сегодня
Планируется ЕР JOHN SYKES
Golden Robot Records сообщили о планах выпуска посмертного ЕР Джона Сайкса, известного по работе с TYGERS OF PAN TANG, THIN LIZZY, WHITESNAKE, BLUE MURDER, SYKES. По сообщению лейбла, "глубоко особенный и исторический релиз", который, как ожидается, выйдет позже в этом году, "предложит поклонникам мощную заключительную главу от одного из самых почитаемых гитаристов рока".
