DREAM THEATER продолжат выпуск концертных релизов



DREAM THEATER 13 марта выпустят новый релиз в серии "Lost Not Forgotten Archives" — "Live In Tokyo, 2010":



01. A Nightmare To Remember (Live in Tokyo 2010) - 15:48

02. A Rite Of Passage (Live in Tokyo 2010) - 09:35

03. Prophets Of War (Live in Tokyo 2010) - 07:07

04. Wither (Live in Tokyo 2010) - 05:14

05. The Count Of Tuscany (Live in Tokyo 2010) - 21:17

06. Pull Me Under / Metropolis (Live in Tokyo 2010) - 16:57



Релиз будет доступен на CD в диджипаке и на двойном виниле разных вариантов.







