Новости
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
*Новое видео KREATOR 19
Новости
Iron Maiden

21 янв 2026 : 		 Гитарист IRON MAIDEN об уходе барабанщика

5 янв 2026 : 		 Почему IRON MAIDEN стали использовать экран

26 дек 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о сочинении материала

25 дек 2025 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от Polish Metal Alliance

19 дек 2025 : 		 Басист IRON MAIDEN: «Я сохранил много памятных вещей»

5 дек 2025 : 		 Басист IRON MAIDEN: «На пенсию не хочу!»

18 ноя 2025 : 		 Бывший барабанщик IRON MAIDEN: «Я хотел подождать до января 2025»

9 ноя 2025 : 		 Новая футболка IRON MAIDEN и WEST HAM UNITED

29 окт 2025 : 		 Robyn Adele Anderson исполняет хит IRON MAIDEN

27 окт 2025 : 		 NICKO MCBRAIN: «Я по-прежнему член команды»

22 окт 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о смене ударника

18 окт 2025 : 		 Новая раскраска от IRON MAIDEN

15 окт 2025 : 		 Юбилейный винил IRON MAIDEN

6 окт 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'a, я своими делами занимался!»

5 окт 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Все довольны новым ударником»

3 окт 2025 : 		 STEVE HARRIS об уходе Nicko из IRON MAIDEN

25 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Зачем нам ваша Сфера»

20 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Новый барабанщик добавил стабильности»

18 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Фишку GHOST с телефонами на концертах нам не провернуть»

14 авг 2025 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от NICKO McBRAIN’s TITANIUM TART

7 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «У вас рука устанет на нашем шоу!»

31 июл 2025 : 		 IRON MAIDEN о смерти первого вокалиста

29 июл 2025 : 		 Бывший барабанщик IRON MAIDEN: «Никто меня не может заменить»

19 июл 2025 : 		 Бывший из IRON MAIDEN хвалит нынешнего и ни о чём не жалеет

18 июл 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено»

9 июл 2025 : 		 Памятная монета в честь юбилея IRON MAIDEN
Гитарист IRON MAIDEN об уходе барабанщика



В недавнем интервью гитарист IRON MAIDEN Adrian Smith вновь коснулся темы ухода из коллектива Nicko McBrain'a:

««Я думаю, что играть на барабанах в IRON MAIDEN — одно из самых сложных занятий, это точно. Это физически очень тяжело. А Nick перенёс инсульт... Он не полностью восстановился. И это, к сожалению, действительно повлияло на его игру. Но, слава Богу, сейчас он в порядке. Но всё это очень серьёзно. Такова жизнь. И давайте посмотрим правде в глаза: мы уже не дети.

Это было очень сложно. Ник изо всех сил старался перед последним туром и сделал всё, что мог, чтобы продолжать играть с IRON MAIDEN, но он сам понимал, что не может делать то, что делал раньше. Поэтому нам пришлось внести изменения, чтобы группа могла продолжать деятельность. И это было действительно душераздирающе. Nick был и по-прежнему остаётся важной частью группы, и всегда будет ей. У него есть харизма. И люди его любят. Мы все его любим. Он невероятный барабанщик».




21 янв 2026
father
Глянул последние видосы - не совсем понятно, зачем новый барабанщик делает такие же раскачивания по темпу, как были у Нико, хотя по видео, где он играет в других группах, понятно, что сам по себе он ровный. Хуй бы с этими раскачиваниями, но Нико делал их как-то естественно, а Саймон пытается полностью имитировать то, что по факту было непредсказуемым. Как будто новому участнику, как и 30 лет назад Блэйзу, сказано играть точно так же, как играл предыдущий на его месте, и остальную группу не ебёт, что другой музыкант играет по-другому.
