Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 30
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
*Новое видео KREATOR 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 30
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
*Новое видео KREATOR 19
[= ||| все новости группы



*

Kiss

*



21 янв 2026 : 		 Менеджер KISS об упадке индустрии

15 янв 2026 : 		 Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth»

26 дек 2025 : 		 KISS в Kennedy Center

21 дек 2025 : 		 Кухонный инвентарь от KISS

17 дек 2025 : 		 Гитарист KISS не знает, будет ли новая музыка от группы

11 дек 2025 : 		 Гитарист KISS: «Трамп отлично делает свою работу!»

8 дек 2025 : 		 KISS получили награды от Дональда Трампа

5 дек 2025 : 		 Сыновья членов KISS: «Мы — другие!»

1 дек 2025 : 		 Какими будут аватары KISS?

27 ноя 2025 : 		 Участники KISS представляют новое издание Alive!

26 ноя 2025 : 		 Менеджер KISS: «Я хотел, чтобы Peter и Эйс выступили с группой в Вегасе»

24 ноя 2025 : 		 Вокалист KISS: «Жизнь полна сюрпризов»

20 ноя 2025 : 		 Вокалист KISS намекает на новую музыку

18 ноя 2025 : 		 Режиссер фильма о байопике KISS

18 ноя 2025 : 		 BRUCE KULICK выступил с KISS

18 ноя 2025 : 		 Менеджер KISS о документальном фильме про последний тур группы

12 ноя 2025 : 		 ERIC SINGER выступит с участниками KISS

11 ноя 2025 : 		 Участники KISS выступили вместе

7 ноя 2025 : 		 KISS отметят юбилей Alive!

20 окт 2025 : 		 Юбилейная версия альбома KISS выйдет осенью

14 сен 2025 : 		 PAUL STANLEY назвал пять лучших альбомов KISS

27 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о самой известной песне KISS

25 авг 2025 : 		 ACE FREHLEY: «Я отказался играть с KISS в Лас-Вегасе»

7 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о трибьют-группах KISS

6 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о смене названия мероприятия KISS

17 июл 2025 : 		 KISS выпустят Alive! в расширенном варианте
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Менеджер KISS об упадке индустрии



zoom
DOC MCGHEE в недавнем интервью поговорил об упадке музыкальной индустрии, поскольку потребители ценят доступ больше, чем владение, а впечатления — больше, чем активы:

«Потоки доходов в значительной степени были поглощены… У нас всегда была экосистема в музыкальной индустрии, которая была похожа на риф. И вы знали, что сможете съесть только определенное количество рыбы. И это все, что вы могли сделать, верно? И все съедали свои маленькие кусочки, и экосистема жила. Что ж, около 25 лет назад к нам пришел корпоративный мир, и за эти 25 лет с помощью хедж-фондов, институциональных денег и всего остального они уничтожили этот гребаный риф. Так что теперь они забрали все деньги у артистов. В итоге парень, который заканчивает школу и может стать новым Бобом Диланом, не может заработать денег. Он пишет песню, и она становится хитом, но ему ничего не платят, потому что она выходит только на стриме. Механизм потоковой передачи, который теперь используется лейблом и потоковыми сервисами».

Doc также коснулся неспособности музыкальной индустрии извлечь выгоду из Интернета. Приведя в качестве примера Napster, онлайн-сервис обмена музыкой, запущенный в 1999 году, он сказал:

«Это было частью неспособности нашей индустрии понять, как двигаться в будущее. Когда появился Napster, эти пятеро ребят подошли и...… Я был на собрании. У них был BON JOVI, и они сказали вот так: "Смотрите" — бум. И все они это поняли. Но они обращались к звукозаписывающим компаниям и говорили: "Послушайте, у нас есть цифровой способ доставки музыки". И наша индустрия не приняла это и не сказала: "Хорошо, теперь давайте научим людей покупать цифровые загрузки". Они сказали: "Интернет не взлетит. Мы подадим на вас в суд". А им в ответ: "Нет, дело в обмене файлами". И бум. Это убило нас. Я имею в виду, просто убило музыкальный бизнес.… А потом, конечно, появилась Apple и все остальные и начали заниматься цифровыми загрузками и продажей. Но в физическом смысле она так и не восстановилась. И тогда единственное, что действительно спасло нас, — это Spotifys и система потоковой передачи. В основном это было связано с тем, что нам платили роялти. Но это далеко не то, что было раньше. Так что единственный способ по-настоящему заработать деньги — настоящие деньги в этом бизнесе — это гастроли. Ты должен быть успешным, чтобы привлекать людей. Так что молодые ребята не могут включиться в турне, потому что расходы на все слишком велики, и они не могут финансировать это своей музыкой, ведь раньше они ездили с нами в турне в поддержку альбомов, а теперь вы записываете альбомы в поддержку своих туров».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

21 янв 2026
gravitgroove
Так говорит, будто корпорации в сговоре и не дают исполнителям самостоятельно существовать, включая индивидуальный промоушен, всячески закрывая ходы на рынок и нанимая киллеров, лол Дядя просто привык к временам, когда в артистов лейблы заряжали деньгу даже под риском бросить деньги на ветер.
просмотров: 138

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом