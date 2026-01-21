Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»

3 окт 2025 :
|
Новое видео MEGADETH
2 окт 2025 :
|
Видео полного выступления MEGADETH
29 сен 2025 :
|
Видео полного выступления MEGADETH
26 сен 2025 :
|
Тизер нового трека MEGADETH
12 сен 2025 :
|
DAVID ELLEFSON: «Я не ожидал такого объявления от MEGADETH»
6 сен 2025 :
|
Барабанщик MEGADETH устроил мастер-класс
26 авг 2025 :
|
DAVID ELLEFSON: «Я хотел бы участвовать в прощании MEGADETH»
21 авг 2025 :
|
MEGADETH близки к концу
20 авг 2025 :
|
Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!»
14 авг 2025 :
|
MEGADETH обещают последний альбом и тур
14 авг 2025 :
|
CHRIS ADLER: «Играть с MEGADETH для меня было очень важно»
30 июл 2025 :
|
Почему MEGADETH так названы?
25 июл 2025 :
|
DAVID ELLEFSON: «Лидер MEGADETH хотел переписать песни METALLICA»
21 июл 2025 :
|
MEGADETH не стали звать на финальное шоу BLACK SABBATH
29 июн 2025 :
|
Drum-cam от MEGADETH
27 июн 2025 :
|
Ультра лимитированный бокс-сет от MEGADETH
21 июн 2025 :
|
Бывший басист MEGADETH: «Я спрашивал у бывшего совета»
15 июн 2025 :
|
Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом»
15 июн 2025 :
|
MEGADETH и HALF SUMO объявили о сотрудничестве
11 июн 2025 :
|
Профессиональное видео полного выступления MEGADETH в 4К
3 июн 2025 :
|
AL PITRELLI о первом концерте с MEGADETH
14 май 2025 :
|
CHRIS ADLER о работе с MEGADETH
25 апр 2025 :
|
MEGADETH в студии
20 апр 2025 :
|
Бывший басист MEGADETH о провале идеи собрать состав RIP
19 апр 2025 :
|
Гитарист MEGADETH о своем вдохновении
1 апр 2025 :
|
Лидер MEGADETH заявил, что его решение завязать с крепким — это «самая большая ошибка его жизни»
23 мар 2025 :
|
Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом»
12 мар 2025 :
|
Видео полного выступления MEGADETH 1995 года
7 мар 2025 :
|
Новый альбом MEGADETH выйдет на Frontiers
2 мар 2025 :
|
Бывший басист MEGADETH о распределении денег в группах: «Чем более справедливое отношение ко всему этому, тем лучше»
2 мар 2025 :
|
Видео MEGADETH 1992 года
27 фев 2025 :
|
Профессиональное видео с выступления MEGADETH'95
26 фев 2025 :
|
Видео полного выступления MEGADETH 1990 года
25 фев 2025 :
|
Бывший гитарист MEGADETH: «Мы знали, что RIP будет крутым»
24 фев 2025 :
|
MEGADETH в The Howard Stern Show '98
10 фев 2025 :
|
Лидер MEGADETH: «Мы работаем уже 90 дней»
2 фев 2025 :
|
MARTY FRIEDMAN: «Из MEGADETH я ушел не очень»
24 янв 2025 :
|
ALEX SKOLNICK был готов сыграть с MEGADETH в 2016
12 янв 2025 :
|
Винил MEGADETH выйдет зимой
8 янв 2025 :
|
Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы своей игрой на бас-гитаре»
25 дек 2024 :
|
Гитарист MEGADETH: «У нас полно идей для нового альбома»
24 дек 2024 :
|
DAVE MUSTAINE о новом материале MEGADETH
20 дек 2024 :
|
Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells"
1 дек 2024 :
|
DAVE MUSTAINE начал работу над новым MEGADETH
18 ноя 2024 :
|
Гитарист MEGADETH: «Мы планируем новую пластинку»
15 ноя 2024 :
|
Лидер MEGADETH заплатит бывшему менеджеру 1.4 миллиона. Но есть нюанс
13 ноя 2024 :
|
JAMES LOMENZO о появлении в MEGADETH
12 ноя 2024 :
|
30 лет первому сайту MEGADETH
8 ноя 2024 :
|
Лидер MEGADETH: «Если бы молодой Dave поговорил со старым Dave'ом, то сказал бы: "Ты совсем охренел, Mustaine"»
29 окт 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления MEGADETH
27 окт 2024 :
|
AL PITRELLI о времени в MEGADETH
26 окт 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления MEGADETH
26 окт 2024 :
|
Лидер MEGADETH о визите в Латинскую Америку
25 окт 2024 :
|
DAVID ELLEFSON: «"Risk" остается одним из лучших альбомов MEGADETH»
23 окт 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления MEGADETH
14 окт 2024 :
|
MEGADETH на Graspop
22 сен 2024 :
|
У гитариста MEGADETH много риффов и идей
19 сен 2024 :
|
Лидер MEGADETH об отношениях с MUDVAYNE и ALL THAT REMAINS
10 сен 2024 :
|
DAVID ELLEFSON о MEGADETH: «Дверка еще не закрыта»
6 сен 2024 :
|
Видео с выступления MEGADETH
6 сен 2024 :
|
STEVE DIGIORGIO о работе с MEGADETH
1 сен 2024 :
|
Барабанщик MEGADETH любит йогу
31 авг 2024 :
|
Барабанщик MEGADETH: «У нас тоже разные сеты каждый вечер!»
27 авг 2024 :
|
Лидер MEGADETH: «Мы вновь банда!»
26 авг 2024 :
|
MEGADETH впервые с 2009 сыграли "Washington Is Next!"
22 авг 2024 :
|
Басист MEGADETH нахваливает TEEMU MÄNTYSAARI
21 авг 2024 :
|
Лидер MEGADETH нахваливает TEEMU MÄNTYSAARI
20 авг 2024 :
|
Гитарист MEGADETH: «Планируем в 2025 альбом»
16 авг 2024 :
|
MEGADETH о туре
14 авг 2024 :
|
За кулисами MEGADETH
13 авг 2024 :
|
Лидер MEGADETH: «Для каждой смены состава были причины»
12 авг 2024 :
|
MEGADETH сыграли Liar
11 авг 2024 :
|
По достоинству ли оценен лидер MEGADETH?
6 авг 2024 :
|
Уши от MEGADETH
4 авг 2024 :
|
MEGADETH открыли тур
21 июл 2024 :
|
Новый гитарист MEGADETH равняется на бывшего
13 июл 2024 :
|
Барабанщик MEGADETH: «Перемены —это жизнь»
9 июл 2024 :
|
Новый гитарист MEGADETH: «Мое мнение учитывают!»
4 июл 2024 :
|
MEGADETH в Испании
3 июл 2024 :
|
Барабанщик MEGADETH: «Иногда Dave достает что-то из риффов 1980-х»
30 июн 2024 :
|
MEGADETH в Германии
28 июн 2024 :
|
Новый член MEGADETH: «Респект и уважуха всем старичкам!»
27 июн 2024 :
|
MEGADETH впервые за 15 лет сыграли 'Kick The Chair'
26 июн 2024 :
|
MEGADETH активно работают над новой музыкой
25 июн 2024 :
|
Профессиональное видео с выступления MEGADETH
24 июн 2024 :
|
Басист MEGADETH: «Перед выходом на сцену я не нервничаю»
20 июн 2024 :
|
Пойдет ли DAVID ELLEFSON с MEGADETH в ЗСРнР?
17 июн 2024 :
|
VIP от MEGADETH
14 июн 2024 :
|
MEGADETH в Бухаресте
13 июн 2024 :
|
Лидер MEGADETH: «Teemu удовлетворяет меня на все сто!»
