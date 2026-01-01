Arts
Новости
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 25
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
*Новое видео KREATOR 18
19 янв 2026 : 		 MASSACRE планируют перезапись

6 янв 2026 : 		 MASSACRE исполнит демо MANTAS

18 фев 2025 : 		 MASSACRE нашли нового гитариста

7 ноя 2024 : 		 Новый альбом MASSACRE доступен для прослушивания

11 окт 2024 : 		 Новое видео MASSACRE

6 сен 2024 : 		 Видео с текстом от MASSACRE

12 дек 2023 : 		 MASSACRE готовят альбом

4 июн 2022 : 		 Новая песня MASSACRE

25 окт 2021 : 		 Новое видео MASSACRE

3 окт 2021 : 		 Новое видео MASSACRE

5 сен 2021 : 		 Новое видео MASSACRE

8 авг 2021 : 		 Новое видео MASSACRE

21 апр 2021 : 		 MASSACRE на NUCLEAR BLAST

25 сен 2020 : 		 MASSACRE объявили имена новых участников

14 сен 2020 : 		 Потери в MASSACRE

15 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления MASSACRE

18 дек 2019 : 		 Новый состав MASSACRE работает над альбомом

25 апр 2017 : 		 RICK ROZZ и KAM LEE были вынуждены сменить имя MASSACRE X на GODS OF DEATH

4 апр 2017 : 		 Вокалист MASSACRE о правах на имя группы

28 мар 2017 : 		 TERRY BUTLER: «RICK ROZZ уничтожил MASSACRE»

20 дек 2016 : 		 Оригинальный барабанщик MASSACRE: «Название MASSACRE не может и не будет использоваться без нашего разрешения»

12 дек 2016 : 		 MASSACRE вернулись!

6 мар 2015 : 		 Участники MASSACRE и бывший барабанщик SIX FEET UNDER в новом проекте

12 дек 2014 : 		 MASSACRE объявили о распаде

16 май 2014 : 		 Видео с выступления MASSACRE

2 апр 2014 : 		 Новый альбом MASSACRE доступен для прослушивания
MASSACRE планируют перезапись



MASSACRE сообщили о том, что планируют перезаписать некоторые из треков с альбома "From Beyond" и ЕР "Inhuman Condition".

Kam Lee: «Я понимаю, что перезапись этих песен может вызвать у некоторых фанатов дискомфорт. Эти треки относятся к определенному периоду нашей истории, и ничто не сможет заменить оригинальные записи. Эти версии священны, и фанаты всегда будут возвращаться к ним. Мы никогда не стремились стереть прошлое или превзойти его. Это происходит из уважения к песням, к фанатам и к тому, что эта музыка значила на протяжении многих лет. Этот релиз — просто дань уважения этим классическим трекам, пересмотренным с тем опытом, страстью и напором, которые по-прежнему движут нами сегодня. Оригиналы остаются нетронутыми. Это существует наряду с ними, а не вместо них. Этот релиз посвящен чтению этого наследия — возвращению к песням, которые по-прежнему значат для меня все и которые по-прежнему так же ярко звучат и сегодня. Обращаюсь к фанатам, которые поддерживали MASSACRE все эти годы: это для вас. Примите это как должное — не как замену, а как праздник. Спасибо вам за то, что сохраняете жизнь этой музыке!»




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
