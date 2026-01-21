сегодня



Менеджер KISS об упадке индустрии



DOC MCGHEE в недавнем интервью поговорил об упадке музыкальной индустрии, поскольку потребители ценят доступ больше, чем владение, а впечатления — больше, чем активы:



«Потоки доходов в значительной степени были поглощены… У нас всегда была экосистема в музыкальной индустрии, которая была похожа на риф. И вы знали, что сможете съесть только определенное количество рыбы. И это все, что вы могли сделать, верно? И все съедали свои маленькие кусочки, и экосистема жила. Что ж, около 25 лет назад к нам пришел корпоративный мир, и за эти 25 лет с помощью хедж-фондов, институциональных денег и всего остального они уничтожили этот гребаный риф. Так что теперь они забрали все деньги у артистов. В итоге парень, который заканчивает школу и может стать новым Бобом Диланом, не может заработать денег. Он пишет песню, и она становится хитом, но ему ничего не платят, потому что она выходит только на стриме. Механизм потоковой передачи, который теперь используется лейблом и потоковыми сервисами».



Doc также коснулся неспособности музыкальной индустрии извлечь выгоду из Интернета. Приведя в качестве примера Napster, онлайн-сервис обмена музыкой, запущенный в 1999 году, он сказал:



«Это было частью неспособности нашей индустрии понять, как двигаться в будущее. Когда появился Napster, эти пятеро ребят подошли и...… Я был на собрании. У них был BON JOVI, и они сказали вот так: "Смотрите" — бум. И все они это поняли. Но они обращались к звукозаписывающим компаниям и говорили: "Послушайте, у нас есть цифровой способ доставки музыки". И наша индустрия не приняла это и не сказала: "Хорошо, теперь давайте научим людей покупать цифровые загрузки". Они сказали: "Интернет не взлетит. Мы подадим на вас в суд". А им в ответ: "Нет, дело в обмене файлами". И бум. Это убило нас. Я имею в виду, просто убило музыкальный бизнес.… А потом, конечно, появилась Apple и все остальные и начали заниматься цифровыми загрузками и продажей. Но в физическом смысле она так и не восстановилась. И тогда единственное, что действительно спасло нас, — это Spotifys и система потоковой передачи. В основном это было связано с тем, что нам платили роялти. Но это далеко не то, что было раньше. Так что единственный способ по-настоящему заработать деньги — настоящие деньги в этом бизнесе — это гастроли. Ты должен быть успешным, чтобы привлекать людей. Так что молодые ребята не могут включиться в турне, потому что расходы на все слишком велики, и они не могут финансировать это своей музыкой, ведь раньше они ездили с нами в турне в поддержку альбомов, а теперь вы записываете альбомы в поддержку своих туров».