10 июн 2024 :
|
MEGADETH в Швеции
29 май 2024 :
|
DAVID ELLEFSON: «Мне повезло, что я оказался в MEGADETH»
29 май 2024 :
|
MEGADETH в Аргентине
22 май 2024 :
|
MEGADETH за пять концертов заработали четыре миллиона
21 май 2024 :
|
Новый гитарист MEGADETH: «Скоро начнём сочинять»
15 май 2024 :
|
MEGADETH в Парагвае
7 май 2024 :
|
Лидер MEGADETH о будущем металла
5 май 2024 :
|
MEGADETH в Сальвадоре
2 май 2024 :
|
MEGADETH в Мексике
30 апр 2024 :
|
MEGADETH посетили обсерваторию
29 апр 2024 :
|
Видео полного выступления MEGADETH
26 апр 2024 :
|
MEGADETH в Колумбии
24 апр 2024 :
|
MEGADETH в Колумбии
23 апр 2024 :
|
Drum-cam от MEGADETH
22 апр 2024 :
|
MEGADETH в Перу
18 апр 2024 :
|
MEGADETH в акустике
17 апр 2024 :
|
MEGADETH о концертах в Аргентине
16 апр 2024 :
|
Лидер MEGADETH о новом гитаристе: «Его правая рука творит чудеса»
15 апр 2024 :
|
MEGADETH отыграли первое аншлаговое шоу в Аргентине
14 апр 2024 :
|
Лидер MEGADETH: «Killing Is My Business» опередил время, люди в него не въехали»
11 апр 2024 :
|
MEGADETH в 4К
10 апр 2024 :
|
Лидер MEGADETH считает, что новый гитарист отлично подходит группе
8 апр 2024 :
|
Лидер MEGADETH о визите в Белый Дом
7 апр 2024 :
|
Видео с выступления MEGADETH
27 фев 2024 :
|
Новый гитарист MEGADETH: «Мне некогда волноваться!»
26 фев 2024 :
|
GUS G. о пробах в MEGADETH
24 фев 2024 :
|
Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*даком!»
18 фев 2024 :
|
Лидер MEGADETH: «Возможно, к концу этого года я буду готов приступить к записи нового материала»
17 фев 2024 :
|
GUS G. заявил, что ему предлагали прослушивание в MEGADETH
16 фев 2024 :
|
Лидер MEGADETH: «TEEMU в тему!»
13 фев 2024 :
|
MARTY FRIEDMAN не выступит с MEGADETH в Аргентине
13 фев 2024 :
|
Почему MEGADETH три раза переписывали "These Boots Are Made For Walkin'"
3 фев 2024 :
|
DAVID ELLEFSON скучает по MEGADETH
29 янв 2024 :
|
MEGADETH три раза отыграют в Аргентине
13 янв 2024 :
|
KIKO LOUREIRO о причинах ухода из MEGADETH: «Люди, у которых нет детей, не поймут»
11 янв 2024 :
|
KIKO LOUREIRO предлагал вернуть MARTY FRIEDMAN'a в MEGADETH
23 дек 2023 :
|
Лидер MEGADETH о дороговизне туров: «Больше невозможно попасть из пункта А в пункт Б, не потратив кучу денег»
19 дек 2023 :
|
Фигурка MEGADETH зимой
16 дек 2023 :
|
Лидер MEGADETH готов претендовать на место в Голос 80+
7 дек 2023 :
|
Новые NFT от MEGADETH
30 ноя 2023 :
|
Лидер MEGADETH: «Концептуальный альбом не про меня»
30 ноя 2023 :
|
KIKO LOUREIRO о причинах ухода из MEGADETH
22 ноя 2023 :
|
Новый гитарист MEGADETH готов зажигать
21 ноя 2023 :
|
MEGADETH смогут и без Kiko
20 ноя 2023 :
|
KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH
13 ноя 2023 :
|
Лидер MEGADETH официально дед
11 ноя 2023 :
|
Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине
17 окт 2023 :
|
Барабанщик MEGADETH исполняет "Take No Prisoners"
16 окт 2023 :
|
Видео полного выступления MEGADETH
9 окт 2023 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH о Dave Mustaine: «Dave очень серьёзно относится к группе — я бы сказал, почти по-военному»
8 окт 2023 :
|
Лидер MEGADETH: «Когда вернется Kiko? А кто его...»
7 окт 2023 :
|
Лидер MEGADETH хвалит новенького
2 окт 2023 :
|
Видео с выступления MEGADETH
1 окт 2023 :
|
Лидер MEGADETH о напряжённых отношениях с бывшими участниками
30 сен 2023 :
|
Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников
27 сен 2023 :
|
Лидер MEGADETH о временном гитаристе: «Он играет почти как Marty»
23 сен 2023 :
|
Видео с выступления MEGADETH
20 сен 2023 :
|
Видео с выступления MEGADETH
19 сен 2023 :
|
Нереализованное демо Ника Менцы
19 сен 2023 :
|
Видео с выступления MEGADETH
11 сен 2023 :
|
MARTY FRIEDMAN о выступлении с MEGADETH
11 сен 2023 :
|
Лидер MEGADETH о выступлении с MARTY
10 сен 2023 :
|
Лидер MEGADETH о вопросах насчёт METALLICA: «Я не поднимаю эту тему»
9 сен 2023 :
|
Видео с выступления MEGADETH
7 сен 2023 :
|
MEGADETH выступили с временным участником
6 сен 2023 :
|
Гитарист WINTERSUN выступит с MEGADETH
3 сен 2023 :
|
Как лидер MEGADETH попал в танк
2 сен 2023 :
|
MARTY FRIEDMAN и MEGADETH на Wacken
1 сен 2023 :
|
Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию
31 авг 2023 :
|
Барабанщик MEGADETH исполняет
30 авг 2023 :
|
CRISTINA SCABBIA присоединилась на сцене к MEGADETH
19 авг 2023 :
|
А у вас есть командир танка Dave Mustaine?
16 авг 2023 :
|
MARTY FRIEDMAN репетирует с MEGADETH
14 авг 2023 :
|
Drum-cam от MEGADETH
11 авг 2023 :
|
MATT HEAFY присоединился на сцене к MEGADETH
8 авг 2023 :
|
Лидер MEGADETH: «Нет ничего хуже, чем когда кто-то появляется в вашей жизни и пытается вас изменить»
7 авг 2023 :
|
За кулисами MEGADETH
5 авг 2023 :
|
MARTY FRIEDMAN выступил с MEGADETH
1 авг 2023 :
|
Лидер MEGADETH о зрителях, бросающих предметы на сцену: «Если ты не нравишься людям, они будут бросаться всякой фигнёй»
31 июл 2023 :
|
Лидер MEGADETH о секрете успеха в трэше
30 июл 2023 :
|
DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным
26 июл 2023 :
|
MEGADETH ловят призраков
24 июл 2023 :
|
MEGADETH открыли европейский тур
22 июл 2023 :
|
SHAWN DROVER о MEGADETH: «У меня остались хорошие воспоминания»
18 июл 2023 :
|
Барабанщик MEGADETH: «Сцена в порядке!»
17 июл 2023 :
|
Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной»
10 июл 2023 :
|
Лидер MEGADETH: «Работать над последним альбомом было сложно»
9 июл 2023 :
|
DAVID ELLEFSON: «Когда я вернулся в MEGADETH в 2010 году, я спас их задницы»
9 июл 2023 :
|
JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7»
6 июл 2023 :
|
Лидер MEGADETH — о METALLICA: «Я желаю им всего самого наилучшего»
5 июл 2023 :
|
Лидер MEGADETH: «Мы избавились ото всех людей из нашего прошлого и хотим начать всё с чистого листа»
4 июл 2023 :
|
Бывший — об увольнении из MEGADETH: «Я был готов к этому»
2 июл 2023 :
|
Бывший басист MEGADETH: «Ли ничего не записывал с нами в студии»
1 июл 2023 :
|
Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA»
30 июн 2023 :
|
LEE VING присоединился на сцене к MEGADETH
29 июн 2023 :
|
Лидер MEGADETH — о темах своих песен
28 июн 2023 :
|
Лидер MEGADETH почтил память барабанщика
27 июн 2023 :
|
DAVE MUSTAINE: «MARTY FRIEDMAN — единственный из бывших участников MEGADETH, кто добился чего-то значительного»
26 июн 2023 :
|
Умер бывший барабанщик MEGADETH
25 июн 2023 :
|
Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells"
21 июн 2023 :
|
DAVE MUSTAINE: «KIRK оказал мне честь, попытавшись сыграть мои соло на ранних песнях METALLICA»
19 июн 2023 :
|
Бывший из MEGADETH: «Они захлопнули дверь перед моим носом, и я не стал больше стучать»
14 июн 2023 :
|
Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества материала MEGADETH в течение последних пяти лет»
13 июн 2023 :
|
KIKO LOUREIRO — о канадском туре MEGADETH
12 июн 2023 :
|
Бывший из MEGADETH: «Хочу ли я вновь быть правой рукой Dave'a?»
