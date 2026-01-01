Arts
Новости
*

Raven

*



20 янв 2026 : 		 Вокалист RAVEN о первом туре с METALLICA

1 дек 2025 : 		 Вокалист RAVEN: «Мы хотели сохранить оригинальный дух METALLICA»

12 ноя 2025 : 		 Кавер-версия METALLICA от RAVEN

13 окт 2025 : 		 Вокалисту RAVEN уже лучше

25 авг 2025 : 		 Вокалист RAVEN обещает вернуться на сцену

19 янв 2025 : 		 Вокалист RAVEN: «METALLICA всё такие же!»

15 янв 2025 : 		 Видео с текстом от RAVEN

16 дек 2024 : 		 RAVEN готовят ЕР

29 май 2024 : 		 RAVEN планируют бокс-сет All For One

12 июл 2023 : 		 Вокалист RAVEN против подкладок

17 май 2023 : 		 Новое видео RAVEN

29 мар 2023 : 		 Новая песня RAVEN

5 ноя 2022 : 		 Новый альбом RAVEN выйдет весной

20 авг 2022 : 		 Видео с текстом от RAVEN

23 июл 2022 : 		 Новый альбом RAVEN выйдет осенью

27 дек 2021 : 		 DAVID ELLEFSON исполнил кавер-версию JUDAS PRIEST в RAVEN

11 ноя 2021 : 		 Концертное видео RAVEN

8 окт 2021 : 		 Вышел трибьют RAVEN

14 дек 2020 : 		 Новое видео RAVEN

29 сен 2020 : 		 Вокалист RAVEN: «История с COVID-19 непомерно раздута»

9 сен 2020 : 		 Вокалист RAVEN — о «фанере» на концертах

2 сен 2020 : 		 Новое видео RAVEN

31 июл 2020 : 		 Видео с текстом от RAVEN

9 июн 2020 : 		 Новый альбом RAVEN выйдет осенью

11 май 2020 : 		 Новый альбом RAVEN будет "безумным"

22 май 2019 : 		 Вокалист RAVEN о логотипе
Вокалист RAVEN о первом туре с METALLICA



JOHN GALLAGHER в недавнем интервью спросили, остались ли у него какие-то воспоминания о первом туре с METALLICA в 1983/84 годах:

«О, да. Конечно. Вы отправляетесь с кем-то в турне, и если вы с ним поладите, вы становитесь друзьями на всю жизнь. Это как будто вы вместе были на войне или что-то в этом роде.

Это было здорово. Они были родственными душами. Они были бандой. Мы были бандой. Потому что единственное, что я всегда слышу, это: "Ну, ты тогда знал, что они станут такими, какие они сейчас? Это, типа, нет. Кто бы мог подумать? И эта группа тогда... нет, они никогда бы не стали такими. Но группа, записавшая второй альбом, продемонстрировала отличные намеки на то, что [что-то большее] грядет.

Но Клифф был великолепен. Клифф был серьезен не по годам. Мы сидели, перебрасывались басовыми риффами и говорили о музыке. Он был большим поклонником многих направлений музыки. Он любил фьюжн. Он любил RUSH и BLUE ÖYSTER CULT. У него были джинсы с нашивками RUSH и BLUE ÖYSTER CULT, насколько помню. И я не думаю, что он снимал их в течение месяца. Наверное, он и душ в них принимал. Хотя я не уверен. [Смеется]»




просмотров: 78

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
