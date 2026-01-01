×
Lion's Share
Швеция
Hard 'n' Heavy
http://www.lionsshare.org
Myspace:
http://www.myspace.com/lionsshare
20 янв 2026
:
Новая песня LION'S SHARE
3 дек 2025
:
LION'S SHARE готовят первый за 17 лет альбом
13 май 2024
:
Новое видео LION’S SHARE
18 фев 2024
:
Новое видео LION'S SHARE
12 ноя 2023
:
Кавер-версия Дэвида Боуи от LION'S SHARE
25 мар 2023
:
Новое видео LION'S SHARE
12 ноя 2022
:
Новое видео LION'S SHARE
1 июл 2022
:
Новое видео LION'S SHARE
26 апр 2022
:
Новое видео LION'S SHARE
24 фев 2022
:
Новое видео LION'S SHARE
6 дек 2021
:
Новое видео LION'S SHARE
21 сен 2021
:
Видео с текстом от LION'S SHARE
5 июл 2021
:
Новая песня LION'S SHARE
9 мар 2021
:
Новая песня LION'S SHARE
28 дек 2020
:
LION'S SHARE исполняют MOTÖRHEAD
19 окт 2020
:
Новая песня LION'S SHARE
21 авг 2020
:
Новая песня LION'S SHARE
3 июн 2020
:
Альбомы LION'S SHARE доступны в цифровом варианте
16 окт 2019
:
Новая песня LION'S SHARE
5 июн 2019
:
Видео с текстом от LION'S SHARE
10 мар 2019
:
Новое видео LION'S SHARE
1 окт 2018
:
LION'S SHARE выпустили новый ЕР
2 сен 2017
:
Видео с текстом от LION'S SHARE
5 июн 2017
:
Видео с текстом от LION'S SHARE
18 окт 2011
:
LION'S SHARE продолжают работу над альбомом
9 май 2011
:
LION'S SHARE исполнили песню в честь DIO
19 авг 2010
:
Басист LION'S SHARE покинул коллектив
12 июл 2010
:
LION'S SHARE исполнили каверы BLACK SABBATH и DIO
17 май 2010
:
LION'S SHARE о смерти DIO
1 апр 2009
:
Новое видео LION'S SHARE
17 фев 2009
:
Новая песня LION'S SHARE
26 янв 2009
:
Доступна обложка нового альбома LION'S SHARE
24 ноя 2008
:
Стал известен трек лист нового альбома LION'S SHARE
13 янв 2008
:
LION'S SHARE работают над новым концептуальным альбомом
9 окт 2007
:
Новый альбом LION'S SHARE выйдет в Японии в ноябре
26 май 2007
:
Сэмплы с нового альбома LION\'S SHARE
22 май 2007
:
Дебют нового состава LION's SHARE
10 апр 2007
:
LION'S SHARE снимут видео на песню 'The Edge Of The Razor'
сегодня
Новая песня LION'S SHARE
"Another Desire", новая песня LION'S SHARE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Inferno, релиз которого намечен на 27 марта на Metalville Records.