8 июн 2023 :
|
Лидер MEGADETH: «Ох, как стало всё дорого!»
3 июн 2023 :
|
Бывший басист MEGADETH: «Во мне Dave нашёл верную правую руку!»
30 май 2023 :
|
За кулисами MEGADETH
23 май 2023 :
|
Бывший из MEGADETH — о провале реюниона RIP
23 май 2023 :
|
Видео полного выступления MEGADETH
17 май 2023 :
|
DAVID ELLEFSON считает лидера MEGADETH своим другом
16 май 2023 :
|
MEGADETH порешали с иском
16 май 2023 :
|
JAMES LOMENZO — о возвращении в MEGADETH
14 май 2023 :
|
Drum-cam от MEGADETH
9 май 2023 :
|
Drum-cam от MEGADETH
3 май 2023 :
|
MEGADETH открыли тур по Канаде
30 апр 2023 :
|
DAVID ELLEFSON: «За моим увольнением из MEGADETH стояли личные обиды Dave'a»
27 апр 2023 :
|
Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой металл-группой в истории»
12 апр 2023 :
|
STEVE DIGIORGIO — о работе с MEGADETH: «Это был потрясающий опыт»
12 апр 2023 :
|
Закулисные съёмки с выступления MEGADETH с Marty Friedman'ом
9 апр 2023 :
|
MARTY FRIEDMAN — о выступлении с MEGADETH: «Это было здорово»
25 мар 2023 :
|
DAVE MUSTAINE считает, что KIKO лучше подходит для MEGADETH, чем MARTY
23 мар 2023 :
|
MEGADETH в Австралии
12 мар 2023 :
|
Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот
12 мар 2023 :
|
DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH
10 мар 2023 :
|
Альбом MEGADETH доступен в Dolby Atmos
10 мар 2023 :
|
Ник Менца исполняет трек MEGADETH
3 мар 2023 :
|
Барабанщик MEGADETH — о выступлении с Marty
28 фев 2023 :
|
MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH
27 фев 2023 :
|
Видео полного выступления MEGADETH
22 фев 2023 :
|
Кавер-версия JUDAS PRIEST от MEGADETH
20 фев 2023 :
|
Музыканты MEGADETH определяют, кто сверху
20 фев 2023 :
|
Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может исполнять старый материал
14 фев 2023 :
|
MARTY FRIEDMAN выйдет на одну сцену с MEGADETH
12 фев 2023 :
|
DAVID ELLEFSON заявил, что ранние вещи MEGADETH были написаны для маленьких площадок
9 фев 2023 :
|
DAVE MUSTAINE — о нынешней версии MEGADETH: «Это, пожалуй, лучший состав, который у нас был за долгое время»
8 фев 2023 :
|
MEGADETH кинули автора обложки?
8 фев 2023 :
|
Стрим от MEGADETH
9 янв 2023 :
|
Бывший гитарист MEGADETH — о достоверном исполнении соло: «Этого хотели фанаты»
30 дек 2022 :
|
Гитарист MEGADETH о соло в "We'll Be Back"
30 дек 2022 :
|
Лидер MEGADETH о сочинении "Dogs Of Chernobyl"
24 дек 2022 :
|
CHRIS ADLER — о том, почему он не присутствовал на церемонии вручения «Грэмми» с MEGADETH
22 дек 2022 :
|
CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH
16 дек 2022 :
|
Новое видео MEGADETH
13 дек 2022 :
|
Барабанщик MEGADETH: «У нас много свободы!»
7 дек 2022 :
|
Архивы Ника Менцы
6 дек 2022 :
|
Ник Менца исполняет MEGADETH
23 ноя 2022 :
|
JAMES LOMENZO: «Я рад, что David вернулся в MEGADETH в 2010»
22 ноя 2022 :
|
Лидер MEGADETH считает, что «Большая четвёрка» снова должна выступать
18 ноя 2022 :
|
Кавер-версия JUDAS PRIEST от MEGADETH
17 ноя 2022 :
|
Лидер MEGADETH рад, что претендует на Грэмми
2 ноя 2022 :
|
Ник Менца исполняет MEGADETH
30 окт 2022 :
|
Гитарист MEGADETH — о своём подходе к сочинению песен
21 окт 2022 :
|
Новое видео MEGADETH
17 окт 2022 :
|
Видео полного выступления VIC AND THE RATTLEHEADS 1993 года
13 окт 2022 :
|
DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка!»
9 окт 2022 :
|
DAVID ELLEFSON: «Если мой тыл никто не прикрывает, то зачем мне это?»
7 окт 2022 :
|
Гитарист MEGADETH заявил, что у него отличные отношения с DAVE'ом MUSTAINE'ом
4 окт 2022 :
|
DAVE MUSTAINE — об атмосфере в MEGADETH
3 окт 2022 :
|
Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFIELD'ом
1 окт 2022 :
|
Документальный фильм о бывшем барабанщике MEGADETH выйдет в 2023 году
28 сен 2022 :
|
Drum-cam от MEGADETH
27 сен 2022 :
|
Гитарист MEGADETH считает, что понимает Dave'a
26 сен 2022 :
|
Лидер MEGADETH: «Здорово делать людей счастливыми в сумасшедшем мире, в котором мы сейчас живём»
25 сен 2022 :
|
MEGADETH впервые сыграли "Soldier On!"
22 сен 2022 :
|
Барабанщик MEGADETH: «Играть в команде просто класс!»
21 сен 2022 :
|
Ник Менца исполняет трек MEGADETH
20 сен 2022 :
|
Бывшим участникам MEGADETH нет никакого дела до реакции DAVE'а MUSTAINE'a на их проект
19 сен 2022 :
|
Барабанщик MEGADETH стал амбассадором THE ROB STEWART SHARKWATER FOUNDATION
18 сен 2022 :
|
Лидер MEGADETH — о рождении текстов
17 сен 2022 :
|
Новые NFT от MEGADETH
16 сен 2022 :
|
MEGADETH в "Trunk Nation L.A. Invasion"
15 сен 2022 :
|
Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения»
14 сен 2022 :
|
JAMES LOMENZO — о возвращении в MEGADETH
12 сен 2022 :
|
MEGADETH получили бронзу
10 сен 2022 :
|
Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, чтобы лучше его узнать
9 сен 2022 :
|
Какую песню JUDAS PRIEST записали MEGADETH?
8 сен 2022 :
|
Ник Менца исполняет материал MEGADETH
8 сен 2022 :
|
Лидер MEGADETH — о своём подходе к сочинению песен
7 сен 2022 :
|
Лидер MEGADETH: «Все обожают James'a LoMenzo»
5 сен 2022 :
|
Лидер MEGADETH считает себя проницательным бизнесменом
2 сен 2022 :
|
Новое видео MEGADETH
1 сен 2022 :
|
Фронтмен MEGADETH: «Я думаю, что на 100 процентов здоров»
1 сен 2022 :
|
Видео полного выступления MEGADETH
31 авг 2022 :
|
Лидер MEGADETH — о том, почему группа не играет новые песни
30 авг 2022 :
|
Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа»
29 авг 2022 :
|
MEGADETH получили золото и платину
26 авг 2022 :
|
MEGADETH исполнили новую песню
23 авг 2022 :
|
Барабанщик MEGADETH рад, что Dave использовал его идеи для нового альбома
22 авг 2022 :
|
MEGADETH открыли тур
20 авг 2022 :
|
Ник Менца исполняет трек MEGADETH
18 авг 2022 :
|
MEGADETH записали кавер-версию песни JUDAS PRIEST
18 авг 2022 :
|
Лидер MEGADETH — о вкладе в сочинение других участников: «Это стало глотком свежего воздуха»
12 авг 2022 :
|
Новая песня MEGADETH
4 авг 2022 :
|
Лидер MEGADETH — о бас-гитаристах
22 июл 2022 :
|
Новое видео MEGADETH
10 июл 2022 :
|
Ник Менца исполняет трек MEGADETH
7 июл 2022 :
|
Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST
6 июл 2022 :
|
MEGADETH о концертах в Европе
3 июл 2022 :
|
Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах
1 июл 2022 :
|
Лидер MEGADETH — об увольнении басиста: «Пришло время»
29 июн 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления MEGADETH
28 июн 2022 :
|
Лидер MEGADETH — о бывшем басисте: «Я простил его, но больше не буду исполнять с ним музыку»
24 июн 2022 :
|
Лидер MEGADETH — о David'e
24 июн 2022 :
|
Новое видео MEGADETH
21 июн 2022 :
|
Профессиональное видео с выступления MEGADETH
19 июн 2022 :
|
Новый альбом MEGADETH осенью, сингл — летом
19 июн 2022 :
|
Ник Менца исполняет MEGADETH
17 июн 2022 :
|
Видео полного выступления MEGADETH
7 июн 2022 :
|
MEGADETH открыли тур
1 июн 2022 :
|
Старый член вернулся в MEGADETH
10 май 2022 :
|
Видео с репетиции MEGADETH
10 май 2022 :
|
MEGADETH на USS Lexington
5 май 2022 :
|
Лидер MEGADETH: «Если ты пришёл к врачу с болью в горле, а он проверяет твою задницу, то что-то идёт не так»
3 май 2022 :
|
Видео с репетиции MEGADETH
25 апр 2022 :
|
Видео с репетиции MEGADETH
14 апр 2022 :
|
Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!»
