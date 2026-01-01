19 янв 2026



RIKKI ROCKETT: «Жажда бабла погубила тур POISON»



RIKKI ROCKETT утверждает, что желание вокалиста группы, Bret Michaels, срубить денег, похоронила планы юбилейного тура POISON:



«Я считаю, что у нас было отличное предложение [о туре в этом году]. Но мы отказались. У нас ничего не получилось.



На самом деле дело дошло до того, что C.C. [DeVille], Bobby [Dall] и я были в деле, и я думал, что Bret с нами, но он захотел получить львиную долю денег, до такой степени, что это стало невозможным даже для меня. Это примерно по 6 долларов на каждый наш доллар. Вы просто не можете так работать!



Я занимаюсь этим не только ради денег. Я реально люблю это дело, безоговорочно. Но в то же время, вы же не хотите выходить и усердно работать только для того, чтобы заработать кому-то кучу денег».



Хотя Rikki и признался, что разочарован тем, что POISON не будут гастролировать в этом году, он не питает неприязни к своим коллегам по группе.



«Каждый участник этой группы дал мне столько привилегий в жизни. Это все равно, что ненавидеть своих родителей».



Что касается возможности того, что Rockett, DeVille и Dall будут гастролировать с другим вокалистом, он ответил:



«Об этом не может быть и речи. Но это похоже на хирургическую операцию: это последнее средство. Я не хочу этого делать. Я не ссорюсь с Bret'ом… Мы просто не пришли к согласию. Мне это не нравится, и я так и скажу, но это не значит, что "Покажем зубы". Я не считаю, что для POISON есть лучший фронтмен».







