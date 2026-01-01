сегодня



Бывший вокалист CRO-MAGS не рад перезаписи



Бывший вокалист CRO-MAGS John Joseph раскритиковал Harley Flanagan за перезапись дебютного альбома группы:



«Он уже записан. Никто из первоначальных участников, игравших на альбоме, в этом не участвовал. Думаю, мой бывший басист считает, что ему все равно. Я не знаю, зачем он это сделал. Я не знаю. Кого это волнует, чувак? Я пишу новую музыку. Я имею в виду, что этот чувак выпустил бокс-сет из пяти компакт-дисков — не помню, было это где-то три или четыре года назад, причем без нашего разрешения на живые выступления. [Он] не заботился ни о ком в группе, так что без разницы, чувак. Если вам нужны деньги, я не знаю. Кого это волнует? Я пишу новую музыку. И, насколько я понимаю, это классическая пластинка. Полагаю, что многие люди воспринимают все это как нечто похожее. Зачем это делать? Иди и напиши какую-нибудь новую музыку, чувак. В общем, пофигу».



На комментарий интервьюера о том, что лучше бы он сделал ремастеринг, John ответил:



«Он не владеет мастерами. Steve Plotnicki из [ныне не существующего звукозаписывающего лейбла] Profile владеет мастерами. Мы разговаривали с Joe Nelson [соучредителем Trust Records], которому я доверяю, и они только что выпустили каталог BAD BRAINS. Он пытался добиться прав у Steve Plotnicki но, видимо, бывший басист угрожал ему в Интернете или что-то в этом роде, и парень сказал: "Ну, теперь я никогда не отдам тебе "мастера". И ты можешь подать на меня в суд. У меня миллионы долларов" и еще черт знает что. В любом случае, я сказал Joe, что, если он выпустит этот альбом, я не хочу иметь ничего общего с его переизданием. На данный момент для меня это неактуальный вопрос. У меня выходит еще один альбом BLOODCLOT, и я занимаюсь другой музыкой».







