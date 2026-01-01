Arts
Новости
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 25
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
*Новое видео KREATOR 18
Rival Sons

19 янв 2026 : 		 RIVAL SONS готовы к работе

11 янв 2026 : 		 Вокалист RIVAL SONS представил сингл

12 ноя 2025 : 		 Вокалист RIVAL SONS выпускает сольный альбом

6 июл 2025 : 		 Группа RIVAL SONS выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

14 дек 2024 : 		 Концертное видео RIVAL SONS

10 дек 2024 : 		 RIVAL SONS думают о новом материале

14 ноя 2024 : 		 RIVAL SONS готовят два релиза

19 янв 2024 : 		 Гитарист RIVAL SONS: «В нашем деле стать алкоголиком проще простого»

25 сен 2023 : 		 Новая песня RIVAL SONS

19 авг 2023 : 		 Новый альбом RIVAL SONS выйдет осенью

7 май 2023 : 		 Акустика от RIVAL SONS

5 апр 2023 : 		 Новое видео RIVAL SONS

23 янв 2023 : 		 Новое видео RIVAL SONS

16 окт 2022 : 		 Новое видео RIVAL SONS

24 ноя 2021 : 		 Рассказ о юбилейном туре RIVAL SONS

3 ноя 2021 : 		 RIVAL SONS почти закончили запись

20 июн 2021 : 		 RIVAL SONS работают над альбомом

4 июн 2021 : 		 RIVAL SONS проведут стрим

25 фев 2021 : 		 RIVAL SONS основали лейбл

6 янв 2021 : 		 RIVAL SONS исполняют классику Джеймса Брауна

26 апр 2020 : 		 Акустика от RIVAL SONS

25 окт 2019 : 		 Видео с выступления RIVAL SONS

5 сен 2019 : 		 JAY BUCHANAN о создании RIVAL SONS

20 авг 2019 : 		 Акустика от RIVAL SONS

21 июн 2019 : 		 Новое видео RIVAL SONS

16 апр 2019 : 		 Новое видео RIVAL SONS
RIVAL SONS готовы к работе



Вокалист RIVAL SONS в недавнем выпуске программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, какие у группы планы на ближайшее время:

«Мы собираемся отправиться в студию и записать еще один альбом. А потом, конечно, летом у нас запланированы гастроли по Великобритании, Европе, а также несколько туров по стране. Так что вот что у нас в планах. И [я] с нетерпением жду возможности поработать в студии — как обычно, в старые добрые времена.

Когда вы спрашиваете группу: "Эй, что ждет вас в этом году?" Это может быть что-то одно из трех или все сразу: гастроли, сочинение песен, запись альбома. И мне нравится заниматься всеми этими тремя вещами. У группы был небольшой перерыв, так что я с нетерпением жду, когда смогу вернуться в студию и снова побыть со своими друзьями, и мы создадим то волшебство, которое случается только тогда, когда мы собираемся вместе. Так что я с нетерпением его жду!»

На вопрос, будет ли процесс написания материала для нового альбома RIVAL SONS таким же, как он и его коллеги по группе делали это в прошлом, Jay ответил:

«На самом деле, нет. Наши первые — я не знаю — пять, шесть альбомов или около того мы записывали прямо на полу, просто на лету. И это, безусловно, вызывает панику, потому что мне предстоит много работы, когда дело доходит до этого материала. Но, боже мой, с тех пор, как вышли "Feral Roots" [2019 года], а затем "Darkfighter" и "Lightbringer" [2023 года], мы не торопимся. Мы пишем заранее и, конечно же, будем писать в студии. Но у нас будет кое-какой материал, и мы определенно будем писать прямо там».

Что касается возможности выхода нового альбома RIVAL SONS в 2026 году, Jay сказал:

«Ну, я не совсем уверен, потому что мы должны были быть в студии прямо сейчас. Мы должны были начать запись прямо сейчас, но, к сожалению, в декабре у моей жены обнаружили рак молочной железы, так что я сейчас дома. Я собираюсь позаботиться о своей жене и помочь ей пройти через это. Так что, конечно, все наладится с медициной, лечением и всем прочим, но я хочу быть здесь. Сейчас мое место здесь. И как только она справится с этим, мы отправимся в студию. Поэтому, надеюсь, мы сможем выпустить альбом в этом году. Но точные сроки пока не определены. Мы с женой [и я] собираем все воедино, мы только начинаем этот путь. Итак, прямо сейчас мы осваиваемся в режиме реального времени. Посмотрим, как пойдут дела».




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
