*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 25
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
*Новое видео KREATOR 18
*

The Damned

Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
|||| сегодня

Новая песня THE DAMNED



zoom
"Summer In The City", новая песня группы THE DAMNED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек, в оригинале записанный группой THE LOVIN' SPOONFUL, взят из альбома "Not Like Everybody Else", выход которого запланирован на 23 января:

01. There's A Ghost In My House
02. Summer In The City
03. Making Time
04. Gimme Danger
05. See Emily Play
06. I'm Not Like Everybody Else
07. Heart Full Of Soul
08. You Must Be A Witch
09. When I Was Young
10. The Last Time




просмотров: 74

 ||| =]
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
