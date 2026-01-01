THE ROCKETT MAFIA целиком сыграют дебют POISON

Барабанщик Rikki Rockett сообщил, что планирует со своей группой THE ROCKETT MAFIA отметить юбилей альбома POISON "Look What The Cat Dragged In", целиком исполнив материал в рамках будущего тура:
«Играть этот альбом POISON с моей группой — это словно замкнуть круг. Это грубо, весело и захватывающе — то, как эти песни должны быть услышаны. Отметить 40-летие альбома — отличный вариант поклонникам вспомнить эту запись и свои славные деньки!»
В нынешний состав коллектива входят Rikki Rockett на ударных, Brandon Gibbs (DEVIL CITY ANGELS) на вокале/гитаре, Mick Sweda (BULLETBOYS) на гитаре/бэк-вокал и Michael Adams (PUDDLE OF MUDD) на басу.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет