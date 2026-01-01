Arts
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 25
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 22
*Новое видео KREATOR 18
Peter Frampton

19 янв 2026 : 		 Переиздание PETER FRAMPTON выйдет зимой

29 окт 2025 : 		 PETER FRAMPTON отметит юбилей "Frampton Comes Alive!"

24 окт 2024 : 		 Видео с выступления PETER FRAMPTON And KEITH URBAN

24 сен 2024 : 		 DAVE MUSTAINE: «PETER FRAMPTON: Вы всё врёте!»

22 сен 2024 : 		 PETER FRAMPTON подтвердил, что MEGADETH все сломали

22 июл 2023 : 		 PETER FRAMPTON получит Patient Ambassador Award

10 апр 2023 : 		 PETER FRAMPTON почтил память Джона Регана

9 дек 2022 : 		 PETER FRAMPTON продал каталог BMG

27 июн 2021 : 		 PETER FRAMPTON реалистично оценивает свои шансы на концерты

1 июн 2021 : 		 Danny Gill исполняет PETER FRAMPTON

31 янв 2021 : 		 PETER FRAMPTON выпустит сборник кавер-версий

17 июл 2020 : 		 PETER FRAMPTON критикует Трампа

2 апр 2020 : 		 PETER FRAMPTON выпустит мемуары осенью

20 янв 2020 : 		 Альбом PETER'a FRAMPTON'a попадёт в Grammy Hall Of Fame

19 авг 2019 : 		 Гитарист DEEP PURPLE на новом альбоме PETER FRAMPTON BAND
Переиздание PETER FRAMPTON выйдет зимой



В рамках празднования полувекового юбилея альбома PETER FRAMPTON "Frampton Comes Alive!", 22 января на A&M/UMe будет выпущено Vinylphyle edition издание этой знаковой записи — двойной винил сделан с мастера 1975 Doug Sax 1/4" и будет содержать новое интервью с Peter'ом на специальной вкладке. Кроме того, ожидается издание альбома в формате Dolby Atmos

«Я не могу поверить, что прошло уже 50 лет с тех пор, как был выпущен "Frampton Comes Alive!", но этот альбом по-прежнему кажется мне живым, дышащим и полным жизни. Когда мы решили выпустить это издание в виниловом варианте, для меня было важно, чтобы оно было сделано правильно. Я лично попросил, чтобы звук был взят из оригинального 1975 года Doug Sax production master, потому что я хотел, чтобы оно звучало именно так, как мы слышали его тогда. Этот альбом родился на сцене, и, слушая его в таком виде на виниле, чувствуешь, что возвращаешь эту энергию к жизни как давним поклонникам, так и новым слушателям!»




