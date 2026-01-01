сегодня



THE HALO EFFECT работают над альбомом



Вокалист THE HALO EFFECT в недавнем интервью ответил на вопрос о том, планирует ли группа приехать в Южную Америку:



«На данный момент никаких конкретных планов нет, но мы сейчас работаем над нашим третьим альбомом, так что, как только он выйдет, например, к концу года или что-то в этом роде, конечно, настанет время снова отправиться в турне. Так что, я надеюсь, мы сможем приехать и провести настоящий тур».



Говоря о своих рабочих отношениях с коллегами по группе THE HALO EFFECT, Stanne сказал:



«Это очень круто. Я имею в виду, что это реально похоже на увлеченный проект в кругу друзей. Так что путешествовать вместе со своими друзьями, которых я знаю с подросткового возраста, это просто потрясающе. И новый альбом обещает быть потрясающим. Сегодня я услышал только одну песню, и, да, это будет круть крутейшая. Надеюсь, что мы сможем приехать [в Чили после выхода пластинки]».







