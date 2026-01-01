Arts
Новости
John Sykes

23 янв 2026 : 		 Семья против ЕР JOHN SYKES

23 янв 2026 : 		 Планируется ЕР JOHN SYKES

27 янв 2025 : 		 STEVE VAI о Джоне Сайксе

24 янв 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN о Джоне Сайксе

23 янв 2025 : 		 MIKAEL ÅKERFELDT почтил память Джона Сайкса

21 янв 2025 : 		 Музыканты о смерти Джона Сайкса

21 янв 2025 : 		 Умер Джон Сайкс

8 июл 2021 : 		 JOHN SYKES представил новое видео

3 янв 2021 : 		 JOHN SYKES представил новое видео

18 ноя 2019 : 		 JOHN SYKES ушел с GOLDEN ROBOT RECORDS

4 янв 2019 : 		 Сольный альбом JOHN SYKES выйдет в этом году

4 июл 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома JOHN SYKES

7 мар 2017 : 		 JOHN SYKES выпускает новый альбом

1 янв 2015 : 		 JOHN SYKES: Сэмплы с нового сольного альбома

22 мар 2013 : 		 Музыканты для сольного альбома JOHN SYKES

5 фев 2013 : 		 JOHN SYKES готовит новую сольную работу
Планируется ЕР JOHN SYKES



Golden Robot Records сообщили о планах выпуска посмертного ЕР Джона Сайкса, известного по работе с TYGERS OF PAN TANG, THIN LIZZY, WHITESNAKE, BLUE MURDER, SYKES. По сообщению лейбла, "глубоко особенный и исторический релиз", который, как ожидается, выйдет позже в этом году, "предложит поклонникам мощную заключительную главу от одного из самых почитаемых гитаристов рока".




