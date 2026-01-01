Arts
21 янв 2026 : 		 Новое видео THE BLACK CROWES

11 янв 2026 : 		 Новый альбом THE BLACK CROWES выйдет весной

27 окт 2025 : 		 THE BLACK CROWES отметили 30-летие Amorica

14 сен 2025 : 		 Переиздание THE BLACK CROWES выйдет осенью

14 июн 2025 : 		 Документальный фильм от JIMMY PAGE And THE BLACK CROWES

11 мар 2025 : 		 Гитарист THE BLACK CROWES: «Хотел бы, чтобы нас представил JIMMY PAGE»

26 фев 2025 : 		 Фрагмент нового релиза JIMMY PAGE & THE BLACK CROWES

14 фев 2025 : 		 Расширенная версия альбома JIMMY PAGE & THE BLACK CROWES выйдет весной

8 окт 2024 : 		 Новые фигурки THE BLACK CROWES

24 май 2024 : 		 THE BLACK CROWES: «Мы будем хороши, если сохраним искренность»

21 май 2024 : 		 STEVEN TYLER присоединился на сцене к THE BLACK CROWES

15 май 2024 : 		 Новое видео THE BLACK CROWES

8 май 2024 : 		 Новая песня THE BLACK CROWES

15 апр 2024 : 		 RONNIE WOOD присоединился на сцене к THE BLACK CROWES

29 мар 2024 : 		 THE BLACK CROWES исполнили LED ZEPPELIN

21 мар 2024 : 		 Видео с выступления THE BLACK CROWES

7 мар 2024 : 		 Новое видео THE BLACK CROWES

17 фев 2024 : 		 Новая песня THE BLACK CROWES

25 янв 2024 : 		 Видео с текстом от THE BLACK CROWES

14 янв 2024 : 		 Новый альбом THE BLACK CROWES выйдет весной

20 ноя 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE BLACK CROWES

13 ноя 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE BLACK CROWES

21 окт 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE BLACK CROWES

7 сен 2023 : 		 Бокс-сет от THE BLACK CROWES выйдет зимой

4 сен 2023 : 		 THE BLACK CROWES разогрели AEROSMITH

2 сен 2023 : 		 Переиздание THE BLACK CROWES выйдет зимой
Новое видео THE BLACK CROWES



"Profane Prophecy", новое видео группы THE BLACK CROWES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Pound Of Feathers", выходящего 13 марта на Silver Arrow Records:

01. Profane Prophecy
02. Cruel Streak
03. Pharmacy Chronicles
04. Do The Parasite!
05. High And Lonesome
06. Queen Of The B-Sides
07. It's Like That
08. Blood Red Regrets
09. You Call This A Good Time
10. Eros Blues
11. Doomsday Doggerel




