×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
SOPHIE LLOYD исполняет OASIS
30
Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL
25
Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по...
25
Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth»
23
Новое видео KREATOR
19
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
SOPHIE LLOYD исполняет OASIS
30
Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL
25
Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по...
25
Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth»
23
Новое видео KREATOR
19
все новости группы
Sevendust
США
Hard Rock
Alternative Metal
Nu Metal
Acoustic
http://www.sevendust.info
Myspace:
http://www.myspace.com/sevendust
21 янв 2026
:
Новый альбом SEVENDUST выйдет весной
24 ноя 2025
:
Видео с выступления SEVENDUST
5 ноя 2025
:
SEVENDUST завершили работу над альбомом
8 сен 2025
:
Новый альбом SEVENDUST выйдет в начале года
17 мар 2025
:
Видео полного выступления SEVENDUST
17 мар 2025
:
DAVID DRAIMAN присоединился на сцене к SEVENDUST
23 фев 2025
:
SEVENDUST работают над новой музыкой
29 янв 2025
:
Важность "Season" для карьеры SEVENDUST
21 сен 2024
:
Вокалист SEVENDUST: «Расизму в металле не место!»
18 сен 2024
:
Видео с выступления SEVENDUST
12 янв 2024
:
SEVENDUST отметили юбилей "Seasons"
25 сен 2023
:
Вокалист SEVENDUST: «Мы — ню-металл? Ну такое...»
31 авг 2023
:
Вокалист SEVENDUST о важности музыкальной эволюции
29 авг 2023
:
Бокс-сет SEVENDUST выйдет осенью
5 авг 2023
:
SEVENDUST выступили без JOHN CONNOLLY
2 авг 2023
:
Вокалист SEVENDUST: «Мой голос становится только лучше!»
27 июл 2023
:
Гитарист SEVENDUST: «Когда уйдём — не знаю»
26 июл 2023
:
Новое видео SEVENDUST
12 июл 2023
:
Вокалист SEVENDUST не видит близкого конца
24 июн 2023
:
Новое видео SEVENDUST
15 май 2023
:
SEVENDUST исполнили новую песню
12 май 2023
:
Новое видео SEVENDUST
1 май 2023
:
Видео полного выступления SEVENDUST
12 апр 2023
:
Новое видео SEVENDUST
10 фев 2023
:
Гитарист SEVENDUST доволен новым материалом
30 янв 2023
:
Новый альбом SEVENDUST может выйти летом
25 авг 2022
:
SEVENDUST завершили запись вокала
13 июл 2022
:
Вокалист SEVENDUST: «Вы неправильно поняли»
12 июл 2022
:
Гитарист SEVENDUST об уходе на пенсию
29 июн 2022
:
Барабанщик SEVENDUST: «Мы говорили, как мы любим друг друга, и у нас получилась особенная запись»
21 июн 2022
:
SEVENDUST всё?
19 май 2022
:
SEVENDUST начнут запись летом
27 мар 2022
:
У вокалиста SEVENDUST есть 13 песен
27 янв 2022
:
SEVENDUST приступили к работе
12 дек 2021
:
Новые песни SEVENDUST
9 дек 2021
:
Переиздание SEVENDUST выйдет зимой
1 ноя 2021
:
Вокалист SEVENDUST: «Мне нужно больше песен»
1 июн 2021
:
DAUGHTRY и вокалист SEVENDUST исполняют TEMPLE OF THE DOG
25 мар 2021
:
Участники SEVENDUST, SMASHING PUMPKINS, DUFF MCKAGAN’S LOADED исполняют HOWARD JONES
11 мар 2021
:
Вокалист SEVENDUST — о проявлениях расизма
3 фев 2021
:
Вокалист SEVENDUST продолжает работу над альбомом
9 янв 2021
:
Барабанщик SEVENDUST о выступлении перед пустым залом: «Это было ужасно!»