13 апр 2022 :
|
DAVID ELLEFSON назвал самую сложную для него в исполнении песню MEGADETH
12 апр 2022 :
|
Лидер MEGADETH: «Как я с...л в Белом Доме»
12 апр 2022 :
|
MEGADETH будут искать новых пивоваров
11 апр 2022 :
|
MEGADETH открыли тур
5 апр 2022 :
|
Лидер MEGADETH — о новом альбоме
4 апр 2022 :
|
Лидер MEGADETH рад возвращению James'a LoMenzo
31 мар 2022 :
|
Лидер MEGADETH назвал имя басиста
11 мар 2022 :
|
Лидер MEGADETH: «У нас есть план и мы его придерживаемся»
27 фев 2022 :
|
Басист MEGADETH на новом сингле MYRONE
21 фев 2022 :
|
DAVE MUSTAINE исполняет тему MEGADETH
13 фев 2022 :
|
DAVE MUSTAINE и JOHN MOYER исполняют MEGADETH
10 фев 2022 :
|
DAVE MUSTAINE исполняет тему MEGADETH
28 янв 2022 :
|
Новый альбом MEGADETH выйдет летом. Может быть
27 янв 2022 :
|
Урок от лидера MEGADETH
14 янв 2022 :
|
JAMES LOMENZO пока остается с MEGADETH
3 янв 2022 :
|
Использует ли лидер MEGADETH Т.О.М.?
27 дек 2021 :
|
Фрагмент нового трека MEGADETH
21 дек 2021 :
|
Лидер MEGADETH — о неприятной шутке жены на день рождения
17 дек 2021 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH исполняет хит Нэнси Синатры
9 дек 2021 :
|
KIKO LOUREIRO: «Я мог бы сделать видео того, чему научился у членов MEGADETH»
8 дек 2021 :
|
Новый альбом MEGADETH уже почти
7 дек 2021 :
|
Первая раскраска MEGADETH
3 дек 2021 :
|
Крипта от MEGADETH
26 ноя 2021 :
|
Является ли "Youthanasia" самой личной песней для лидера MEGADETH?
22 ноя 2021 :
|
Новый альбом MEGADETH выйдет весной
12 ноя 2021 :
|
Лидер MEGADETH — о любимых соляках
4 ноя 2021 :
|
Концертное видео MEGADETH
1 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON просил не менять его партии на новом альбоме MEGADETH
30 окт 2021 :
|
Лидер MEGADETH: «Таких музыкантов, как MARTY и KIKO, очень мало»
26 окт 2021 :
|
У бывшего басиста нет копии своих партий нового альбома MEGADETH
23 окт 2021 :
|
Концертное видео MEGADETH 1990 года
21 окт 2021 :
|
Гитарист MEGADETH приглашает за кулисы
19 окт 2021 :
|
Музыканты PROTEST THE HERO и HAKEN исполняют MEGADETH
18 окт 2021 :
|
Лидер MEGADETH задул свечу
30 сен 2021 :
|
JAMES LOMENZO «отлично проводит время» с MEGADETH
16 сен 2021 :
|
Фронтмен MEGADETH дал совет гитаристам: «Делайте всё правильно или не делайте вообще»
13 сен 2021 :
|
Видео с репетиции MEGADETH
9 сен 2021 :
|
Лидер MEGADETH: «У Lars'a что, денег мало, что он попёр на Napster?»
3 сен 2021 :
|
Обучающее видео от лидера MEGADETH
31 авг 2021 :
|
MEGADETH сыграли в родном городе бывшего басиста
29 авг 2021 :
|
Видео с выступления MEGADETH
28 авг 2021 :
|
Лидер MEGADETH приглашает за кулисы
26 авг 2021 :
|
MEGADETH выходят на WAX Blockchain
25 авг 2021 :
|
Видео с выступления MEGADETH
23 авг 2021 :
|
Видео с выступления MEGADETH
20 авг 2021 :
|
Лидер MEGADETH: «Когда я собирал группу, я хотел, чтобы это была более металлическая версия METALLICA»
16 авг 2021 :
|
Лидер MEGADETH подписал бутылки
11 авг 2021 :
|
JAMES LOMENZO поедет в тур с MEGADETH
9 авг 2021 :
|
MEGADETH приступили к сведению
2 авг 2021 :
|
Новый рифф от MEGADETH
25 июл 2021 :
|
Название нового альбома MEGADETH
13 июл 2021 :
|
Лидер MEGADETH: «Пасторам здесь не место»
12 июл 2021 :
|
Угадай басиста MEGADETH
9 июл 2021 :
|
MEGADETH переписали партии пастора
5 июл 2021 :
|
Лидер MEGADETH подорожал
2 июл 2021 :
|
Лидер MEGADETH за 150
30 июн 2021 :
|
Новый релиз MEGADETH выйдет летом
28 июн 2021 :
|
CHRIS ADLER: «Звонок Dave'a изменил мою жизнь»
18 июн 2021 :
|
Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбоме MEGADETH
4 июн 2021 :
|
Бывший продюсер MEGADETH: «Не могу развидеть видео с David'ом»
3 июн 2021 :
|
JASON NEWSTED в MEGADETH? Зачем ему это
30 май 2021 :
|
Лидер MEGADETH продаёт машину
26 май 2021 :
|
Вспоминая барабанщика MEGADETH
26 май 2021 :
|
MEGADETH выступят на фестивале SLIPKNOT
24 май 2021 :
|
MEGADETH и David всё
20 май 2021 :
|
Уроки от лидера MEGADETH
18 май 2021 :
|
MARTY FRIEDMAN не участвует в торжествах MEGADETH
12 май 2021 :
|
Выходят нашивки MEGADETH
11 май 2021 :
|
Новые даты тура MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM + IN FLAMES
11 май 2021 :
|
MEGADETH: «Аспекты личной жизни только в руках басиста»
11 май 2021 :
|
Последний мастер-класс барабанщика MEGADETH
10 май 2021 :
|
Басист MEGADETH запустил канал
1 май 2021 :
|
Ник Менца исполняет MEGADETH
20 апр 2021 :
|
DAVID ELLEFSON — о предстоящем альбоме MEGADETH: «Мы могли бы выпустить его как инструментальный CD, и это была бы потрясающая прог-металлическая запись»
14 апр 2021 :
|
NFT MEGADETH ушел за $18000
12 апр 2021 :
|
MEGADETH совсем близки
7 апр 2021 :
|
Басист MEGADETH рад, что столько лет работает над альбомом
4 апр 2021 :
|
Лидер MEGADETH — о новом альбоме: «Мне осталось спеть на одной песне»
1 апр 2021 :
|
Концертное видео MEGADETH 1992 года
29 мар 2021 :
|
Концертное видео MEGADETH 1992 года
23 мар 2021 :
|
DAVID ELLEFSON — об участии Kerry King'a в MEGADETH
22 мар 2021 :
|
Басист MEGADETH — о смерти Ника Менцы
22 мар 2021 :
|
Концертное видео MEGADETH 1992 года
16 мар 2021 :
|
Концертное видео MEGADETH 1992 года
15 мар 2021 :
|
Концертное видео MEGADETH 1992 года
5 мар 2021 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH
2 мар 2021 :
|
Новый альбом MEGADETH вот уже почти совсем
28 фев 2021 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH
28 фев 2021 :
|
Басист MEGADETH: «Злые рога Интернета впервые поднялись ещё в 90-е!»
