×
Joel Hoekstra's 13
США
Hard Rock
Hard 'n' Heavy
http://www.joelhoekstra.com
Facebook:
https://www.facebook.com/JoelHoekstra13
21 янв 2026
:
Новое видео JOEL HOEKSTRA'S 13
19 янв 2026
:
JOEL HOEKSTRA не планирует обрезание
15 дек 2025
:
Новое видео JOEL HOEKSTRA'S 13
14 ноя 2025
:
Новая песня JOEL HOEKSTRA'S 13
16 май 2023
:
Новое видео JOEL HOEKSTRA'S 13
17 апр 2023
:
TONY FRANKLIN, VINNY APPICE, DEREK SHERINIAN, JEFF SCOTT SOTO на новом альбоме JOEL HOEKSTRA'S 13
12 май 2021
:
Вокалист JOURNEY, BILLY SHEEHAN и JOEL HOEKSTRA записали кавер-версию хита STEVE MILLER BAND
17 фев 2021
:
Обучающее видео от JOEL HOEKSTRA
14 фев 2021
:
Новая песня JOEL HOEKSTRA'S 13
12 янв 2021
:
Новое видео JOEL HOEKSTRA'S 13
17 ноя 2020
:
Новая песня JOEL HOEKSTRA'S 13
16 фев 2020
:
RUSSELL ALLEN и JOEL HOEKSTRA исполняют классику WHITESNAKE, BAD COMPANY и LED ZEPPELIN
13 окт 2015
:
Новый альбом JOEL HOEKSTRA'S 13 доступен для прослушивания
12 окт 2015
:
Новая песня JOEL HOEKSTRA'S 13
2 окт 2015
:
Новое видео JOEL HOEKSTRA'S 13
26 сен 2015
:
Новая песня JOEL HOEKSTRA'S 13
4 сен 2015
:
Новое видео JOEL HOEKSTRA'S 13
26 авг 2015
:
Семплы новых песен JOEL HOEKSTRA'S 13
16 авг 2015
:
Видео с текстом от JOEL HOEKSTRA'S 13
29 июл 2015
:
Дебютный альбом JOEL HOEKSTRA'S 13 выйдет в октябре
16 июн 2015
:
JOEL HOEKSTRA на FRONTIERS
сегодня
Новое видео JOEL HOEKSTRA'S 13
"Lifeline", новое видео JOEL HOEKSTRA'S 13, доступно для просмотра ниже. Это трек взят из нового альбома "From The Fade", выход которого намечен на 27 февраля на Frontiers Music Srl:
01. You Can Give
02. The Fall
03. Lifeline
04. Will You Remember Me
05. Misunderstood
06. Start to Fight
07. All I'd Do
08. Free To Be
09. The End Of Me
10. Quite The Ride
просмотров: 138
