сегодня



RIVAL SONS готовы к работе



Вокалист RIVAL SONS в недавнем выпуске программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, какие у группы планы на ближайшее время:



«Мы собираемся отправиться в студию и записать еще один альбом. А потом, конечно, летом у нас запланированы гастроли по Великобритании, Европе, а также несколько туров по стране. Так что вот что у нас в планах. И [я] с нетерпением жду возможности поработать в студии — как обычно, в старые добрые времена.



Когда вы спрашиваете группу: "Эй, что ждет вас в этом году?" Это может быть что-то одно из трех или все сразу: гастроли, сочинение песен, запись альбома. И мне нравится заниматься всеми этими тремя вещами. У группы был небольшой перерыв, так что я с нетерпением жду, когда смогу вернуться в студию и снова побыть со своими друзьями, и мы создадим то волшебство, которое случается только тогда, когда мы собираемся вместе. Так что я с нетерпением его жду!»



На вопрос, будет ли процесс написания материала для нового альбома RIVAL SONS таким же, как он и его коллеги по группе делали это в прошлом, Jay ответил:



«На самом деле, нет. Наши первые — я не знаю — пять, шесть альбомов или около того мы записывали прямо на полу, просто на лету. И это, безусловно, вызывает панику, потому что мне предстоит много работы, когда дело доходит до этого материала. Но, боже мой, с тех пор, как вышли "Feral Roots" [2019 года], а затем "Darkfighter" и "Lightbringer" [2023 года], мы не торопимся. Мы пишем заранее и, конечно же, будем писать в студии. Но у нас будет кое-какой материал, и мы определенно будем писать прямо там».



Что касается возможности выхода нового альбома RIVAL SONS в 2026 году, Jay сказал:



«Ну, я не совсем уверен, потому что мы должны были быть в студии прямо сейчас. Мы должны были начать запись прямо сейчас, но, к сожалению, в декабре у моей жены обнаружили рак молочной железы, так что я сейчас дома. Я собираюсь позаботиться о своей жене и помочь ей пройти через это. Так что, конечно, все наладится с медициной, лечением и всем прочим, но я хочу быть здесь. Сейчас мое место здесь. И как только она справится с этим, мы отправимся в студию. Поэтому, надеюсь, мы сможем выпустить альбом в этом году. Но точные сроки пока не определены. Мы с женой [и я] собираем все воедино, мы только начинаем этот путь. Итак, прямо сейчас мы осваиваемся в режиме реального времени. Посмотрим, как пойдут дела».







+0 -0



просмотров: 76

