Новости
Новости
The Rockett Mafia

21 янв 2026 : 		 THE ROCKETT MAFIA целиком сыграют дебют POISON

13 янв 2026 : 		 THE ROCKETT MAFIA работают над ЕР

29 дек 2025 : 		 Барабанщик THE ROCKETT MAFIA: «Я верю, что большинство успешных музыкантов аутисты»

9 ноя 2025 : 		 THE ROCKETT MAFIA на PAVEMENT ENTERTAINMENT

18 авг 2025 : 		 RIKKI ROCKETT: «Мои результаты помогли другим!»

17 июл 2025 : 		 Выход биографии RIKKI ROCKETT отложен

14 июл 2025 : 		 Видео с выступления RIKKI ROCKETT's THE ROCKETT MAFIA

13 июл 2025 : 		 THE ROCKETT MAFIA могут придумать свое

16 июн 2025 : 		 MICK SWEDA о выборе кавер-версий в THE ROCKETT MAFIA

24 фев 2025 : 		 Видео с выступления THE ROCKETT MAFIA

21 фев 2025 : 		 Первый сингл THE ROCKETT MAFIA

13 янв 2025 : 		 THE ROCKETT MAFIA: «Мы хотим веселиться!»

20 сен 2024 : 		 RIKKI ROCKETT в THE ROCKETT MAFIA
THE ROCKETT MAFIA целиком сыграют дебют POISON



Барабанщик Rikki Rockett сообщил, что планирует со своей группой THE ROCKETT MAFIA отметить юбилей альбома POISON "Look What The Cat Dragged In", целиком исполнив материал в рамках будущего тура:

«Играть этот альбом POISON с моей группой — это словно замкнуть круг. Это грубо, весело и захватывающе — то, как эти песни должны быть услышаны. Отметить 40-летие альбома — отличный вариант поклонникам вспомнить эту запись и свои славные деньки!»

В нынешний состав коллектива входят Rikki Rockett на ударных, Brandon Gibbs (DEVIL CITY ANGELS) на вокале/гитаре, Mick Sweda (BULLETBOYS) на гитаре/бэк-вокал и Michael Adams (PUDDLE OF MUDD) на басу.




просмотров: 69

