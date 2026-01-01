×
Leprous
Норвегия
Progressive Rock
Progressive Metal
http://www.leprous.net
Myspace:
http://www.myspace.com/leprousband
Facebook:
https://www.facebook.com/leprousband
29 янв 2026
:
Вокалист LEPROUS выпустит новый альбом весной
25 окт 2025
:
Концертное видео LEPROUS
2 окт 2025
:
Концертное видео LEPROUS
8 сен 2025
:
Концертный релиз LEPROUS выйдет осенью
25 мар 2025
:
Юбилейный винил LEPROUS выйдет весной
14 авг 2024
:
Новое видео LEPROUS
26 июн 2024
:
Новое видео LEPROUS
31 май 2024
:
Новое видео LEPROUS
10 апр 2024
:
Новый альбом LEPROUS выйдет летом
18 фев 2024
:
Вокалист LEPROUS представил новое видео
1 фев 2024
:
Вокалист LEPROUS представил новое видео
11 дек 2023
:
Вокалист LEPROUS готовит акустический альбом
16 сен 2023
:
Демонстрационное видео LEPROUS
27 июл 2023
:
Новое видео от вокалиста LEPROUS
7 июн 2023
:
Новое видео от вокалиста LEPROUS
23 май 2023
:
Вокалист LEPROUS выпустил клип
19 мар 2023
:
Вокалист LEPROUS выпустил клип
11 мар 2023
:
Демонстрационное видео от LEPROUS
13 фев 2023
:
Вокалист LEPROUS выпускает сольный альбом
12 дек 2022
:
Новый релиз LEPROUS выйдет зимой
29 янв 2022
:
Стрим от LEPROUS
1 сен 2021
:
Новое видео LEPROUS
1 авг 2021
:
Новое видео LEPROUS
25 июн 2021
:
Новое видео LEPROUS
9 июн 2021
:
Новый альбом LEPROUS выйдет летом
6 дек 2020
:
Новое видео LEPROUS
4 июл 2020
:
Концертное видео LEPROUS
1 май 2020
:
Обучающее видео от LEPROUS
4 апр 2020
:
Обучающее видео от LEPROUS
7 фев 2020
:
Обучающее видео от LEPROUS
27 окт 2019
:
Новая песня LEPROUS
15 окт 2019
:
Новая песня LEPROUS
21 сен 2019
:
Новое видео LEPROUS
31 авг 2019
:
Новое видео LEPROUS
28 авг 2019
:
Новый альбом LEPROUS выйдет осенью
3 мар 2019
:
LEPROUS начали запись нового альбома
22 фев 2019
:
Концертное видео LEPROUS
20 авг 2017
:
Новое видео LEPROUS
30 июл 2017
:
Новое видео LEPROUS
17 июн 2017
:
Новое видео LEPROUS
19 май 2017
:
Новый альбом LEPROUS выйдет летом
28 янв 2017
:
Концертное видео LEPROUS
1 дек 2016
:
Альбомы LEPROUS выйдут на виниле
18 ноя 2016
:
Концертное видео LEPROUS
29 окт 2016
:
Концертное видео LEPROUS
26 сен 2016
:
Концертный релиз LEPROUS выйдет осенью
2 мар 2016
:
LEPROUS снимут DVD в Осло
22 янв 2016
:
LEPROUS в "Into The Machine"
3 июл 2015
:
Видео с текстом от LEPROUS
2 май 2015
:
Новая песня LEPROUS
7 апр 2015
:
Новое видео LEPROUS
27 мар 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома LEPROUS
20 фев 2015
:
Название нового альбома LEPROUS
19 дек 2014
:
Новый альбом LEPROUS в мае
12 авг 2013
:
Новый басист LEPROUS
15 май 2013
:
Новое видео LEPROUS
18 апр 2013
:
Обложка нового альбома LEPROUS
9 апр 2013
:
Новая песня LEPROUS
12 мар 2013
:
LEPROUS завершили запись
4 дек 2012
:
Бывший вокалист EMPEROR будет сопродюсером новой записи LEPROUS
26 окт 2011
:
Новое видео LEPROUS
14 июл 2011
:
Новая песня LEPROUS
30 июн 2011
:
Обложка нового альбома LEPROUS
1 мар 2011
:
LEPROUS на INSIDEOUT MUSIC
5 фев 2011
:
LEPROUS пишут новый альбом
Вокалист LEPROUS выпустит новый альбом весной
Вокалист LEPROUS EINAR SOLBERG сообщил о том, что 24 апреля состоится релиз его нового сольного альбома, получившего название "Vox Occulta", фрагмент из которого, композиция "Medulla", доступна ниже.
