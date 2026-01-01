сегодня



Вокалист LEPROUS выпустит новый альбом весной



Вокалист LEPROUS EINAR SOLBERG сообщил о том, что 24 апреля состоится релиз его нового сольного альбома, получившего название "Vox Occulta", фрагмент из которого, композиция "Medulla", доступна ниже.