27 фев 2021 :
|
В новый альбом MEGADETH войдёт кавер-версия
15 фев 2021 :
|
Басист MEGADETH надеется на возвращение круизов
12 фев 2021 :
|
Вокалист MEGADETH в студии
7 фев 2021 :
|
Басист MEGADETH: «Не имеет смысла выпускать новый альбом в разгар пандемии»
28 янв 2021 :
|
Басист MEGADETH: «Dirk — звезда альбома!»
25 янв 2021 :
|
JAMES LOMENZO: «Играть в MEGADETH было сложнее всего»
21 янв 2021 :
|
DAVE LOMBARDO мог попасть в MEGADETH в 1987 году
21 янв 2021 :
|
Басист MEGADETH заявил, что новый альбом будет разнообразным
20 янв 2021 :
|
Лидер MEGADETH заработал новый пояс
18 янв 2021 :
|
Басист MEGADETH сказал, что песня "Peace Sells" была сделана за пару часов
14 янв 2021 :
|
Басист MEGADETH: «Мы все — ветви METALLICA»
12 янв 2021 :
|
Лидер MEGADETH открыл название альбома. Возможно(е)
10 янв 2021 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH
30 дек 2020 :
|
Басист MEGADETH: «Мы всегда начинаем сет с... »
24 дек 2020 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH
21 дек 2020 :
|
DAVID ELLEFSON: «Услышав первый альбом METALLICA, Dave взбесился»
11 дек 2020 :
|
Басист MEGADETH: «Идём неплохо!»
9 дек 2020 :
|
Басист MEGADETH: «Сейчас я куда лучший командный член, чем десять лет назад!»
3 дек 2020 :
|
Анонсирован документальный фильм о бывшем барабанщике MEGADETH
30 ноя 2020 :
|
Басист MEGADETH: «Новая музыка в новом году»
28 ноя 2020 :
|
Лидер MEGADETH: «Работаем каждый день»
27 ноя 2020 :
|
Басист MEGADETH: «Всевышний познакомил меня с Dave'ом»
10 ноя 2020 :
|
Барабанщик MEGADETH заявил, что с Dave'ом Mustaine'ом «очень круто работать» в студии
7 ноя 2020 :
|
Басист MEGADETH заявил, что его всё ещё чмырят непрофессиональные басисты за игру медиатором
16 окт 2020 :
|
Drum-cam от бывшего барабанщика MEGADETH
15 окт 2020 :
|
Басист MEGADETH: «Между мной и Dave'ом есть химия»
14 окт 2020 :
|
Менеджер Ника Менцы крошит батон на лидера MEGADETH
8 окт 2020 :
|
Лидер MEGADETH: «У нас получилась классная пластинка»
7 окт 2020 :
|
Лидер MEGADETH: «Мы сейчас заняты соло»
5 окт 2020 :
|
Гитарист WARRANT собирался в MEGADETH
5 окт 2020 :
|
Лидер MEGADETH — об иске басиста на 18,5 миллионов
2 окт 2020 :
|
DAVID ELLEFSON о предстоящем альбоме MEGADETH: «Песни просто потрясающие»
30 сен 2020 :
|
DAVE MUSTAINE не будет писать песни про коронавирус
28 сен 2020 :
|
Новые вина от лидера MEGADETH
27 сен 2020 :
|
DAVID ELLEFSON — о выступлениях MEGADETH с гитаристом SLAYER
25 сен 2020 :
|
DAVE MUSTAINE — о споре насчёт авторства песен в MEGADETH
19 сен 2020 :
|
Лидер MEGADETH не знал, почему ему больно
18 сен 2020 :
|
Басист MEGADETH: «Мы всем обязаны METALLICA»
17 сен 2020 :
|
Лидер MEGADETH: «Как бы мне ни был противен Chris Poland, он был отличным гитаристом»
15 сен 2020 :
|
Лидер MEGADETH: «Не думал, что Rust In Peace будет крутым»
10 сен 2020 :
|
MARTY FRIEDMAN: «Реюнион MEGADETH не случился из-за денег»
9 сен 2020 :
|
Лидер MEGADETH: «Мне было так обидно читать всё дерьмо, что вылил на меня Ник перед смертью»
30 авг 2020 :
|
Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS
28 авг 2020 :
|
Бывший басист MEGADETH заявил, что босс Spotify должен сидеть в тюрьме
24 авг 2020 :
|
Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS
16 авг 2020 :
|
Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS
14 авг 2020 :
|
Лидер MEGADETH: «Да я бы сам такого выпер из METALLICA!»
3 авг 2020 :
|
Почему MEGADETH решили не записывать новый альбом удалённо
2 авг 2020 :
|
Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS
1 авг 2020 :
|
Басист MEGADETH: «Dave пишет одни из лучших риффов в мире!»
29 июл 2020 :
|
DAVE MUSTAINE сказал, что новый альбом MEGADETH «получается отличным»
27 июл 2020 :
|
Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS
22 июл 2020 :
|
Пазлы MEGADETH выйдут осенью
21 июл 2020 :
|
DAVID ELLEFSON — о новом альбоме MEGADETH: «Это будет феноменальная пластинка!»
19 июл 2020 :
|
Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS
14 июл 2020 :
|
Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS
2 июл 2020 :
|
Тур MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES стартует в июле
23 июн 2020 :
|
Басист MEGADETH: «Мы движемся вперёд»
17 июн 2020 :
|
MEGADETH записывают 18 песен
14 июн 2020 :
|
Тур MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES онлайн
10 июн 2020 :
|
Тур MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM, IN FLAMES онлайн
8 июн 2020 :
|
MEGADETH записали бас и ударные
3 июн 2020 :
|
MEGADETH довольны новым материалом
1 июн 2020 :
|
DAVID ELLEFSON: «Увидев Dave'a, я сразу понял: у нас что-то будет!»
28 май 2020 :
|
Басист MEGADETH: «Мы отказались от записи альбома по отдельности»
27 май 2020 :
|
Басист MEGADETH: «Драйв-ин-концерты? Я — за!»
25 май 2020 :
|
Ник Менца исполняет композицию MEGADETH
23 май 2020 :
|
Ник Менца исполняет композицию MEGADETH
22 май 2020 :
|
Нереализованный трек от бывшего барабанщика MEGADETH
20 май 2020 :
|
Басист MEGADETH едет в Нэшвилл для записи нового альбома MEGADETH
17 май 2020 :
|
DIRK VERBEUREN о том, как оказался в MEGADETH
16 май 2020 :
|
Басист MEGADETH: «Мир концертов может измениться»
13 май 2020 :
|
Обучающее видео от MEGADETH
8 май 2020 :
|
Лидер MEGADETH записывает вокал
7 май 2020 :
|
Лидер MEGADETH на карантине
3 май 2020 :
|
Басист MEGADETH о пандемии и термине "Megadeath"
2 май 2020 :
|
Видео с выступления MEGADETH
30 апр 2020 :
|
Лидер MEGADETH: «Я узнал о смерти Клиффа крайне отстойным образом»
29 апр 2020 :
|
Басист MEGADETH: «"Rust In Peace" всё поменял, до него мы торчали как проклятые»
28 апр 2020 :
|
Редкие съёмки с участием Ника Менцы
21 апр 2020 :
|
Басист MEGADETH: «Приступим к записи как только сможем»
19 апр 2020 :
|
За подписанную MEGADETH гитару выручили более 6 000 долларов
19 апр 2020 :
|
Как KIKO LOUREIRO оказался в MEGADETH
14 апр 2020 :
|
Новый альбом MEGADETH готов к записи
9 апр 2020 :
|
Как KIKO LOUREIRO оказался в MEGADETH
7 апр 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления MEGADETH
6 апр 2020 :
|
Басист MEGADETH: «Тур с LAMB OF GOD пока в силе»
6 апр 2020 :
|
Маска от MEGADETH
2 апр 2020 :
|
Dave и коняшка
1 апр 2020 :
|
Лидер MEGADETH: «Вера помогла мне справиться с раком»
26 мар 2020 :
|
Лидер MEGADETH с дочкой исполняют THE BEATLES
3 мар 2020 :
|
KIKO LOUREIRO джемует с техниками MEGADETH
25 фев 2020 :
|
MEGADETH начнут запись до тура с LAMB OF GOD
16 фев 2020 :
|
MEGADETH исполнили "Dread And The Fugitive Mind"
3 фев 2020 :
|
Лидер MEGADETH: «Я прошёл через 51 облучение и девять химиотерапий»
2 фев 2020 :
|
Видео полного выступления MEGADETH
30 янв 2020 :
|
Дочка спела с папой
28 янв 2020 :
|
MEGADETH исполнили "The Conjuring"
23 янв 2020 :
|
Басист MEGADETH: «Ваши молитвы вернули Dave'a на сцену!»
