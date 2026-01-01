сегодня



Джейсон Момоа о роли ведущего прощального шоу Оззи



Джейсон Момоа в программе "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" рассказал о том, как оказался в роли ведущего прощального концерта Оззи:



«Я должен был выступить ведущим. Оззи для меня как бог. Это было невероятно. Я его очень любил.



Когда объявили о концерте, я позвонил всем, кого знал, кто собирался там выступать. Я позвонил METALLICA и ANTHRAX, просто чтобы достать билеты, чтобы побывать на мероприятии. Потому что билетов было ограниченное количество. Я сказал: "Только для меня и моих детей" И я просто умолял, чтобы мне дали билеты.



А потом позвонил Росс Халфин и сказал: "Шэрон Осборн хочет, чтобы ты был ведущим". И я им помог. Я снял музыкальное видео для Оззи, когда он не мог этого сделать. И я снял музыкальное видео для альбома раньше. И я сказал: "Всё, что нужно Оззи, я сделаю". И они, наверное, просто запомнили это. А она сказала: "Я хочу, чтобы Джейсон был ведущим". А я был в ужасе. Там было столько людей. Это ужасно. Представьте себе стадион. И там выступали все, кого я люблю. Все группы, музыку которых я слушаю. METALLICA, GUNS N' ROSES. Вы не поверите, сколько там было людей. И я на афише. И когда он действительно вышел на сцену, я был с Россом, я был прямо у ног Оззи, я был ближе всех к нему. Geezer был не так близко к нему, как я. И я смотрел это со своими детьми, затаив дыхание. И это было невероятно, да. А потом, к сожалению, он скончался через пару недель».



Во время телевыступления актер также рассказал о том, как он попал в мош-пит со своим 17-летним сыном Накоа-Вольфом, когда PANTERA выступала на разогреве у Оззи и BLACK SABBATH.



«Я схватил сына и сказал: "Пошли". А глава моей охраны Лиам, мой приятель, он мне помогал, и он сказал: "Нет, тебе не нельзя туда идти". И Лиам тоже пошёл туда. Но я взял своего сына. Он никогда не был в мош-пите. Я сказал: "Ты пойдёшь со мной". Мы пошли туда ради PANTERA».











