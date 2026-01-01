Новое видео THE BLACK CROWES

"Profane Prophecy", новое видео группы THE BLACK CROWES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Pound Of Feathers", выходящего 13 марта на Silver Arrow Records:
01. Profane Prophecy
02. Cruel Streak
03. Pharmacy Chronicles
04. Do The Parasite!
05. High And Lonesome
06. Queen Of The B-Sides
07. It's Like That
08. Blood Red Regrets
09. You Call This A Good Time
10. Eros Blues
11. Doomsday Doggerel
