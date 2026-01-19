сегодня



Лидер MEGADETH: «Я не из правых»



DAVE MUSTAINE в недавнем интервью New York Times прояснил свою политическую позицию, подчеркнув, что не относит себя к "правым":



«Я христианин, и я отвечаю перед разными ангелами. Я подчиняюсь закону, но нет, я не сторонник правых взглядов».



Он также настаивал на том, что он духовный, а не религиозный человек.



«Раньше мы всегда говорили, что религия — для тех, кто боится попасть в ад, а духовность — для таких, как мы, которые там побывали»,







+2 -0



( 1 ) просмотров: 358

