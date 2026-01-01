Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
*Новое видео KREATOR 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
*Новое видео KREATOR 19
[= ||| все новости группы



*

Lion's Share

*



20 янв 2026 : 		 Новая песня LION'S SHARE

3 дек 2025 : 		 LION'S SHARE готовят первый за 17 лет альбом

13 май 2024 : 		 Новое видео LION’S SHARE

18 фев 2024 : 		 Новое видео LION'S SHARE

12 ноя 2023 : 		 Кавер-версия Дэвида Боуи от LION'S SHARE

25 мар 2023 : 		 Новое видео LION'S SHARE

12 ноя 2022 : 		 Новое видео LION'S SHARE

1 июл 2022 : 		 Новое видео LION'S SHARE

26 апр 2022 : 		 Новое видео LION'S SHARE

24 фев 2022 : 		 Новое видео LION'S SHARE

6 дек 2021 : 		 Новое видео LION'S SHARE

21 сен 2021 : 		 Видео с текстом от LION'S SHARE

5 июл 2021 : 		 Новая песня LION'S SHARE

9 мар 2021 : 		 Новая песня LION'S SHARE

28 дек 2020 : 		 LION'S SHARE исполняют MOTÖRHEAD

19 окт 2020 : 		 Новая песня LION'S SHARE

21 авг 2020 : 		 Новая песня LION'S SHARE

3 июн 2020 : 		 Альбомы LION'S SHARE доступны в цифровом варианте

16 окт 2019 : 		 Новая песня LION'S SHARE

5 июн 2019 : 		 Видео с текстом от LION'S SHARE

10 мар 2019 : 		 Новое видео LION'S SHARE

1 окт 2018 : 		 LION'S SHARE выпустили новый ЕР

2 сен 2017 : 		 Видео с текстом от LION'S SHARE

5 июн 2017 : 		 Видео с текстом от LION'S SHARE

18 окт 2011 : 		 LION'S SHARE продолжают работу над альбомом

9 май 2011 : 		 LION'S SHARE исполнили песню в честь DIO
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новая песня LION'S SHARE



zoom
"Another Desire", новая песня LION'S SHARE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Inferno, релиз которого намечен на 27 марта на Metalville Records.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 26

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом