
:
Новое видео PRIMAL FEAR
13 май 2025
:
Видео с выступления PRIMAL FEAR
5 май 2025
:
Басист PRIMAL FEAR рвется в бой!
24 апр 2025
:
Новое видео PRIMAL FEAR
25 сен 2024
:
PRIMAL FEAR выбирают из 25 песен
3 сен 2024
:
PRIMAL FEAR нашли барабанщика
28 авг 2024
:
THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR
26 авг 2024
:
MAGNUS KARLSSON выступит с PRIMAL FEAR
24 авг 2024
:
PRIMAL FEAR лишились четырех музыкантов
5 июн 2024
:
PRIMAL FEAR на REIGNING PHOENIX MUSIC
23 фев 2024
:
Новая песня PRIMAL FEAR
14 фев 2024
:
Matt Sinner вновь у микрофона
16 сен 2023
:
Успехи в чартах PRIMAL FEAR
4 сен 2023
:
Видео с выступления PRIMAL FEAR
31 авг 2023
:
Новая песня PRIMAL FEAR
20 июл 2023
:
Новое видео PRIMAL FEAR
31 май 2023
:
Новое видео PRIMAL FEAR
10 фев 2023
:
Новый альбом PRIMAL FEAR выйдет осенью
24 июн 2022
:
Видео с текстом от PRIMAL FEAR
10 июн 2022
:
PRIMAL FEAR все еще не могут
13 май 2022
:
Переиздание PRIMAL FEAR выйдет летом
9 фев 2022
:
Гитарист PRIMAL FEAR выпускает сольный альбом
21 дек 2021
:
Гитарист PRIMAL FEAR: «8 месяцев — 8 больниц»
20 авг 2021
:
PRIMAL FEAR отменили концерты в 2021–2022 годах
19 апр 2021
:
PRIMAL FEAR впервые попали в чарты синглов
9 апр 2021
:
Новое видео PRIMAL FEAR
13 дек 2020
:
TARJA TURUNEN споет с PRIMAL FEAR
7 дек 2020
:
Вокалист PRIMAL FEAR исполняет HÉROES DEL SILENCIO
15 авг 2020
:
Новое видео PRIMAL FEAR
7 авг 2020
:
Новый альбом PRIMAL FEAR в чартах
2 авг 2020
:
Успехи PRIMAL FEAR в чартах
24 июл 2020
:
Новое видео PRIMAL FEAR
9 июл 2020
:
Трейлер нового альбома PRIMAL FEAR
1 июл 2020
:
Трейлер нового альбома PRIMAL FEAR
21 июн 2020
:
Трейлер нового альбома PRIMAL FEAR
19 июн 2020
:
Новое видео PRIMAL FEAR
15 май 2020
:
Новая песня PRIMAL FEAR
1 май 2020
:
PRIMAL FEAR выпустят сингл весной
3 апр 2020
:
Новый альбом PRIMAL FEAR выйдет летом
6 фев 2020
:
Вокалист PRIMAL FEAR: «Мы переплюнем "Apocalypse"»
25 июн 2019
:
Новый барабанщик в PRIMAL FEAR
22 апр 2019
:
Три альбома PRIMAL FEAR будут переизданы на цветном виниле
19 апр 2019
:
Новое видео PRIMAL FEAR
4 янв 2019
:
Видео с выступления PRIMAL FEAR на Wacken Open Air 2017
30 сен 2018
:
Видео с текстом от PRIMAL FEAR
8 сен 2018
:
PRIMAL FEAR на NUCLEAR BLAST
6 авг 2018
:
Вокалист PRIMAL FEAR о двадцатилетии группы
2 авг 2018
:
Новое видео PRIMAL FEAR
29 июн 2018
:
Новое видео PRIMAL FEAR
23 май 2018
:
Новая песня PRIMAL FEAR
29 ноя 2017
:
PRIMAL FEAR отправились в студию
7 сен 2017
:
Компиляция PRIMAL FEAR выйдет осенью
18 июл 2017
:
Концертное видео PRIMAL FEAR
4 июн 2017
:
Концертное видео от PRIMAL FEAR
12 май 2017
:
Фрагмент нового DVD PRIMAL FEAR
29 апр 2017
:
Фрагмент нового DVD PRIMAL FEAR
6 апр 2017
:
Концертный релиз PRIMAL FEAR выйдет летом
24 ноя 2016
:
Фрагмент нового DVD PRIMAL FEAR
1 ноя 2016
:
Видео с выступления PRIMAL FEAR
31 июл 2016
:
PRIMAL FEAR планируют юбилейное выступление
27 июн 2016
:
Новый DVD PRIMAL FEAR выйдет в 2017
29 апр 2016
:
Видео с выступления PRIMAL FEAR
19 янв 2016
:
Новое видео PRIMAL FEAR
12 янв 2016
:
Новая песня PRIMAL FEAR
14 дек 2015
:
Новая песня PRIMAL FEAR
1 дек 2015
:
Новая песня PRIMAL FEAR
16 ноя 2015
:
Новое видео PRIMAL FEAR
10 ноя 2015
:
Трейлер нового альбома PRIMAL FEAR
2 ноя 2015
:
Детали нового альбома PRIMAL FEAR
9 сен 2015
:
Новый альбом PRIMAL FEAR выйдет в январе
