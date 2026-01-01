сегодня



ROBIN MCAULEY о сохранении вокала



ROBIN MCAULEY в недавнем интервью рассказал о том, как ему удается сохранять вокал в свои 72 года:



«Я в хорошем состоянии. Голос хорош. Голос отвечает на мои запросы. Я очень забочусь об этом. Это не просто так, когда я просыпаюсь и думаю: "Сегодня я буду петь очень хорошо". Даже если ты в расцвете сил, кое-что может постучаться в твою дверь. Ты можешь заболеть. Ты можешь подхватить что угодно.



Если вы едете на гастрольном автобусе, то гастрольный автобус плохо влияет на голос. Перелет не влияет на голос. Но на самом деле все зависит от человека. Насколько тщательно вы хотите ухаживать за своим инструментом?



Я провел большую часть 25-го года в Европе, и это вызывает беспокойство, потому что ты молишься о том, чтобы не заболеть, и молишься о том, чтобы каждый вечер выходить на сцену и все было так же хорошо, как и в предыдущий вечер. И это работа. Я путешествую со своими маленькими увлажнителями воздуха, спреями и всякой всячиной.



Для меня главный враг на гастролях — это простуженный человек. Если у вас простуда, не подходите ко мне. Не входите в одну комнату со мной. Не притворяйся, что у тебя нет простуды, потому что могут пострадать все окружающие. Все остальные вокруг тебя медленно, но верно заболеют. И возвращаясь к гастрольному автобусу, это настоящий инкубатор для всякого дерьма. [смеется] Это единственный способ, которым я могу это выразить. Так что, для меня это важно, ведь фанаты платят за билеты и они заслуживают того, чтобы посмотреть хорошее шоу, а не приходить и выслушивать оправдания типа "Извините. Я сегодня не в состоянии".



С годами ты знакомишься с территорией и иногда понимаешь, как обходить препятствия, даже если ты не так хорош, как тебе кажется. И люди, по большей части, скажут: "Я ничего не слышал". Порой так оно и бывает. Но, да, для меня это важно. Я также не хочу идти на шоу или концерт и быть разочарованным, потому что мне так хотелось услышать ту или иную песню именно так, как я хотел ее услышать».







