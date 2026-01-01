сегодня



Планируется новое переиздание RUSH



UMe/Mercury и Anthem Records продолжают серию переизданий альбомов RUSH выпуском переиздания альбома 1984 года "Grace Under Pressure". Всего запланировано пять версий:



(1) Super Deluxe Edition 4-CD + Blu-ray

(2) Super Deluxe Edition 5-LP + Blu-ray

(3) Super Deluxe Digital Edition

(4) Dolby Atmos Digital Edition

(5) "Grace Under Pressure Tour: Live In Toronto 1984" at video DSP



Более подробная информация доступна по этому адресу.







