Новости
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
*Новое видео KREATOR 19
20 янв 2026 : 		 Новое видео TYKETTO

19 ноя 2025 : 		 Новое видео TYKETTO

1 ноя 2025 : 		 Новый альбом TYKETTO будет выпущен весной

10 ноя 2021 : 		 Основатель TYKETTO был близок к смерти из-за COVID-19

27 авг 2019 : 		 TYKETTO выпускают концерт

23 авг 2017 : 		 Концертное видео TYKETTO

2 авг 2017 : 		 Концертный релиз TYKETTO выйдет осенью

10 ноя 2016 : 		 Новое видео TYKETTO

4 окт 2016 : 		 Новая песня TYKETTO

27 сен 2016 : 		 Новая песня TYKETTO

7 сен 2016 : 		 Новая песня TYKETTO

24 авг 2016 : 		 Новое видео TYKETTO

4 авг 2016 : 		 Новый альбом TYKETTO выйдет осенью

17 янв 2014 : 		 Обложка нового DVD TYKETTO

13 янв 2014 : 		 Новый DVD TYKETTO выйдет в январе

22 фев 2012 : 		 Новый альбом TYKETTO выйдет в апреле

14 июн 2011 : 		 TYKETTO на FRONTIERS RECORDS
|||| сегодня

Новое видео TYKETTO



zoom
"We Rise", новое видео группы TYKETTO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Closer To The Sun", выходящего 20 марта на Silver Lining Music:

01. Higher Than High
02. Starts With A Feeling
03. Bad For Good
04. We Rise
05. Donnowhuddidis
06. Closer To The Sun
07. Harleys & Indians (Riders In The Sky)*
08. Hit Me Where It Hurts
09. The Picture
10. Far And Away
11. The Brave

* Not included on vinyl formats






просмотров: 20

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
