Переиздание PETER FRAMPTON выйдет зимой



В рамках празднования полувекового юбилея альбома PETER FRAMPTON "Frampton Comes Alive!", 22 января на A&M/UMe будет выпущено Vinylphyle edition издание этой знаковой записи — двойной винил сделан с мастера 1975 Doug Sax 1/4" и будет содержать новое интервью с Peter'ом на специальной вкладке. Кроме того, ожидается издание альбома в формате Dolby Atmos



«Я не могу поверить, что прошло уже 50 лет с тех пор, как был выпущен "Frampton Comes Alive!", но этот альбом по-прежнему кажется мне живым, дышащим и полным жизни. Когда мы решили выпустить это издание в виниловом варианте, для меня было важно, чтобы оно было сделано правильно. Я лично попросил, чтобы звук был взят из оригинального 1975 года Doug Sax production master, потому что я хотел, чтобы оно звучало именно так, как мы слышали его тогда. Этот альбом родился на сцене, и, слушая его в таком виде на виниле, чувствуешь, что возвращаешь эту энергию к жизни как давним поклонникам, так и новым слушателям!»







