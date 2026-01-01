сегодня



MASSACRE планируют перезапись



MASSACRE сообщили о том, что планируют перезаписать некоторые из треков с альбома "From Beyond" и ЕР "Inhuman Condition".



Kam Lee: «Я понимаю, что перезапись этих песен может вызвать у некоторых фанатов дискомфорт. Эти треки относятся к определенному периоду нашей истории, и ничто не сможет заменить оригинальные записи. Эти версии священны, и фанаты всегда будут возвращаться к ним. Мы никогда не стремились стереть прошлое или превзойти его. Это происходит из уважения к песням, к фанатам и к тому, что эта музыка значила на протяжении многих лет. Этот релиз — просто дань уважения этим классическим трекам, пересмотренным с тем опытом, страстью и напором, которые по-прежнему движут нами сегодня. Оригиналы остаются нетронутыми. Это существует наряду с ними, а не вместо них. Этот релиз посвящен чтению этого наследия — возвращению к песням, которые по-прежнему значат для меня все и которые по-прежнему так же ярко звучат и сегодня. Обращаюсь к фанатам, которые поддерживали MASSACRE все эти годы: это для вас. Примите это как должное — не как замену, а как праздник. Спасибо вам за то, что сохраняете жизнь этой музыке!»







