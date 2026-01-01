Новое видео NEAL MORSE BAND

"Hurt People", новое видео группы NEAL MORSE BAND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "L.I.F.T.", выходящего 27 февраля:
01. Beginning (06:48)
02. Fully Alive (05:02)
03. I Still Belong (03:32)
04. Gravity's Grip (02:03)
05. Hurt People (08:05)
06. The Great Withdrawal (05:08)
07. Contemplation (02:20)
08. Shame About My Shame (05:50)
09. Reaching (07:32)
10. Carry You Again (05:02)
11. Shattered Barricade (01:25)
12. Fully Alive Part 2 (06:18)
13. Love All Along (11:18)
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет