Новости
The Halo Effect

19 янв 2026 : 		 THE HALO EFFECT работают над альбомом

22 окт 2025 : 		 Кавер-версия PHENOMENA от THE HALO EFFECT

18 сен 2025 : 		 Кавер-версия W.A.S.P. от THE HALO EFFECT

21 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE HALO EFFECT

20 авг 2025 : 		 Новое видео THE HALO EFFECT

20 июн 2025 : 		 Кавер-версия DANZIG от THE HALO EFFECT

30 апр 2025 : 		 Визуальный ряд от THE HALO EFFECT

10 янв 2025 : 		 Новое видео THE HALO EFFECT

4 янв 2025 : 		 Басист THE HALO EFFECT: «Мы не соревнуемся с IN FLAMES»

12 дек 2024 : 		 Басист THE HALO EFFECT думает о книге

6 дек 2024 : 		 Новое видео THE HALO EFFECT

29 окт 2024 : 		 Новое видео THE HALO EFFECT

25 сен 2024 : 		 Новое видео THE HALO EFFECT

31 июл 2024 : 		 Новый альбом THE HALO EFFECT выйдет в начале 2025 года

2 фев 2024 : 		 Новое видео THE HALO EFFECT

22 ноя 2023 : 		 Новое видео THE HALO EFFECT

29 окт 2023 : 		 THE HALO EFFECT выпустят песню в этом году

12 сен 2023 : 		 Вокалист THE HALO EFFECT объясняет, почему гитарист не может

29 авг 2023 : 		 Новый THE HALO EFFECT не сильно отличается от прошлого диска

2 авг 2023 : 		 THE HALO EFFECT и DARK TRANQUILLITY выпустят альбомы в 2024

9 июл 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT

30 июн 2023 : 		 THE HALO EFFECT сводят новый альбом

19 май 2023 : 		 Новое видео THE HALO EFFECT

1 май 2023 : 		 Новый сингл THE HALO EFFECT выйдет весной

20 фев 2023 : 		 THE HALO EFFECT исполнили новые песни

18 окт 2022 : 		 Ремикс THE HALO EFFECT от IHSAHN
THE HALO EFFECT работают над альбомом



Вокалист THE HALO EFFECT в недавнем интервью ответил на вопрос о том, планирует ли группа приехать в Южную Америку:

«На данный момент никаких конкретных планов нет, но мы сейчас работаем над нашим третьим альбомом, так что, как только он выйдет, например, к концу года или что-то в этом роде, конечно, настанет время снова отправиться в турне. Так что, я надеюсь, мы сможем приехать и провести настоящий тур».

Говоря о своих рабочих отношениях с коллегами по группе THE HALO EFFECT, Stanne сказал:

«Это очень круто. Я имею в виду, что это реально похоже на увлеченный проект в кругу друзей. Так что путешествовать вместе со своими друзьями, которых я знаю с подросткового возраста, это просто потрясающе. И новый альбом обещает быть потрясающим. Сегодня я услышал только одну песню, и, да, это будет круть крутейшая. Надеюсь, что мы сможем приехать [в Чили после выхода пластинки]».




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
