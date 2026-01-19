Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 25
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
*Новое видео KREATOR 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 25
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
*Новое видео KREATOR 18
[= ||| все новости группы



*

Dokken

*



19 янв 2026 : 		 JEFF PILSON о DOKKEN'16

28 дек 2025 : 		 DON DOKKEN: «Я был основной причиной провала DOKKEN'16»

2 дек 2025 : 		 GEORGE LYNCH: «DON DOKKEN хотел, чтобы всё вращалось вокруг него, но не был готов вкладывать в работу усилия»

29 ноя 2025 : 		 GEORGE LYNCH «DOKKEN могли стать куда известнее...»

4 ноя 2025 : 		 Новое видео DOKKEN

22 июн 2025 : 		 Видео полного выступления DOKKEN

13 апр 2025 : 		 DOKKEN могут больше не выпустить альбома

10 апр 2025 : 		 DON DOKKEN: «Годик еще попылю»

15 мар 2025 : 		 DON DOKKEN заявил, что отдал 75 % прав на песни из-за ссоры с GEORGE LYNCH

26 фев 2025 : 		 Новое видео DOKKEN

8 янв 2025 : 		 Обновленное видео DOKKEN

11 ноя 2024 : 		 Соберутся ли DOKKEN в оригинальном составе?

16 июл 2024 : 		 Видео с выступления DOKKEN

24 июн 2024 : 		 DOKKEN отложили концерты в Европе

22 апр 2024 : 		 JEFF PILSON: «О приятной стороне DOKKEN говорят мало»

3 апр 2024 : 		 Концертный альбом DOKKEN выйдет на виниле

29 янв 2024 : 		 DON DOKKEN: «И зачем я делился?..»

4 янв 2024 : 		 GEORGE LYNCH: «Чего там за хрень DOKKEN про хиты наговорил?»

16 дек 2023 : 		 DON DOKKEN: «Это я написал хитовые темы DOKKEN»

3 дек 2023 : 		 Видео с выступления DOKKEN

2 ноя 2023 : 		 DON DOKKEN: «NETFLIX снимает фильм о нас»

26 окт 2023 : 		 Новое видео группы DOKKEN

17 окт 2023 : 		 DON DOKKEN: «Останься в группе WARREN DEMARTINI, мы бы поднялись выше»

2 окт 2023 : 		 Фронтмен DOKKEN ответил критикующим его фэнам: «Просто не приходите на шоу»

25 сен 2023 : 		 DON DOKKEN об отношениях с GEORGE'ом LYNCH'ом

20 сен 2023 : 		 Новое видео DOKKEN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JEFF PILSON о DOKKEN'16



zoom
JEFF PILSON в недавнем интервью прокомментировал турне DOKKEN 2016 года:

Тур получился на самом деле очень веселым. Честно говоря, у нас все было не очень хорошо. В музыкальном плане в этом туре было много не очень хорошего, но, по крайней мере, мы поладили. И самое смешное, что я предпочел бы худой мир, чем добрую ссору [смеется] Я имею в виду, не ради фэнов, и, конечно, я ненавижу подлизываться — правда, ненавижу. Но факт в том, что мы хорошо провели время вместе, все четверо из нас… Я имею в виду, что это, вероятно, был последний раз, когда мы вчетвером гастролировали вместе. Так что я рад, что все так закончилось, хотя и не горжусь тем, чего мы достигли в музыкальном плане в этом туре. Хотя, если вспоминать, мы играли, мы старались изо всех сил. Что-то в этом было не так. Очевидно, мы знаем, что было не так, и печально, что так все было... »




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

19 янв 2026
gravitgroove
Где LU? Пусть сравнить эту парашу и Leatherwolf хотя бы по качеству исполнения, про материал я вообще молчу.
просмотров: 210

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом