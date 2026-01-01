Новая песня THE DAMNED

"Summer In The City", новая песня группы THE DAMNED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек, в оригинале записанный группой THE LOVIN' SPOONFUL, взят из альбома "Not Like Everybody Else", выход которого запланирован на 23 января:
01. There's A Ghost In My House
02. Summer In The City
03. Making Time
04. Gimme Danger
05. See Emily Play
06. I'm Not Like Everybody Else
07. Heart Full Of Soul
08. You Must Be A Witch
09. When I Was Young
10. The Last Time