3 янв 2021
:
Кавер-версия JACOB BANKS от вокалиста SEVENDUST
31 дек 2020
:
Вокалист SEVENDUST: «Повезло, что мы успели с альбомом до пандемии»
11 дек 2020
:
Барабанщик SEVENDUST: «Не парюсь насчёт критики»
1 дек 2020
:
Новое видео от барабанщика SEVENDUST
25 ноя 2020
:
SEVENDUST целиком сыграют "Animosity"
14 ноя 2020
:
Новый трек от барабанщика SEVENDUST
11 ноя 2020
:
Вокалист SEVENDUST: «Мы выросли как артисты»
9 ноя 2020
:
Барабанщик SEVENDUST выпускает ЕР
21 окт 2020
:
Новое видео SEVENDUST
9 окт 2020
:
Вокалист SEVENDUST потерял ребёнка
29 сен 2020
:
Вокалист SEVENDUST: «Мой дебютный альбом будет более радио-ориентированным»
17 сен 2020
:
Вокалист SEVENDUST немного себя порезал
11 сен 2020
:
Виртуальное шоу от SEVENDUST
3 сен 2020
:
Вокалист SEVENDUST — о расизме в металле
1 сен 2020
:
Вокалист SEVENDUST: «Надеюсь, мы станем более известными»
28 авг 2020
:
Видео с текстом от SEVENDUST
18 авг 2020
:
У вокалиста SEVENDUST есть девять песен
31 июл 2020
:
Новый альбом SEVENDUST выйдет осенью
20 июл 2020
:
Новый альбом SEVENDUST выйдет в этом году
28 июн 2020
:
Кавер-версия SOUNDGARDEN от SEVENDUST
23 июн 2020
:
Гитарист SEVENDUST: «Когда мы использовали флаг Конфедерации, мы считали это крутым»
1 фев 2020
:
SEVENDUST завершили работу над альбомом
17 дек 2019
:
Барабанщик SEVENDUST из больницы
14 дек 2019
:
Барабанщик SEVENDUST в стабильном состоянии
26 ноя 2019
:
Новый альбом SEVENDUST выйдет не раньше лета
29 окт 2019
:
SEVENDUST приступили к записи
12 май 2019
:
Гитарист SEVENDUST начнёт запись летом
24 янв 2019
:
Новое видео SEVENDUST
3 ноя 2018
:
Новое видео SEVENDUST
14 май 2018
:
Новое видео SEVENDUST
7 апр 2018
:
Новое видео SEVENDUST
17 мар 2018
:
Новое видео SEVENDUST
16 мар 2018
:
Новая песня SEVENDUST
28 фев 2018
:
Новый альбом SEVENDUST выйдет весной
31 янв 2018
:
SEVENDUST приступили к мастерингу
5 ноя 2017
:
SEVENDUST приступили к записи
5 сен 2017
:
Новая песня вокалиста SEVENDUST
24 авг 2017
:
SEVENDUST: «У нас уже есть ряд песен»
9 июл 2017
:
SEVENDUST на RISE RECORDS
20 мар 2017
:
SEVENDUST целиком исполнили дебютный альбом
4 май 2016
:
Фронтмен ANTHRAX спел с SEVENDUST
12 окт 2015
:
Успехи в чартах SEVENDUST
26 сен 2015
:
Новый альбом SEVENDUST доступен для прослушивания
28 авг 2015
:
Видео с текстом от SEVENDUST
27 июл 2015
:
Новый альбом SEVENDUST выйдет в октябре
22 июл 2015
:
Семплы новой песни SEVENDUST
28 мар 2015
:
SEVENDUST завершили запись
7 мар 2015
:
Фрагмент нового трека SEVENDUST
18 фев 2015
:
SEVENDUST приступили к записи
16 янв 2015
:
Гитарист SEVENDUST выпустил обучающий DVD
19 июн 2014
:
SEVENDUST нашли фирму для съёмки фильма
28 май 2014
:
Акустика от SEVENDUST
14 апр 2014
:
Новая песня SEVENDUST
21 фев 2014
:
Обложка нового релиза SEVENDUST
24 янв 2014
:
Акустический релиз SEVENDUST выйдет в апреле
28 мар 2013
:
Гитарист EVANESCENCE поедет в тур с SEVENDUST
26 мар 2013
:
Новое видео SEVENDUST
26 мар 2013
:
Новая песня SEVENDUST
11 фев 2013
:
SEVENDUST исполнили новую песню
4 фев 2013
:
Вокалист SEVENDUST планирует выпуск сольного альбома
29 янв 2013
:
Трек-лист нового альбома SEVENDUST
10 янв 2013
:
Новая песня SEVENDUST
14 дек 2012
:
Тизер нового альбома SEVENDUST
8 дек 2012
:
Обложка нового альбома SEVENDUST
28 ноя 2012
:
SEVENDUST исполнили фрагмент новой песни
18 ноя 2012
:
SEVENDUST записали диск за месяц
16 ноя 2012
:
Название нового альбома SEVENDUST
11 окт 2012
:
SEVENDUST завершили работу над альбомом
7 сен 2012
:
SEVENDUST начали запись нового альбома
28 июн 2012
:
SEVENDUST начнут запись в сентябре
23 май 2012
:
SEVENDUST начнут запись осенью
18 янв 2012
:
Видео с выступления SEVENDUST
27 окт 2011
:
Видео с выступления SEVENDUST
5 дек 2010
:
Новое видео SEVENDUST
8 авг 2010
:
SEVENDUST и 10 YEARS объединятся в туре HardDrive Live
3 июн 2010
:
Делюкс-издание первого альбома SEVENDUST
19 апр 2010
:
Новый альбом SEVENDUST доступен для прослушивания
12 фев 2010
:
Дата выхода альбома SEVENDUST
6 фев 2010
:
Новая песня SEVENDUST
25 янв 2010
:
Трек-лист нового альбома SEVENDUST
21 янв 2010
:
Название нового альбома SEVENDUST
24 дек 2009
:
SEVENDUST завершили запись нового альбома
сегодня
Новый альбом SEVENDUST выйдет весной
SEVENDUST выпустят новую работу, получившую название One, первого мая на Napalm Records:
01. One
02. Unbreakable
03. Is This The Real You
04. Threshold
05. We Won
06. Construct
07. Bright Side
08. The Drop
09. Blood Price
10. Misdirection
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 65
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет