сегодня



MIKE PORTNOY рад, что не поедет в тур с RUSH



MIKE PORTNOY в недавнем интервью спросили, что он думает о недавнем анонсе нового тура RUSH:



«Это очень волнительно. Я, как фанат, не могу дождаться, чтобы увидеть, как они это сделают и как это будет. Нил Пирт был не только одним из моих самых больших кумиров-барабанщиков, но и человеком, с которым я имел честь подружиться в последнее десятилетие его жизни. Так что как фанат группы и друг Нила я очень рад, что они это делают, и не могу дождаться момента, когда смогу услышать, что они будут играть».



Mike сказал, что он никогда не видел игру Anika вживую, и добавил:



«Как и все остальные в мире, как только было сделано объявление, я начал искать видео на YouTube и увидел, как она играет с Джеффом Беком и исполняет джаз-фьюжн. Она, очевидно, потрясающий барабанщик, поэтому мне очень любопытно услышать, как это будет звучать».



Что касается того, сколько раз его спрашивали о его гипотетическом участии в RUSH до прошлогоднего объявления, Portnoy сказал:



«До того, как Geddy и Alex объявили о своём возвращении, это был вопрос, который мне задавали почти в каждом интервью за последнее десятилетие: "Вы когда-нибудь будете играть с ними?" Эти парни — мои герои. Но, честно говоря, я даже рад, что они меня не пригласили, потому что я бы ощущал сильное давление. Поэтому так гораздо лучше. Я могу наслаждаться этим событием как фанат».



Пять с половиной лет назад Portnoy рассказал World Prog-Nation о том, как Пирт повлиял на него в музыкальном и личном плане:



«Я 20–30 лет боготворил его и был его самым большим поклонником. И все эти годы меня больше всего привлекала барабанная установка — она меня просто завораживала. Он всегда создавал потрясающие установки и вкладывал в них смысл. Я всегда покупал программы туров, где он писал об установке и о новых элементах в ней, и смотрел на эти фотографии. Большинство других детей смотрели на развороты Playboy, а я смотрел на барабанные установки Нила Пирта. И, конечно же, его игра была потрясной! Я научился разрабатывать партии и оркестровать барабанные партии, чтобы создавать, менять и развивать их в рамках песни. Так что для меня как для фаната это было самым важным. А потом, когда я с ним познакомился, я был вдохновлён тем, каким он был любезным человеком.

У него была репутация тихого, замкнутого и скрытного человека, и он был таким, и для него было очень важно это сохранить. Но как только тебя каким-то образом допускали в этот внутренний круг, он всегда был любезным, добрым и щедрым. Он всегда присылал мне праздничные электронные письма, свои новые книги и тому подобное. Это были отношения, которые я всегда буду ценить, и для меня большая честь, что я был с ним знаком».







+0 -0



просмотров: 181