20 июл 2015
:
Видео с выступления PRIMAL FEAR
14 июн 2015
:
PRIMAL FEAR сменили ударника
31 мар 2015
:
Вокалист PRIMAL FEAR на альбоме GRAVESHADOW
17 фев 2015
:
Переиздания PRIMAL FEAR выйдут в марте
6 фев 2015
:
Видео с выступления PRIMAL FEAR
24 дек 2014
:
PRIMAL FEAR отыграли первое шоу с новым ударником
10 сен 2014
:
PRIMAL FEAR нашли барабанщика
13 авг 2014
:
Вокалист PRIMAL FEAR об уходе барабанщика
12 авг 2014
:
PRIMAL FEAR расстались с ударником
6 авг 2014
:
Новое видео PRIMAL FEAR
1 июл 2014
:
Видео с выступления PRIMAL FEAR
31 янв 2014
:
Новое видео PRIMAL FEAR
8 янв 2014
:
Альбом PRIMAL FEAR 2007 года выйдет на виниле
24 дек 2013
:
MAGNUS KARLSSON пропустит тур PRIMAL FEAR
19 дек 2013
:
Семплы новых песен PRIMAL FEAR
2 дек 2013
:
Новое видео PRIMAL FEAR
12 ноя 2013
:
Лимитированное издание нового альбома PRIMAL FEAR
4 ноя 2013
:
Обложка нового альбома PRIMAL FEAR
26 окт 2013
:
Новый сингл PRIMAL FEAR выйдет в декабре
3 окт 2013
:
Название нового альбом PRIMAL FEAR
30 сен 2013
:
LIV KRISTINE на новом альбоме PRIMAL FEAR
15 сен 2013
:
PRIMAL FEAR приступили к сведению
4 авг 2013
:
PRIMAL FEAR о новом альбоме
3 авг 2013
:
PRIMAL FEAR записали гитары
23 июл 2013
:
PRIMAL FEAR приступили к записи ударных
21 май 2013
:
PRIMAL FEAR начнут запись сегодня
6 май 2013
:
Вокалист PRIMAL FEAR о новом альбоме
13 апр 2013
:
PRIMAL FEAR завершают работу над материалом
25 янв 2013
:
PRIMAL FEAR остались на FRONTIERS RECORDS
12 дек 2012
:
PRIMAL FEAR начали работу над новым альбомом
22 окт 2012
:
Гитарист PRIMAL FEAR работает над сольным альбомом
6 окт 2012
:
Новое видео PRIMAL FEAR
21 авг 2012
:
Барабанщик PRIMAL FEAR, гитарист MASTERPLAN в новом проекте с вокалистом SYMPHONY X
18 июн 2012
:
Гитарист PRIMAL FEAR заключил контракт с FRONTIERS RECORDS
27 фев 2012
:
Гитарист PRIMAL FEAR не поедет в тур, его заменит гитарист MYSTIC PROPHECY
31 дек 2011
:
Трейлер нового альбома PRIMAL FEAR
25 дек 2011
:
Семплы всего альбома PRIMAL FEAR
19 дек 2011
:
Новая песня PRIMAL FEAR
6 дек 2011
:
Новое видео PRIMAL FEAR
14 ноя 2011
:
Семпл нового сингла PRIMAL FEAR
13 ноя 2011
:
Новый сингл PRIMAL FEAR выйдет в декабре
9 ноя 2011
:
PRIMAL FEAR завершили работу над альбомом
9 сен 2011
:
PRIMAL FEAR начнут сведение в понедельник
30 авг 2011
:
PRIMAL FEAR завершили запись вокала
17 авг 2011
:
PRIMAL FEAR продолжают работу над альбомом
4 авг 2011
:
Видеоапдейт от PRIMAL FEAR
15 июл 2011
:
PRIMAL FEAR завершили запись ударных
9 июл 2011
:
Название нового альбома PRIMAL FEAR
13 июн 2011
:
PRIMAL FEAR начнут запись в июле
23 апр 2011
:
У PRIMAL FEAR готово 15 песен
5 ноя 2010
:
Ударник PRIMAL FEAR выпустил обучающий DVD
14 сен 2010
:
PRIMAL FEAR покинул гитарист
4 сен 2010
:
MAGNUS KARLSSON завершил запись гитар для сольного альбома вокалиста PRIMAL FEAR
23 авг 2010
:
Tim "Ripper" Owens на сольном альбоме RALF'a SCHEEPERS'a
9 авг 2010
:
На сольном альбоме вокалиста PRIMAL FEAR будут кавер-версии JUDAS PRIEST, TYRAN PACE
12 июн 2010
:
Вокалист PRIMAL FEAR работает над сольным диском
25 май 2010
:
Превью с нового DVD PRIMAL FEAR
28 апр 2010
:
Детали концертных изданий PRIMAL FEAR
24 мар 2010
:
PRIMAL FEAR отменили выступление на Wacken Open Air
1 мар 2010
:
Сольный альбом вокалиста PRIMAL FEAR выйдет в январе следующего года
9 янв 2010
