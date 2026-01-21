сегодня



Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»



Лидер MEGADETH в новом интервью вновь прокомментировал решение представить собственную версию "Ride The Lightning":



«Это было сделано, чтобы замкнуть круг и выразить уважение моим партнёрам — James'y и Lars'y , а также дать понять всем, у кого есть какие-либо сомнения, что я считаю James'a исключительным гитаристом, а Lars'a — исключительным композитором. Я всегда так считал. Эта версия песни не была кавером, потому что я написал эту композицию вместе с James'ом, и она была нашим совместным творением.



Я всегда верил, что когда ты исполняешь песню других музыкантов — даже если это твоя группа из более раннего периода — ты должен сделать это так же хорошо или даже лучше. Мы думали о песнях, которые собирались исполнить, и наш менеджмент сказал: "Почему бы вам не исполнить "Ride The Lightning"?" Сначала я подумал, что люди сочтут это странным. Мы немного поговорили об этом, и стало ясно, что это хорошая идея. Мы немного ускорили темп и усилили некоторые части».



После того, как интервьюер заметил, что похоже, что в последнее время у него нет проблем с METALLICA, Dave сказал:



«Мы с James'ом обсуждали кое-что, и я сказал: "Есть твоя версия, есть моя версия, а есть правда. Я считаю, что правда — единственное, что имеет значение, потому что я не помню всего". А он ответил: "Мы не помним всего и хотели бы это обсудить".

Мы постоянно работаем над улучшением наших отношений, я, James и Lars. Я по-настоящему люблю этих ребят. Именно поэтому мы так много ссорились — я скучал по ним. А идея уйти из группы была просто невообразимой.



С возрастом я стараюсь смотреть на всё с другой точки зрения. Я думаю о том, где я нахожусь на своём пути: на обратной стороне горы, и я хочу быть уверен, что каждый день имеет значение, и что люди, с которыми я сталкиваюсь, не считают меня неприятным, если они этого не заслуживают. А если они этого заслуживают, то пусть пеняют на себя».







+0 -0



( 5 ) просмотров: 444

