Оригинальный вокалист SALIVA назвал любимые туры



В рамках недавней беседы с Josey Scott (a.k.a. Joseph Sappington) у него спросили, есть ли у него какие-то любимые туры, которые он дал за свою карьеру:



«О, конечно. KISS и AEROSMITH [в 2003 году] были моими любимыми. Мы узнали, что подобный тур состоится. Тогда мы выступали с DISTURBED или NICKELBACK. Или, может быть, это был SEVENDUST. И мы услышали: "Эй, KISS и AEROSMITH собираются в совместное турне. Они никогда не гастролировали вместе с 70-х годов". Очевидно, между двумя их техниками произошла какая-то драка на ножах. Музыканты AEROSMITH и KISS подрались на ножах и поклялись, что никогда не будут гастролировать вместе, и не делали этого на протяжении 70-х, 80-х и 90-х, если уж на то пошло. И тут вдруг: "KISS и AEROSMITH снова собираются в совместный тур, и они ищут новые перспективные группы, которые захотят открыть шоу". А я такой: "Мы никогда не получим эту возможность, но может мы попробуем?" И они такие: "Конечно". Мы вернулись на гастроли и начали пахать, а несколько месяцев спустя к нам пришел наш менеджер и сказал: "Привет. Я думаю, это отчасти заслуга вас, ребята, и Billy Idol'a." А я такой: "Что? да не может быть!". А они такие: "Да, это все из-за тебя и Billy Idol, и они либо отправятся в ретро-тур с ним, либо возьмут новую команду и это будете вы, ребята". А я в ответит: "Да вы, блин, издеваетесь надо мной, чувак. Это не может быть правдой". И я никогда не забуду, как услышал, что они были в каком-то зале заседаний или что-то в этом роде и обсуждали гастроли, они реально решали, будет ли это Billy Idol или SALIVA. И тут вошел сын Gene'a, подбежал к нему, и он услышал их разговор и сказал: "О, папа, пожалуйста, выбери SALIVA. Пожалуйста, пожалуйста, пусть это будет SALIVA". И за это я мог бы поцеловать его в губы, когда увижу!»







