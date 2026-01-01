сегодня



JEFF PILSON о текущем составе FOREIGNER



JEFF PILSON в новом интервью прокомментировал смену вокалиста в FOREIGNER:



«Kelly был просто удивительным! Он сыграл важную роль в возвращении FOREIGNER в общественную сферу. Он просто потрясающе справился с этой задачей. И то, что он хочет продолжать жить своей жизнью — он недавно женился; он женился только в 59 лет — это довольно круто. Так что мы все это понимаем. Мы все это очень поддерживаем. И мы по-прежнему близки. Мы по-прежнему переписываемся и все такое прочее. Я имею в виду, что он остается частью группы на всю жизнь, независимо от того, гастролирует он с нами или нет. Но мы также очень рады тому направлению, в котором мы сейчас движемся, свежему, новому направлению с Luisом, и это просто феноменально, потому что этот парень — талант от природы. У него просто безумный голос. Он действительно, действительно великолепен. Еще с нами сейчас работает парень по имени John Roth, который в некотором роде заменил Luisа [на гитаре], и John просто великолепен. Таким образом, группа укрепилась таким образом, что это меня просто шокирует. Мы собираемся выступить так вживую и будем работать на полную катушку. И это просто удивительно!»