23 янв 2020 :
|
Дочка лидера MEGADETH: «Я горжусь отцом!»
21 янв 2020 :
|
MEGADETH вернулись на сцену
20 янв 2020 :
|
Басист MEGADETH назвал BMW «топовой машиной для вождения»
13 янв 2020 :
|
DAVE MUSTAINE заявил, что барабанные партии DIRK'а VERBEUREN'а на новом альбоме MEGADETH — «исключительные»
2 янв 2020 :
|
DAVID ELLEFSON выступил с трибьют-группой MEGADETH
26 дек 2019 :
|
Басист MEGADETH: «Почему мне нравятся GHOST»
23 дек 2019 :
|
DAVID ELLEFSON заявил, что вернулся в MEGADETH по «джентльменскому соглашению»
3 дек 2019 :
|
Лидер MEGADETH: «Мы выпустим пару песен до тура»
27 ноя 2019 :
|
Лидер MEGADETH: «Мне написали JAMES HETFIELD, OZZY OSBOURNE и PAUL STANLEY, и я говорил с BRUCE'ом DICKINSON'ом»
25 ноя 2019 :
|
Лидер MEGADETH выглядит бодро
15 ноя 2019 :
|
Урок от гитариста MEGADETH
13 ноя 2019 :
|
Басист MEGADETH о басисте JUDAS PRIEST
8 ноя 2019 :
|
Басист MEGADETH выступил с трибьют-группой MEGADETH
7 ноя 2019 :
|
DAVID ELLEFSON о распаде MEGADETH в 2002 году: «Это было лучшее из того, что с нами происходило»
1 ноя 2019 :
|
Лидер MEGADETH продаёт более 150 единиц музыкального оборудования
30 окт 2019 :
|
Найдут ли Dave'y временную замену в MEGADETH?
28 окт 2019 :
|
Рассказ о круизе MEGADETH
28 окт 2019 :
|
Басист MEGADETH: «Dave прошёл лечение»
9 окт 2019 :
|
Басист MEGADETH о прослушивании в METALLICA
9 окт 2019 :
|
Басист MEGADETH о том, почему они согласились играть на разогреве у FIVE FINGER DEATH PUNCH
1 окт 2019 :
|
Басист MEGADETH: «Мы сразу поняли, что "Risk" не приняли»
24 сен 2019 :
|
MEGADETH: «Официального решения об участии Dave'a в круизе нет»
19 сен 2019 :
|
Лидер MEGADETH выставил дом на продажу
18 сен 2019 :
|
Лидер MEGADETH о состоянии здоровья
17 сен 2019 :
|
Ник Менца исполняет MEGADETH
2 сен 2019 :
|
Рассказ о создании комиксов MEGADETH
23 авг 2019 :
|
Бас-гитарист MEGADETH: «Лучший способ сейчас остаться в музыкальном бизнесе — заняться недвижимостью»
20 авг 2019 :
|
Вышло новое пиво MEGADETH
20 авг 2019 :
|
Басист MEGADETH: «Я не большой фанат SABBATH с Ozzy»
19 авг 2019 :
|
DAVID ELLEFSON и бывший барабанщик MEGADETH впервые за 30 лет оказались на одной сцене
13 авг 2019 :
|
DAVID ELLEFSON о новом альбоме MEGADETH: «Совместное творчество даёт отличный повод для надежды на лучшее»
2 авг 2019 :
|
Лидер MEGADETH работает над текстами
1 авг 2019 :
|
Басист MEGADETH: «Некоторые темы с "Super Collider" просто не работали на концертах»
25 июл 2019 :
|
Басист MEGADETH DAVID ELLEFSON сообщает, что DAVE MUSTAINE «продвинулся» в своей борьбе с раком горла
22 июл 2019 :
|
DAVID ELLEFSON исполнил классику MEGADETH
9 июл 2019 :
|
MEGADETH ещё не приступали к записи нового альбома
25 июн 2019 :
|
Фронтмен MEGADETH поблагодарил семью, друзей и поклонников за поддержку
20 июн 2019 :
|
Басист MEGADETH DAVID ELLEFSON о диагнозе DAVE'а MUSTAINE'а: «На данном этапе мы смотрим на его лечение с оптимизмом»
18 июн 2019 :
|
Дочь лидера MEGADETH: «Я сделаю и отдам всё ради этого человека»
18 июн 2019 :
|
Команда DEAN GUITARS желает фронтмену MEGADETH скорейшего выздоровления
17 июн 2019 :
|
У фронтмена MEGADETH обнаружили рак горла
10 июн 2019 :
|
Видеозапись с Ником Менца, перезаписывающим партии классической песни MEGADETH
5 июн 2019 :
|
KIKO LOUREIRO о появлении в MEGADETH
29 май 2019 :
|
Басист MEGADETH о своём положении наёмного работника: «Чтобы сохранить дружбу, мне пришлось принести в жертву свою долю в группе»
23 май 2019 :
|
MEGADETH в студии
11 май 2019 :
|
MEGADETH отправились в студию
8 май 2019 :
|
Обучающее видео от гитариста MEGADETH
21 апр 2019 :
|
MEGADETH в рекламе iPhone
17 апр 2019 :
|
Лидер MEGADETH всё-таки не против однополых браков
17 апр 2019 :
|
Басист MEGADETH: «Раньше 2020 года альбома не ждите»
12 апр 2019 :
|
Компиляция от басиста MEGADETH выйдет летом
10 апр 2019 :
|
Лидер MEGADETH: «Marty был в группе дольше, чем хотел, а я его удерживал дольше, чем нужно»
9 апр 2019 :
|
Басист MEGADETH: «Винил звучит как дерьмо»
4 апр 2019 :
|
Басист MEGADETH: «Клифф Бёртон не оказал на меня влияние»
2 апр 2019 :
|
Гитарист MEGADETH: «Мы молимся перед выходом на сцену каждый вечер»
29 мар 2019 :
|
Лидер MEGADETH: «Мне не нравится, когда меня называют богом»
4 мар 2019 :
|
Лидер MEGADETH звал Даймабэга Даррелла в группу
19 фев 2019 :
|
Какой из альбомов MEGADETH любит басист: "Risk" или "Super Collider"?
