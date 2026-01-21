сегодня



Гитарист IRON MAIDEN об уходе барабанщика



В недавнем интервью гитарист IRON MAIDEN Adrian Smith вновь коснулся темы ухода из коллектива Nicko McBrain'a:



««Я думаю, что играть на барабанах в IRON MAIDEN — одно из самых сложных занятий, это точно. Это физически очень тяжело. А Nick перенёс инсульт... Он не полностью восстановился. И это, к сожалению, действительно повлияло на его игру. Но, слава Богу, сейчас он в порядке. Но всё это очень серьёзно. Такова жизнь. И давайте посмотрим правде в глаза: мы уже не дети.



Это было очень сложно. Ник изо всех сил старался перед последним туром и сделал всё, что мог, чтобы продолжать играть с IRON MAIDEN, но он сам понимал, что не может делать то, что делал раньше. Поэтому нам пришлось внести изменения, чтобы группа могла продолжать деятельность. И это было действительно душераздирающе. Nick был и по-прежнему остаётся важной частью группы, и всегда будет ей. У него есть харизма. И люди его любят. Мы все его любим. Он невероятный барабанщик».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 92

