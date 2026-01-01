Arts
21 янв 2026 : 		 Планируется новое переиздание RUSH

21 янв 2026 : 		 MIKE PORTNOY рад, что не поедет в тур с RUSH

3 ноя 2025 : 		 GEDDY LEE о новом туре RUSH

2 ноя 2025 : 		 SLASH рад, что RUSH возвращаются

26 окт 2025 : 		 GEDDY LEE: «Я несколько удивлен таким ажиотажем в отношении RUSH»

23 окт 2025 : 		 RUSH продолжают добавлять новые концерты

21 окт 2025 : 		 RUSH расширяют график турне

10 окт 2025 : 		 Новая барабанщица RUSH: «Я благодарна Geddy и Alex'y»

7 окт 2025 : 		 RUSH едут в тур: «Это решение было принято относительно недавно»

8 июн 2025 : 		 Альбомы RUSH выйдут на виниле

7 май 2025 : 		 Гитарист RUSH об игре с участниками METALLICA у себя дома: «Мы втроём просто источали энтузиазм»

29 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH: «Запись "Moving Pictures" была самой весёлой из всех, что у нас когда-либо были»

25 апр 2025 : 		 Какой шанс увидеть музыкантов RUSH на сцене вместе?

16 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH: «После смерти Нила я не хотел слышать о музыке»

15 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH: «Я просто люблю играть на гитаре!»

13 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH: «С Нилом было замечательно работать!»

11 апр 2025 : 		 Гитарист RUSH готов написать книгу о гастролях

26 мар 2025 : 		 ALEX LIFESON не против вопросов о RUSH

18 мар 2025 : 		 Брат барабанщика RUSH скончался от рака

17 мар 2025 : 		 Участников RUSH приглашали на финал BLACK SABBATH

15 мар 2025 : 		 Гитарист RUSH: «После смерти Нила прошло всего нескольких минут, как мы стали получать сообщения от барабанщиков»

28 янв 2025 : 		 Антология RUSH выйдет весной

17 янв 2025 : 		 ALEX LIFESON: «RUSH ушли на вершине»

3 янв 2025 : 		 BRIAN TICHY исполняет классику RUSH

21 дек 2024 : 		 Гитарист RUSH получил награду от National Guitar Museum

30 окт 2024 : 		 Новый бокс-сет RUSH выйдет осенью
MIKE PORTNOY в недавнем интервью спросили, что он думает о недавнем анонсе нового тура RUSH:

«Это очень волнительно. Я, как фанат, не могу дождаться, чтобы увидеть, как они это сделают и как это будет. Нил Пирт был не только одним из моих самых больших кумиров-барабанщиков, но и человеком, с которым я имел честь подружиться в последнее десятилетие его жизни. Так что как фанат группы и друг Нила я очень рад, что они это делают, и не могу дождаться момента, когда смогу услышать, что они будут играть».

Mike сказал, что он никогда не видел игру Anika вживую, и добавил:

«Как и все остальные в мире, как только было сделано объявление, я начал искать видео на YouTube и увидел, как она играет с Джеффом Беком и исполняет джаз-фьюжн. Она, очевидно, потрясающий барабанщик, поэтому мне очень любопытно услышать, как это будет звучать».

Что касается того, сколько раз его спрашивали о его гипотетическом участии в RUSH до прошлогоднего объявления, Portnoy сказал:

«До того, как Geddy и Alex объявили о своём возвращении, это был вопрос, который мне задавали почти в каждом интервью за последнее десятилетие: "Вы когда-нибудь будете играть с ними?" Эти парни — мои герои. Но, честно говоря, я даже рад, что они меня не пригласили, потому что я бы ощущал сильное давление. Поэтому так гораздо лучше. Я могу наслаждаться этим событием как фанат».

Пять с половиной лет назад Portnoy рассказал World Prog-Nation о том, как Пирт повлиял на него в музыкальном и личном плане:

«Я 20–30 лет боготворил его и был его самым большим поклонником. И все эти годы меня больше всего привлекала барабанная установка — она меня просто завораживала. Он всегда создавал потрясающие установки и вкладывал в них смысл. Я всегда покупал программы туров, где он писал об установке и о новых элементах в ней, и смотрел на эти фотографии. Большинство других детей смотрели на развороты Playboy, а я смотрел на барабанные установки Нила Пирта. И, конечно же, его игра была потрясной! Я научился разрабатывать партии и оркестровать барабанные партии, чтобы создавать, менять и развивать их в рамках песни. Так что для меня как для фаната это было самым важным. А потом, когда я с ним познакомился, я был вдохновлён тем, каким он был любезным человеком.
У него была репутация тихого, замкнутого и скрытного человека, и он был таким, и для него было очень важно это сохранить. Но как только тебя каким-то образом допускали в этот внутренний круг, он всегда был любезным, добрым и щедрым. Он всегда присылал мне праздничные электронные письма, свои новые книги и тому подобное. Это были отношения, которые я всегда буду ценить, и для меня большая честь, что я был с ним знаком».




