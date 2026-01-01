Arts
Новости
21 янв 2026 : 		 Концертный релиз BRING ME THE HORIZON покажут в кино

12 июл 2025 : 		 Вышел новый альбом BRING ME THE HORIZON

13 фев 2025 : 		 Кавер-версия OASIS от BRING ME THE HORIZON

30 янв 2025 : 		 Кавер-версия OASIS от BRING ME THE HORIZON

25 дек 2024 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON о жизни в Бразилии

25 май 2024 : 		 Новый альбом BRING ME THE HORIZON доступен для прослушивания

10 мар 2024 : 		 BRING ME THE HORIZON почти закончили запись

5 янв 2024 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

23 дек 2023 : 		 Концертное видео BRING ME THE HORIZON feat. BABYMETAL

23 дек 2023 : 		 BRING ME THE HORIZON расстались с клавишником

28 окт 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления BRING ME THE HORIZON

13 окт 2023 : 		 Видео с текстом от BRING ME THE HORIZON

3 окт 2023 : 		 12-летняя HARPER исполнила BRING ME THE HORIZON

26 авг 2023 : 		 BRING ME THE HORIZON перенесли выход альбома

15 авг 2023 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON о новом альбоме

11 авг 2023 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON — тем, кому не по душе перемены

2 июн 2023 : 		 Новая песня BRING ME THE HORIZON

6 май 2023 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

9 июл 2022 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON

6 июл 2022 : 		 Видео с выступления BRING ME THE HORIZON

17 апр 2022 : 		 Новое видео Masked Wolf x BRING ME THE HORIZON

21 фев 2022 : 		 Новое видео Эда Ширана при участии BRING ME THE HORIZON

14 фев 2022 : 		 BRING ME THE HORIZON присоединились на сцене к Эду Ширану

19 янв 2022 : 		 BRING ME THE HORIZON перенесли европейский тур на 2023

12 дек 2021 : 		 Вокалист BRING ME THE HORIZON в новом треке IC3PEAK

17 сен 2021 : 		 Новое видео BRING ME THE HORIZON
Концертный релиз BRING ME THE HORIZON покажут в кино



BRING ME THE HORIZON объявили о том, что 25 и 28 марта состоится театральный релиз их концертной записи "L.I.V.E. In São Paulo (Live Immersive Virtual Experiment)", съемки которого проходили São Paulo, Brazil's Allianz Parque Stadium перед 50 000 зрителей. Десятого апреля на виниле и CD/DVD состоится выход этой записи на физическом носителе:

01. (Interlude) Press Start
02. DArkSide
03. MANTRA
04. Happy Song
05. Teardrops
06. AmEN!
07. (Interlude) Project Angel Dust
08. Kool-Aid
09. Shadow Moses
10. [ost] (spi)ritual
11. n/A
12. Sleepwalking
13. Itch for the Cure (When Will We Be Free?)
14. Kingslayer
15. Parasite Eve
16. Follow You
17. LosT
18. Can You Feel My Heart
19. (Interlude) You People Are All Doomed
20. Doomed
21. (Interlude) Aura Gauger
22. Drown
23. Throne




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
