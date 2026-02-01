Arts
TOP5
1 фев 2026 : 		 Лидер KREATOR: «Каждая песня на альбоме — посвящение»

16 янв 2026 : 		 Новое видео KREATOR

29 дек 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Может будет и вторая часть книги»

27 дек 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Все принимали участие в создании нового материала»

21 дек 2025 : 		 Концертное видео KREATOR

19 дек 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Я не хочу превращаться в нафталиновую группу»

9 дек 2025 : 		 Басист KREATOR: «Я знаю свое место в группе»

5 дек 2025 : 		 Новое видео KREATOR

27 ноя 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Поиск риффов — это лишь 10-15% песни»

11 ноя 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Я три года потратил на написание новых песен»

31 окт 2025 : 		 Новое видео KREATOR

30 сен 2025 : 		 ULI JON ROTH присоединился на сцене к KREATOR

29 сен 2025 : 		 Гитарист KREATOR: «Мы использовали новые подходы»

26 сен 2025 : 		 Новое видео KREATOR

25 сен 2025 : 		 Новый сингл KREATOR уже в пятницу

28 авг 2025 : 		 Документальный фильм о KREATOR покажут в кино

31 июл 2025 : 		 KREATOR ждут финальный микс

30 июл 2025 : 		 Винил KREATOR выйдет осенью

29 июл 2025 : 		 KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи

30 июн 2025 : 		 KREATOR завершают работу над альбомом

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления KREATOR

8 июн 2025 : 		 Трейлер документального фильма о KREATOR

6 июн 2025 : 		 Документальный фильм о KREATOR выйдет летом

22 ноя 2024 : 		 Лидер KREATOR о документальном фильме

21 ноя 2024 : 		 Видео полного концерта KREATOR

19 окт 2024 : 		 Концертное видео KREATOR
Лидер KREATOR: «Каждая песня на альбоме — посвящение»



В рамках недавнего интервью с лидером KREATOR у Mille спросили, что вдохновляло его на создание текстов к новому альбому:

«Каждая песня на альбоме — это как посвящение. Предполагается, что она придает людям сил. Особенно песня "Krushers Of The World", в которой я рассказываю о том, как тяжело быть живым в наше время. Я не говорю, что мир — ужасное место, но, на мой взгляд, с тех пор, как мы записали последний альбом, все изменилось к худшему. И мы окружены таким количеством ненужной драмы, что, я полагаю, мир нуждается в поддержке и расширении возможностей, чтобы сделать нашу жизнь немного радостнее. Я считаю, что металл для этого всегда хорош».

После того, как интервьюер отметил, что "сейчас жить стало труднее", чем когда он был моложе, Mille согласился с ним:

«Подобное приходит с возрастом, потому что мы так уже много повидали. Я полагаю, мы думали, и это было ошибкой, что все образуется само собой. В 80-х мы боялись взрыва атомной бомбы, а когда наступили 90-е и 2000-е, мы подумали: "О, это в прошлом. Война, это в прошлом. Мы эволюционируем как человеческая раса". А теперь мы возвращаемся на 50 лет назад, мы возвращаемся, так сказать, в первобытную эпоху. Так что мы движемся не вперед, а по кругу. И я осознал, что жизнь не такая, как ты думаешь. В ней могут быть повороты».

Отвечая на вопрос о своем комментарии в предыдущем интервью, которое он дал почти десять лет назад, о том, что он сыт по горло политиками, Mille добавил:

«О, я все еще сыт по горло. Это дерьмовое шоу, если вдуматься. Я больше не могу воспринимать все это всерьез. И я знал это с самого начала. Я знал это и раньше. Когда мы говорили об этом [в предыдущем интервью] десять лет назад, было то же самое, но теперь это гротескная версия того, что было десять лет назад. Теперь это все эмоции. В этом нет здравого смысла. Больше нет компромисса. Больше нет необходимости вступать в разговоры. Это больше похоже на "О, ты не на моей стороне. Вы, вероятно, настроены против меня". Я полностью отстранен, мне все равно. Я считаю, что в наше время мы должны просто радоваться жизни и подавать положительный пример того, какой она могла бы быть, а не жаловаться на ситуацию. Я думаю, что это не в наших руках но это не значит, что я капитулирую, говоря: "Ладно, ты все равно ничего не сможешь сделать, и все равно это отстой, так что мы можем просто смириться". Нет, я просто делаю мир лучше, прославляя музыку, празднуя жизнь. Я считаю, что это то, что важно в наше время, а не попытки быть бунтарем в стиле панк-рока или новичков в металле, которые постоянно жалуется. Я считаю, что в этом больше нет никакого смысла.

Это ужасно. Социальные сети изменили все. Как бы я ни любил социальные сети, манипулировать людьми стало намного проще, чем раньше. Получается, что твое дерьмовое отношение стало мейнстримом, понимаешь?»




1 фев 2026
Lord Iscariah
Посвящение говну и моче?
1 фев 2026
WahrandPhain
«Каждая песня на альбоме — посвящение»

пидорам и черножопым?
просмотров: 473

