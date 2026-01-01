Arts
Новости
29 янв 2026 : 		 Вокалист LEPROUS выпустит новый альбом весной

25 окт 2025 : 		 Концертное видео LEPROUS

2 окт 2025 : 		 Концертное видео LEPROUS

8 сен 2025 : 		 Концертный релиз LEPROUS выйдет осенью

25 мар 2025 : 		 Юбилейный винил LEPROUS выйдет весной

14 авг 2024 : 		 Новое видео LEPROUS

26 июн 2024 : 		 Новое видео LEPROUS

31 май 2024 : 		 Новое видео LEPROUS

10 апр 2024 : 		 Новый альбом LEPROUS выйдет летом

18 фев 2024 : 		 Вокалист LEPROUS представил новое видео

1 фев 2024 : 		 Вокалист LEPROUS представил новое видео

11 дек 2023 : 		 Вокалист LEPROUS готовит акустический альбом

16 сен 2023 : 		 Демонстрационное видео LEPROUS

27 июл 2023 : 		 Новое видео от вокалиста LEPROUS

7 июн 2023 : 		 Новое видео от вокалиста LEPROUS

23 май 2023 : 		 Вокалист LEPROUS выпустил клип

19 мар 2023 : 		 Вокалист LEPROUS выпустил клип

11 мар 2023 : 		 Демонстрационное видео от LEPROUS

13 фев 2023 : 		 Вокалист LEPROUS выпускает сольный альбом

12 дек 2022 : 		 Новый релиз LEPROUS выйдет зимой

29 янв 2022 : 		 Стрим от LEPROUS

1 сен 2021 : 		 Новое видео LEPROUS

1 авг 2021 : 		 Новое видео LEPROUS

25 июн 2021 : 		 Новое видео LEPROUS

9 июн 2021 : 		 Новый альбом LEPROUS выйдет летом

6 дек 2020 : 		 Новое видео LEPROUS
Вокалист LEPROUS выпустит новый альбом весной



Вокалист LEPROUS EINAR SOLBERG сообщил о том, что 24 апреля состоится релиз его нового сольного альбома, получившего название "Vox Occulta", фрагмент из которого, композиция "Medulla", доступна ниже.




просмотров: 150

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
