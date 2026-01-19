сегодня



JEFF PILSON о DOKKEN'16



JEFF PILSON в недавнем интервью прокомментировал турне DOKKEN 2016 года:



Тур получился на самом деле очень веселым. Честно говоря, у нас все было не очень хорошо. В музыкальном плане в этом туре было много не очень хорошего, но, по крайней мере, мы поладили. И самое смешное, что я предпочел бы худой мир, чем добрую ссору [смеется] Я имею в виду, не ради фэнов, и, конечно, я ненавижу подлизываться — правда, ненавижу. Но факт в том, что мы хорошо провели время вместе, все четверо из нас… Я имею в виду, что это, вероятно, был последний раз, когда мы вчетвером гастролировали вместе. Так что я рад, что все так закончилось, хотя и не горжусь тем, чего мы достигли в музыкальном плане в этом туре. Хотя, если вспоминать, мы играли, мы старались изо всех сил. Что-то в этом было не так. Очевидно, мы знаем, что было не так, и печально, что так все было... »







