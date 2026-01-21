Arts
Новости
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
*Новое видео KREATOR 19
21 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»

20 янв 2026 : 		 MEGADETH сыграли новую песню

20 янв 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «MEGADETH — это не кукольный театр»

19 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я не из правых»

13 янв 2026 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Если Dave'y что-то не нравится, он скажет прямо»

12 янв 2026 : 		 Бывшие гитаристы MEGADETH о выступлении в Токио в 2023

5 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я написал много песен для METALLICA»

30 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Наш прощальный тур — это другое, понимать надо!»

25 дек 2025 : 		 У лидера MEGADETH проблемы с руками

22 дек 2025 : 		 DIRK VERBEUREN: «Я даже не мечтал о MEGADETH!»

19 дек 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

10 дек 2025 : 		 Почему MEGADETH решились на финальный тур

9 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Из-за поведения одного в прошлом, я не могу собрать бывших»

8 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA

3 дек 2025 : 		 Бывший барабанщик FEAR FACTORY: «Dave не был доволен моим ремиксом песни MEGADETH»

28 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «На Risk MEGADETH мы пошли влево, а остальной мир пошёл вправо»

19 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH хочет дать последний концерт в космосе

17 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH о пиве и долголетии

14 ноя 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

12 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»

7 ноя 2025 : 		 Тизер новой песни MEGADETH

31 окт 2025 : 		 MEGADETH записали кавер-версию METALLICA

26 окт 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Я нервничал, перед тем как впервые сыграть "Tipping Point"»

20 окт 2025 : 		 Drum-cam от MEGADETH

15 окт 2025 : 		 MEGADETH исполнили новую песню

5 окт 2025 : 		 За кулисами MEGADETH и MARTY FRIEDMAN
Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»



Лидер MEGADETH в новом интервью вновь прокомментировал решение представить собственную версию "Ride The Lightning":

«Это было сделано, чтобы замкнуть круг и выразить уважение моим партнёрам — James'y и Lars'y , а также дать понять всем, у кого есть какие-либо сомнения, что я считаю James'a исключительным гитаристом, а Lars'a — исключительным композитором. Я всегда так считал. Эта версия песни не была кавером, потому что я написал эту композицию вместе с James'ом, и она была нашим совместным творением.

Я всегда верил, что когда ты исполняешь песню других музыкантов — даже если это твоя группа из более раннего периода — ты должен сделать это так же хорошо или даже лучше. Мы думали о песнях, которые собирались исполнить, и наш менеджмент сказал: "Почему бы вам не исполнить "Ride The Lightning"?" Сначала я подумал, что люди сочтут это странным. Мы немного поговорили об этом, и стало ясно, что это хорошая идея. Мы немного ускорили темп и усилили некоторые части».

После того, как интервьюер заметил, что похоже, что в последнее время у него нет проблем с METALLICA, Dave сказал:

«Мы с James'ом обсуждали кое-что, и я сказал: "Есть твоя версия, есть моя версия, а есть правда. Я считаю, что правда — единственное, что имеет значение, потому что я не помню всего". А он ответил: "Мы не помним всего и хотели бы это обсудить".
Мы постоянно работаем над улучшением наших отношений, я, James и Lars. Я по-настоящему люблю этих ребят. Именно поэтому мы так много ссорились — я скучал по ним. А идея уйти из группы была просто невообразимой.

С возрастом я стараюсь смотреть на всё с другой точки зрения. Я думаю о том, где я нахожусь на своём пути: на обратной стороне горы, и я хочу быть уверен, что каждый день имеет значение, и что люди, с которыми я сталкиваюсь, не считают меня неприятным, если они этого не заслуживают. А если они этого заслуживают, то пусть пеняют на себя».




КомментарииСкрыть/показать 5 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

21 янв 2026
B
BasterBaster
"Это было сделано, чтобы замкнуть круг и выразить уважение моим партнёрам"
Ага, конечно, так все и подумали)) Это было сделано чтобы повысить собственную значимость и лишний раз поддеть метлу рассказав широкой публике что и после его ухода они использовали его материал. Одно дело килем олл на который всем насрать, другое дело райд зе лайтинг, это уже в шаге от мастер оф паппетс. Может к следующему прощальному альбому рыжего выяснится что и в мастерофпаппетсе были кое-где его рифаки))
21 янв 2026
Вашингтон Ирвинг
1) на игру Кирка жалуются все - и поклонники, и сама Металлика, что было зафиксировано в документальном фильме Some Kind of Monster (здесь должна быть ссылка на Яндекс Видео)
2) Кирк мало сочиняет в Металлике, но не так давно сделал сольный EP
3) Мастейн пару раз в день говорит в интервью, что хотел бы играть с Хэтфилдом и Ульрихом
4) Ходили слухи о супергруппе Хэтфилд, Мастейн, Ульрих, Эллефсон
5) Megadeth скоро разойдутся, Мастейн станет свободным
6) Эллефсон уже свободен
7) Ребята Трампа из ICE депортируют или расстреляют Трухийо сразу после ГВО (гренландская военная операция)
8) кавер на Hit the Lights - прогрев гоев
Вы знаете, к чему всё идет, и состав группы, которая запишет саундтрек к Третьей Мировой.
Хотя, к Третьей, Четвертой и Пятой Мировой саундтрек уже записали Carnivore, ну и ладно.
21 янв 2026
olly71
Вашингтон Ирвинг, 2- сочиняет мало но когда сочинял то очень в тему как минимум в период 1984 - 1991. его сольный ЕР я дослушать не смог хотя он коротенький я очень старался .
3- Говорит когда спрашивают понимая что из этого действительно могло бы что то получится интересное так как все довольно талантливые.
4- Ходили в 1999 Мастейн предлагал такой формат поработать в студии но Ларс был против .
5- Пока не факт . вообще не факт . Альбом очень хорош будут продажи возможно будет Гремми или какая то награда и попросят остаться .
6- Миллион проектов . Ни один правда толком не выстрелил но чувак берёт колличеством а не качеством . ну что ж это его право.
7- ))))))))))))
8 - Ride the Lightning ..... это не кавер потому что эту песню написал я вместе с Джеймсом ( ( с)Мастейн )
21 янв 2026
father
Вашингтон Ирвинг, на игру Кирка и Ларса жалуются все, но в кавере Ride the Lightning их партии сыграны нота в ноту:)
То есть наверное эти два парня таки знают, что делают.
21 янв 2026
Вашингтон Ирвинг
father, в 84-м оба охуительно играли. вообще соляки Кирка старые просто охуеннейшие, в палату мер и весов, да и Ларс охерительно играл, особенно на альбоме 88 (хоть там не до конца всё честно было)
