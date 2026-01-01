Концертный релиз BRING ME THE HORIZON покажут в кино
BRING ME THE HORIZON объявили о том, что 25 и 28 марта состоится театральный релиз их концертной записи "L.I.V.E. In São Paulo (Live Immersive Virtual Experiment)", съемки которого проходили São Paulo, Brazil's Allianz Parque Stadium перед 50 000 зрителей. Десятого апреля на виниле и CD/DVD состоится выход этой записи на физическом носителе:
01. (Interlude) Press Start
02. DArkSide
03. MANTRA
04. Happy Song
05. Teardrops
06. AmEN!
07. (Interlude) Project Angel Dust
08. Kool-Aid
09. Shadow Moses
10. [ost] (spi)ritual
11. n/A
12. Sleepwalking
13. Itch for the Cure (When Will We Be Free?)
14. Kingslayer
15. Parasite Eve
16. Follow You
17. LosT
18. Can You Feel My Heart
19. (Interlude) You People Are All Doomed
20. Doomed
21. (Interlude) Aura Gauger
22. Drown
23. Throne
