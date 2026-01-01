Новое видео TYKETTO

"We Rise", новое видео группы TYKETTO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Closer To The Sun", выходящего 20 марта на Silver Lining Music:
01. Higher Than High
02. Starts With A Feeling
03. Bad For Good
04. We Rise
05. Donnowhuddidis
06. Closer To The Sun
07. Harleys & Indians (Riders In The Sky)*
08. Hit Me Where It Hurts
09. The Picture
10. Far And Away
11. The Brave
