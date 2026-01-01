Arts
Poison

19 янв 2026 : 		 RIKKI ROCKETT: «Жажда бабла погубила тур POISON»

17 ноя 2025 : 		 Барабанщик POISON: «Вряд ли мы поедем в тур в 2026»

16 ноя 2025 : 		 RIKKI ROCKETT: «С вокалистом POISON я давно не говорил»

13 ноя 2025 : 		 Разборки в и около POISON

28 окт 2025 : 		 Почему SLASH не попал в POISON?

17 май 2025 : 		 Барабанщик POISON: «Решение по туру примет Bret»

13 апр 2025 : 		 RIKKI ROCKETT готов к туру POISON

11 апр 2025 : 		 Барабанщик POISON: «Нужно оставаться верными себе!»

30 мар 2025 : 		 Барабанщик POISON о новом материале

16 мар 2025 : 		 RICHIE KOTZEN гордится альбомом с POISON

6 янв 2025 : 		 Почему POISON едва не забанили за обложку

20 дек 2024 : 		 Почему SLASH не попал в POISON?

16 дек 2024 : 		 Вокалист POISON о будущем туре

14 дек 2024 : 		 Барабанщику POISON вернули установку

4 ноя 2024 : 		 POISON дадут минимум 40 концертов

20 сен 2024 : 		 BRET MICHAELS о возвращении POISON

13 сен 2024 : 		 Вокалист POISON захочет в 2026

11 сен 2024 : 		 Барабанщик POISON: «Bret не хочет!»

29 мар 2024 : 		 Барабанщик POISON работает над мемуарами

19 фев 2024 : 		 POISON точно поедут в тур

30 янв 2024 : 		 чОрный пояс барабанщика POISON

2 окт 2023 : 		 Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у большинства рок-групп»

23 июл 2023 : 		 POISON могут что-то выпустить в 2025 году

23 июн 2023 : 		 Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?»

28 май 2023 : 		 Вокалист POISON: «Стадионный тур прошёл отлично»

28 апр 2023 : 		 POISON не развалится!
|||| 19 янв 2026

RIKKI ROCKETT: «Жажда бабла погубила тур POISON»



RIKKI ROCKETT утверждает, что желание вокалиста группы, Bret Michaels, срубить денег, похоронила планы юбилейного тура POISON:

«Я считаю, что у нас было отличное предложение [о туре в этом году]. Но мы отказались. У нас ничего не получилось.

На самом деле дело дошло до того, что C.C. [DeVille], Bobby [Dall] и я были в деле, и я думал, что Bret с нами, но он захотел получить львиную долю денег, до такой степени, что это стало невозможным даже для меня. Это примерно по 6 долларов на каждый наш доллар. Вы просто не можете так работать!

Я занимаюсь этим не только ради денег. Я реально люблю это дело, безоговорочно. Но в то же время, вы же не хотите выходить и усердно работать только для того, чтобы заработать кому-то кучу денег».

Хотя Rikki и признался, что разочарован тем, что POISON не будут гастролировать в этом году, он не питает неприязни к своим коллегам по группе.

«Каждый участник этой группы дал мне столько привилегий в жизни. Это все равно, что ненавидеть своих родителей».

Что касается возможности того, что Rockett, DeVille и Dall будут гастролировать с другим вокалистом, он ответил:

«Об этом не может быть и речи. Но это похоже на хирургическую операцию: это последнее средство. Я не хочу этого делать. Я не ссорюсь с Bret'ом… Мы просто не пришли к согласию. Мне это не нравится, и я так и скажу, но это не значит, что "Покажем зубы". Я не считаю, что для POISON есть лучший фронтмен».