12 фев 2019 :
|
Фронтмен MEGADETH заявил, что следующий альбом будет «адски тяжёлым»
6 фев 2019 :
|
Трейлер компиляции MEGADETH
4 фев 2019 :
|
Басист MEGADETH: «Мы никогда не писали песни для того, чтобы выиграть Грэмми»
1 фев 2019 :
|
Лидер MEGADETH еще снизил цену на дом
31 янв 2019 :
|
Ник Менца исполняет "Holy Wars"
26 янв 2019 :
|
Трек-лист компиляции MEGADETH
16 янв 2019 :
|
Лидер MEGADETH: «Новый альбом будет, возможно, тяжелее "Dystopia"»
13 янв 2019 :
|
Трейлер к биографии покойного барабанщика MEGADETH
12 янв 2019 :
|
Обложка нового сборника MEGADETH
10 янв 2019 :
|
Видео из тура басиста MEGADETH
6 янв 2019 :
|
MEGADETH готовят сюрприз
30 дек 2018 :
|
Лидер MEGADETH о новом альбоме
19 дек 2018 :
|
MEGADETH зимой переиздают два альбома
18 дек 2018 :
|
Видео с выступления басиста MEGADETH
18 дек 2018 :
|
Лидер MEGADETH добивается для металла ещё одной номинации на Грэмми
6 дек 2018 :
|
Лидер MEGADETH надеется выпустить альбом весной
21 ноя 2018 :
|
DAVID ELLEFSON и BUMBLEFOOT исполняют классику MEGADETH, BLACK SABBATH, IRON MAIDEN
7 ноя 2018 :
|
Нереализованный трек MEGADETH с участием MENZA, LOMENZO, POLAND
6 ноя 2018 :
|
Тизер нового трека MEGADETH
27 сен 2018 :
|
MEGADETH запускают собственный круиз
20 сен 2018 :
|
MEGADETH пригласили на концерт президента Индонезии
5 сен 2018 :
|
Басист MEGADETH введён в Iowa Rock 'N' Roll Hall Of Fame
28 авг 2018 :
|
Лидер MEGADETH: «Я никогда не говорил, что Lars является причиной отсутствия новых шоу "Big 4"»
24 авг 2018 :
|
Обучающее видео от MEGADETH
16 авг 2018 :
|
Биография бывшего барабанщика MEGADETH выйдет зимой
14 авг 2018 :
|
Лидер MEGADETH: «95% того, что в 2019 выйдет новый альбом»
26 июл 2018 :
|
Лидер MEGADETH снизил цену на дом
27 июн 2018 :
|
Гитарист ARCH ENEMY присоединился на сцене к MEGADETH
25 июн 2018 :
|
MEGADETH посвятили песню Винни Полу
19 июн 2018 :
|
Лидер MEGADETH о возможности новых туров Big 4
14 июн 2018 :
|
MEGADETH впервые за 17 лет сыграли "The Conjuring"
31 май 2018 :
|
Репетиционное видео гитариста MEGADETH
26 май 2018 :
|
Фрагмент переиздания MEGADETH
17 май 2018 :
|
Акустика от лидера MEGADETH
8 май 2018 :
|
Лидер MEGADETH исполняет "Symphony Of Destruction"
25 апр 2018 :
|
Видеотрейлер MEGADETH к делюксовомму переизданию "Killing Is My Business... And Business Is Good"
25 апр 2018 :
|
JEFF YOUNG и SHERRI KLEIN исполнили кавер Тома Уэйтса
18 апр 2018 :
|
MEGADETH опубликовали видео из тура по Латинской Америке
7 апр 2018 :
|
Переиздание MEGADETH выйдет летом
23 мар 2018 :
|
Лидер MEGADETH: «Я с огромным уважением отношусь к SLAYER»
28 фев 2018 :
|
Басист MEGADETH не знает, почему SLAYER уходят
20 фев 2018 :
|
DAVE отказал Lars'y, и концертов «Большой четвёрки» больше не будет?
16 фев 2018 :
|
Басист MEGADETH: «Новый альбом может выйти в следующем году»
13 фев 2018 :
|
Закулисные съёмки видеоклипа MEGADETH
5 фев 2018 :
|
Перезапишут ли MEGADETH "Killing Is My Business... And Business Is Good!"?
2 фев 2018 :
|
Басист MEGADETH удивлён решению SLAYER
31 янв 2018 :
|
Новое видео MEGADETH
31 янв 2018 :
|
Лидер MEGADETH: «Я бы хотел сыграть в рамках "Большой четвёрки", но на равных условиях»
30 янв 2018 :
|
MEGADETH вспомнят по альбому в месяц
25 янв 2018 :
|
Басист MEGADETH: «У нас большие планы на 2018 год»
23 янв 2018 :
|
MEGADETH отметят юбилей
22 янв 2018 :
|
Будет ли Dave продюсером альбома MEGADETH? Отвечает David
19 янв 2018 :
|
Бывший гитарист MEGADETH получил письмо с извинениями от лидера MEGADETH
29 дек 2017 :
|
MEGADETH "могут" начать запись в середине года
14 дек 2017 :
|
Лидер MEGADETH на новом треке BRETT'a KISSEL'a
10 дек 2017 :
|
Басист MEGADETH возродит COMBAT RECORDS
1 дек 2017 :
|
Кавер на Боба Марли от бывшего гитариста MEGADETH
20 ноя 2017 :
|
Акустика от басиста MEGADETH
8 ноя 2017 :
|
MEGADETH начали сбор идей
1 ноя 2017 :
|
Лидер MEGADETH в собственном радиошоу
20 окт 2017 :
|
Голос лидера MEGADETH в "Halloween Pussy Trap Kill! Kill!"
11 окт 2017 :
|
Лидер MEGADETH о туре со SCORPIONS
1 окт 2017 :
|
Как DAVID спас брак лидера MEGADETH
23 сен 2017 :
|
Лидер MEGADETH работает над материалом для игры
18 сен 2017 :
|
Видео с выступления MEGADETH на Madison Square Garden
1 сен 2017 :
|
Лучшие альбомы MEGADETH создали под давлением
25 авг 2017 :
|
Лидер MEGADETH: «Должен же быть тот, кто мочит правду»
20 авг 2017 :
|
Видео с выступления MEGADETH
7 авг 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления MEGADETH
21 июл 2017 :
|
Лидер MEGADETH вновь снизил цену
18 июл 2017 :
|
Басист MEGADETH: «Фанаты были рады получить от "Dystopia" то, на чём они росли»
15 июл 2017 :
|
Лидер MEGADETH считает, что никогда не покончит с металлом
12 июл 2017 :
|
Лидер MEGADETH составил рейтинг гитаристов
10 июл 2017 :
|
Лидер MEGADETH: «Да я уже в Зале славы рок-н-ролла»
8 июл 2017 :
|
Фронтмен MEGADETH назвал четырёх лучших ритм-гитаристов в мире
7 июл 2017 :
|
Лидер MEGADETH о причинах ухода Marty
5 июл 2017 :
|
Лидер MEGADETH уверен, что попадёт в Зал cлавы рок-н-ролла
30 июн 2017 :
|
Видео с выступления MEGADETH
29 июн 2017 :
|
MEGADETH отправятся в студию в конце года
28 июн 2017 :
|
Видео с выступления MEGADETH
30 май 2017 :
|
DIRK VERBEUREN о нахождении в MEGADETH
22 май 2017 :
|
Музыканты MEGADETH, TESTAMENT, DEATH ANGEL почтили память Ника Менцы
19 май 2017 :
|
Лидер MEGADETH почтил память Криса Корнелла
4 май 2017 :
|
Лидер MEGADETH готов поправить сет-лист
4 май 2017 :
|
Исламисты против MEGADETH
21 апр 2017 :
|
MEGADETH репетируют перед гастролями
19 апр 2017 :
|
Биография покойного барабанщика MEGADETH будет содержать "шокирующие подробности"
15 апр 2017 :
|
MEGADETH выпустили собственную видеоигру
1 апр 2017 :
|
Рассказ о MEGADETH 'Boot Camp'
31 мар 2017 :
|
Лидер MEGADETH жалеет о том, что был «алкашом, драчуном и полным неудачником»
29 мар 2017 :
|
Лидер MEGADETH: «"Risk" стоило выпускать как сольник»
28 мар 2017 :
|
MEGADETH получили золото
22 мар 2017 :
|
MEGADETH выступят на разогреве у SCORPIONS
15 мар 2017 :
|
Акустика от MEGADETH
25 фев 2017 :
|
Лидер MEGADETH вновь заверил общественность, что был не против получать Грэмми под песню METALLICA
20 фев 2017 :
|
Лидер MEGADETH: «Я даже не заметил, что на Грэмми играла песня METALLICA»
20 фев 2017 :
|
Басист MEGADETH: «Мы на седьмом небе от Грэмми»
16 фев 2017 :
|
Лидер MEGADETH: «Мы гордимся, что мы металл-группа!»
14 фев 2017 :
|
Лидер MEGADETH об исполнении "Master Of Puppets" на Грэмми
13 фев 2017 :
|
MEGADETH получили Грэмми
12 фев 2017 :
|
Лидер MEGADETH лично оценит выступление METALLICA c LADY GAGA
8 фев 2017 :
|
Лидер MEGADETH очень рад разогреть «популярные команды, с которыми ещё не выступал»
2 фев 2017 :
|
Басист MEGADETH: «Было бы здорово выиграть Грэмми»
20 янв 2017 :
|
Лидер MEGADETH снизил цену на дом
20 янв 2017 :
|
Лидер MEGADETH о Трампе
15 янв 2017 :
|
В дороге с MEGADETH
13 янв 2017 :
|
Лидер MEGADETH: «Я давно забил на то, что METALLICA играет мои песни»
29 дек 2016 :
|
Лидер MEGADETH: «Мои биологические часы тикают»
28 дек 2016 :
|
Басист MEGADETH о номинации на Грэмми
25 дек 2016 :
|
Кавер-версия METALLICA от бывшего барабанщика MEGADETH
23 дек 2016 :
|
Dave Mustaine: «MEGADETH состоит из нескольких звёзд и живой легенды»
22 дек 2016 :
|
Дочь лидера MEGADETH: «Мне посчастливилось расти с таким отцом»
21 дек 2016 :
|
MEGADETH в акустике
16 дек 2016 :
|
MEGADETH в 'Late Night With Seth Meyers'
16 дек 2016 :
|
Лидер MEGADETH о новых шоу «большой четвёрки»
13 дек 2016 :
|
Видео с секретного концерта MEGADETH
8 дек 2016 :
|
Лидер MEGADETH о номинации на Грэмми
5 дек 2016 :
|
Лидер MEGADETH: «Я уважаю Kirk'a на все 100!»
