Почему JOHN CORABI называют Crabby?



JOHN CORABI в недавнем интервью ответил на вопрос, почему его называют Crabby:



«Кто-то спросил меня — да меня до сих пор спрашивают, типа: «Почему все называют тебя „Crabby“?» А я отвечаю: «Ну, это не то, что вы думаете». [смеется] За это я должен благодарить гитариста MÖTLEY CRÜE Mick Mars, потому что Mick говорил: «Hey, Corabi». И это как-то перешло из «Hey, Corabi» в «Hey, Corab» в «Crab». И все. Я превратился из Coraby в Crab, и с тех пор я просто Crabby. Прозвище придумал Mick, оно просто прижилось».