:
PRIMAL FEAR готовят DVD и концертный альбом
6 ноя 2009
:
Туровый автобус PRIMAL FEAR попал в аварию
14 авг 2009
:
Участники PRIMAL FEAR в туре "Rock Meets Classic"
8 авг 2009
:
Вокалист PRIMAL FEAR работает над сольным диском
5 авг 2009
:
PRIMAL FEAR о турне и концертном DVD
10 май 2009
:
Новое видео от PRIMAL FEAR
30 мар 2009
:
Семплы с нового альбома PRIMAL FEAR
22 мар 2009
:
Трек-лист и дата выхода нового альбома PRIMAL FEAR
31 янв 2009
:
PRIMAL FEAR рассказали про новый альбом
22 янв 2009
:
PRIMAL FEAR начнут мастеринг в начале февраля
4 янв 2009
:
PRIMAL FEAR начинают микшировать альбом со следующей недели
20 дек 2008
:
PRIMAL FEAR в процессе записи альбома
14 дек 2008
:
PRIMAL FEAR: вести из студии
28 ноя 2008
:
PRIMAL FEAR отправляются в студию на этой неделе
5 ноя 2008
:
Гитарист PRIMAL FEAR делится впечатлениями от выступлений
26 сен 2008
:
PRIMAL FEAR о визите в Россию
21 сен 2008
:
Басист PRIMAL FEAR о последнем альбоме
26 авг 2008
:
PRIMAL FEAR работают над новым материалом
7 май 2008
:
Обнародовано рабочее название нового альбома PRIMAL FEAR
7 апр 2008
:
PRIMAL FEAR не винят BULLET FOR MY VALENTINE
6 апр 2008
:
PRIMAL FEAR выступят в России!
5 мар 2008
:
PRIMAL FEAR поменяли гитариста
24 янв 2008
:
PRIMAL FEAR планируют тур, а SINNER работают над новым материалом
31 окт 2007
:
Вокалист PRIMAL FEAR выпустит сольный альбом
21 сен 2007
:
Гитарист SILENT FORCE сыграет PRIMAL FEAR в их турне
3 июл 2007
:
Подробности о новом альбоме PRIMAL FEAR
27 май 2007
:
Гитарист HENNY WOLTER вернулся в PRIMAL FEAR
21 май 2007
:
PRIMAL FEAR сняли два новых видео
17 апр 2007
:
Новости о новом альбоме PRIMAL FEAR
10 апр 2007
:
PRIMAL FEAR рассказывают о новом альбоме
5 мар 2007
:
На новом альбоме PRIMAL FEAR споёт вокалистка группы EPICA
22 фев 2007
:
PRIMAL FEAR приступили к записи нового альбома
15 янв 2007
:
PRIMAL FEAR отправятся в студию в феврале
24 окт 2006
:
PRIMAL FEAR начали сочинять материал для нового альбома
24 авг 2006
:
Подробности о грядущем сборнике PRIMAL FEAR
26 июл 2006
:
Сборник лучших песен PRIMAL FEAR выйдет в сентябре
10 июн 2006
:
PRIMAL FEAR подписали контракт с Frontiers Records
6 июн 2006
:
Новости из лагеря PRIMAL FEAR
30 май 2006
:
PRIMAL FEAR расстались с Nuclear Blast Records
31 мар 2006
:
PRIMAL FEAR активировались
26 сен 2005
:
PRIMAL FEAR: сэмплы и видео с нового альбома в сети
26 июл 2005
:
PRIMAL FEAR: обнародована обложка к новому альбому
24 май 2005
:
PRIMAL FEAR закончили микширование нового альбома
1 май 2005
:
PRIMAL FEAR: есть пять треков для нового альбома
4 ноя 2003
:
PRIMAL FEAR закончили работу над новым альбомом
12 окт 2003
:
Новое видео PRIMAL FEAR в сети
15 ноя 2002
:
Перемены в PRIMAL FEAR
29 май 2002
:
Primal Fear – на немецком VIVAplus.
20 ноя 2001
:
Primal Fear - продлили контракт с Nuclear Blast.
18 ноя 2001
:
Primal Fear - почти закончили pre-production
сегодня
Профессиональное видео полного выступления PRIMAL FEAR
Профессиональное видео полного выступления PRIMAL FEAR, которое состоялось в рамках фестиваля Stonedead, Newark Showground, Newark-on-Trent, England, доступно для просмотра ниже:
01. Final Embrace
02. Nuclear Fire
03. Angel In Black
04. The Hunter
05. King Of Madness
06. The End Is Near
07. Fighting The Darkness
08. Chainbreaker
09. Metal Is Forever
