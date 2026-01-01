Arts
*Новое видео POPPY 55
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 43
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 35
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 33
*Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания 26
NOFX готовят документальный фильм



Fat Mike недавно сообщил о том, что сейчас в работе находится документальная лента об истории NOFX —"40 Years Of Fuckin' Up".

«Большинство людей не одобрили бы выпуск фильма, в котором показаны кадры бдсм-активностей, употребление наркотиков в течение последних 20 лет, или переодевание в резиновую дешевую шлюху, или поездка в машине скорой помощи, когда они обнажены и блевали и срали кровью… Но я то не такой, как большинство людей!» — заявил Fat Mike.

За режиссуру отвечает James Buddy Day ("The Secrets We Bury", "Psycho: The Lost Tapes of Ed Gein", "Thirst Trap: The Fame. The Fantasy. The Fallout.", "Fall River"). В фильме задействованы Fat Mike, Aaron "El Hefe" Abeyta, Eric Melvin и Erik "Smelly" Sandin, продюсером выступает Fat Mike. Исполнительные продюсеры Fat Mike, Aaron "El Hefe" Abeyta, Erik Sandin, Eric Melvin, Gary Ousdahl, James Buddy Day, Cisco Adler и Jon Nadeau из Pyramid Productions.




