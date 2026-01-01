Arts
*

Dream Theater

*



19 янв 2026 : 		 DREAM THEATER продолжат выпуск концертных релизов

5 янв 2026 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Нам по кайфу играть новую пластинку!»

29 дек 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Выступать на высоком уровне всегда круто!»

26 дек 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER об отношениях с поклонниками

16 дек 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Мы начнем думать о новом альбоме в конце 2026»

20 ноя 2025 : 		 MIKE PORTNOY рад исполнять партии другого MIKE'a

11 ноя 2025 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

10 ноя 2025 : 		 DREAM THEATER в кино

22 окт 2025 : 		 Новые релизы DREAM THEATER выйдут осенью

17 окт 2025 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

14 окт 2025 : 		 DREAM THEATER не поедут в Европу в 26

10 окт 2025 : 		 DREAM THEATER в Ernie Ball

6 окт 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER о возвращении в группу Mike'a

20 сен 2025 : 		 Концертное видео DREAM THEATER

7 сен 2025 : 		 DREAM THEATER целиком сыграли новый альбом

4 сен 2025 : 		 Новое видео DREAM THEATER

3 сен 2025 : 		 Вокалист DREAM THEATER о возвращении барабанщика

16 авг 2025 : 		 DREAM THEATER и Z2 выпустят "Dream Theater - Parasomnia: The Graphic Album".

11 авг 2025 : 		 MIKE PORTNOY о возвращении в DREAM THEATER

2 авг 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER подвел итоги тура

1 авг 2025 : 		 DREAM THEATER выступили в Пловдиве

19 июл 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Сейчас для нас наступило замечательное время»

8 июл 2025 : 		 DREAM THEATER исполнили кавер-версию PINK FLOYD

26 июн 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Lars оказал на меня большое влияние!»

4 июн 2025 : 		 DREAM THEATER исполнили The Enemy Inside

22 май 2025 : 		 DREAM THEATER целиком сыграют новый альбом
DREAM THEATER продолжат выпуск концертных релизов



DREAM THEATER 13 марта выпустят новый релиз в серии "Lost Not Forgotten Archives" — "Live In Tokyo, 2010":

01. A Nightmare To Remember (Live in Tokyo 2010) - 15:48
02. A Rite Of Passage (Live in Tokyo 2010) - 09:35
03. Prophets Of War (Live in Tokyo 2010) - 07:07
04. Wither (Live in Tokyo 2010) - 05:14
05. The Count Of Tuscany (Live in Tokyo 2010) - 21:17
06. Pull Me Under / Metropolis (Live in Tokyo 2010) - 16:57

Релиз будет доступен на CD в диджипаке и на двойном виниле разных вариантов.




