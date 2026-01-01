Arts
Новости
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 30
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
*Новое видео KREATOR 19
21 янв 2026 : 		 Планируется новое переиздание RUSH

21 янв 2026 : 		 MIKE PORTNOY рад, что не поедет в тур с RUSH

3 ноя 2025 : 		 GEDDY LEE о новом туре RUSH

2 ноя 2025 : 		 SLASH рад, что RUSH возвращаются

26 окт 2025 : 		 GEDDY LEE: «Я несколько удивлен таким ажиотажем в отношении RUSH»

23 окт 2025 : 		 RUSH продолжают добавлять новые концерты

21 окт 2025 : 		 RUSH расширяют график турне

10 окт 2025 : 		 Новая барабанщица RUSH: «Я благодарна Geddy и Alex'y»

7 окт 2025 : 		 RUSH едут в тур: «Это решение было принято относительно недавно»

8 июн 2025 : 		 Альбомы RUSH выйдут на виниле

7 май 2025 : 		 Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «Мы втроём просто источали энтузиазм»

29 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH: «Запись "Moving Pictures" была самой весёлой из всех, что у нас когда-либо были»

25 апр 2025 : 		 Какой шанс увидеть музыкантов RUSH на сцене вместе?

16 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH: «После смерти Нила я не хотел слышать о музыке»

15 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH: «Я просто люблю играть на гитаре!»

13 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH: «С Нилом было замечательно работать!»

11 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH готов написать книгу о гастролях

26 мар 2025 : 		 ALEX LIFESON не против вопросов о RUSH

18 мар 2025 : 		 Брат барабанщика RUSH скончался от рака

17 мар 2025 : 		 Участников RUSH приглашали на финал BLACK SABBATH

15 мар 2025 : 		 Гитарист RUSH: «После смерти Нила прошло всего нескольких минут, как мы стали получать сообщения от барабанщиков»

28 янв 2025 : 		 Антология RUSH выйдет весной

17 янв 2025 : 		 ALEX LIFESON: «RUSH ушли на вершине»

3 янв 2025 : 		 BRIAN TICHY исполняет классику RUSH

21 дек 2024 : 		 Гитарист RUSH получил награду от National Guitar Museum

30 окт 2024 : 		 Новый бокс-сет RUSH выйдет осенью
Планируется новое переиздание RUSH



UMe/Mercury и Anthem Records продолжают серию переизданий альбомов RUSH выпуском переиздания альбома 1984 года "Grace Under Pressure". Всего запланировано пять версий:

(1) Super Deluxe Edition 4-CD + Blu-ray
(2) Super Deluxe Edition 5-LP + Blu-ray
(3) Super Deluxe Digital Edition
(4) Dolby Atmos Digital Edition
(5) "Grace Under Pressure Tour: Live In Toronto 1984" at video DSP

Более подробная информация доступна по этому адресу.




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
