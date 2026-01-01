сегодня



Вокалист RAVEN о первом туре с METALLICA



JOHN GALLAGHER в недавнем интервью спросили, остались ли у него какие-то воспоминания о первом туре с METALLICA в 1983/84 годах:



«О, да. Конечно. Вы отправляетесь с кем-то в турне, и если вы с ним поладите, вы становитесь друзьями на всю жизнь. Это как будто вы вместе были на войне или что-то в этом роде.



Это было здорово. Они были родственными душами. Они были бандой. Мы были бандой. Потому что единственное, что я всегда слышу, это: "Ну, ты тогда знал, что они станут такими, какие они сейчас? Это, типа, нет. Кто бы мог подумать? И эта группа тогда... нет, они никогда бы не стали такими. Но группа, записавшая второй альбом, продемонстрировала отличные намеки на то, что [что-то большее] грядет.



Но Клифф был великолепен. Клифф был серьезен не по годам. Мы сидели, перебрасывались басовыми риффами и говорили о музыке. Он был большим поклонником многих направлений музыки. Он любил фьюжн. Он любил RUSH и BLUE ÖYSTER CULT. У него были джинсы с нашивками RUSH и BLUE ÖYSTER CULT, насколько помню. И я не думаю, что он снимал их в течение месяца. Наверное, он и душ в них принимал. Хотя я не уверен. [Смеется]»