8 ноя 2016 :
|
Лидер MEGADETH: «Вполне естественно, что моя дочь поет кантри»
3 ноя 2016 :
|
Лидер MEGADETH: «Смерть Ника разбила моё сердце»
3 ноя 2016 :
|
Лидер MEGADETH посетил COUNTRY MUSIC AWARDS
21 окт 2016 :
|
Лидер MEGADETH о новом пиве
18 окт 2016 :
|
Видео с выступления MEGADETH
13 окт 2016 :
|
Видео с выступления MEGADETH
12 окт 2016 :
|
Лидер MEGADETH не простил фанату неуважительного отношения
30 сен 2016 :
|
Лидер MEGADETH о Нике Менца
24 сен 2016 :
|
Новое видео MEGADETH
23 сен 2016 :
|
Лидер MEGADETH работает над «безумным» проектом
15 сен 2016 :
|
Лидер MEGADETH разменял 55
14 сен 2016 :
|
Лидер MEGADETH и его лошади
13 сен 2016 :
|
Стартовал разлив пива MEGADETH
2 сен 2016 :
|
Барабанщик MEGADETH исполняет "The Threat Is Real"
1 сен 2016 :
|
Видео с текстом от дочки лидера MEGADETH
29 авг 2016 :
|
MEGADETH отменили еще одно шоу в Латинской Америке
26 авг 2016 :
|
Видео с выступления MEGADETH
26 авг 2016 :
|
Басист MEGADETH об акустическом выступлении
25 авг 2016 :
|
Акустика от MEGADETH
22 авг 2016 :
|
MEGADETH отменили выступление в Парагвае
18 авг 2016 :
|
MUSTAINE'ы ответили HAVOK
17 авг 2016 :
|
Гитарист MEGADETH берет интервью у лидера и басиста MEGADETH
15 авг 2016 :
|
Профессиональное видео полного выступления MEGADETH
14 авг 2016 :
|
Лидер MEGADETH приглашает на день рождения
31 июл 2016 :
|
Видео полного выступления MEGADETH
27 июл 2016 :
|
Лидер MEGADETH «не испытывает желания голосовать за Клинтон»
21 июл 2016 :
|
Лидер MEGADETH выпускает пиво
18 июл 2016 :
|
Новое видео MEGADETH
17 июл 2016 :
|
MEGADETH отменили еще два концерта
16 июл 2016 :
|
Басист MEGADETH сломал ногу
15 июл 2016 :
|
MEGADETH представили нового барабанщика
8 июл 2016 :
|
Лидер MEGADETH: «Многие из молодых групп не готовы к турам»
4 июл 2016 :
|
Лидер MEGADETH подтвердил, что CHRIS ADLER больше не имеет никакого отношения к группе
1 июл 2016 :
|
За кулисами с MEGADETH
28 июн 2016 :
|
Лидер MEGADETH: «MOTÖRHEAD оказали влияние на очень многих людей»
23 июн 2016 :
|
Лидер MEGADETH: «Ник Менца много значил для каждого из нас»
20 июн 2016 :
|
Лидер MEGADETH: «Вечер памяти Ника Менцы может и не состояться»
17 июн 2016 :
|
Лидер MEGADETH сбросил цену на дом
16 июн 2016 :
|
MEGADETH в ближайшее время собираются принять решение насчёт барабанщика
15 июн 2016 :
|
Участники MEGADETH отвечают на вопросы
13 июн 2016 :
|
NIKKI SIXX исполнил кавер SEX PISTOLS с MEGADETH
13 июн 2016 :
|
Лидер MEGADETH назвал свой любимый альбом BLACK SABBATH
13 июн 2016 :
|
Лидер MEGADETH: «Я плакал на сцене, когда посвящал песню Нику»
10 июн 2016 :
|
Лидер MEGADETH часто страдал за свою честность
8 июн 2016 :
|
Новый барабанщик MEGADETH в деле
6 июн 2016 :
|
Лидер MEGADETH о подготовке барабанщика
4 июн 2016 :
|
Лидер MEGADETH о Нике Менце: "Не стану говорить дурное о покойниках"
3 июн 2016 :
|
Лидер MEGADETH приглашает за кулисы фестиваля GODS OF METAL
2 июн 2016 :
|
Видео полного выступления MEGADETH
2 июн 2016 :
|
Гитарист MEGADETH: «Я никогда не был статистом»
30 май 2016 :
|
Лидер MEGADETH предсказал итоги выборов президента США
29 май 2016 :
|
Покойный барабанщик MEGADETH скучал по стадионным концертам
29 май 2016 :
|
Профессиональное видео с выступления MEGADETH
27 май 2016 :
|
Басист MEGADETH рассказал, почему у него нет татуировок
27 май 2016 :
|
CHRIS BRODERICK мог бы остаться в MEGADETH
26 май 2016 :
|
DAVE MUSTAINE'a в президенты!
26 май 2016 :
|
Официальная причина смерти бывшего барабанщика MEGADETH
26 май 2016 :
|
Смерть бывшего барабанщика MEGADETH не связана с наркотиками
25 май 2016 :
|
Лидер MEGADETH: «Металлисты на самом деле любящие и заботливые»
23 май 2016 :
|
Лидер MEGADETH почтил память Ника Менцы
23 май 2016 :
|
Лидер MEGADETH о смерти Ника Менцы
22 май 2016 :
|
Участники MEGADETH о смерти Ника Менцы
22 май 2016 :
|
Близкий друг подтвердил смерть Ника Менцы
22 май 2016 :
|
Скончался Ник Менца, бывший барабанщик MEGADETH
21 май 2016 :
|
Видео с первого выступления MEGADETH с новым барабанщиком
21 май 2016 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH будет рисовать при помощи ритма
20 май 2016 :
|
На концертах MEGADETH будет играть барабанщик SOILWORK
18 май 2016 :
|
Лидер MEGADETH: «Этот мир прекрасен!»
13 май 2016 :
|
DAVID ELLEFSON: «Фортепиано было другом MEGADETH»
9 май 2016 :
|
DAVE MUSTAINE объяснил почему в MEGADETH так часто меняется состав
6 май 2016 :
|
Видео с выступления MEGADETH
5 май 2016 :
|
MEGADETH выступили в Норфолке
4 май 2016 :
|
Лидер MEGADETH: "Возлюби тролля, как ближнего своего!"
3 май 2016 :
|
Видео с выступления MEGADETH
2 май 2016 :
|
Басист MEGADETH считает, что сейчас группа "родилась заново"
1 май 2016 :
|
Где жил раньше лидер MEGADETH
30 апр 2016 :
|
MEGADETH выступили с TONY LAUREANO
28 апр 2016 :
|
MEGADETH в Нью-Йорке
27 апр 2016 :
|
Гитарист MEGADETH: «DAVE MUSTAINE — суперджентльмен, с которым легко работать»
26 апр 2016 :
|
Лидер MEGADETH обсудил предстоящую книгу, реалити-шоу и свой статус «легенды»
26 апр 2016 :
|
MEGADETH под углом в 360 градусов
24 апр 2016 :
|
Музыканты JUDAS PRIEST, MEGADETH, EIDOLON сыграли вместе
22 апр 2016 :
|
Лидер MEGADETH снялся в реалити-шоу о жизни своей семьи
22 апр 2016 :
|
Лидер MEGADETH показал где живёт
21 апр 2016 :
|
MEGADETH снимут новый клип на следующей неделе
21 апр 2016 :
|
Басист MEGADETH: «Песни на "Dystopia" по духу близки к раннему материалу»
19 апр 2016 :
|
Гитаристы MEGADETH показали как играть их новую песню
19 апр 2016 :
|
Лидер MEGADETH: "Обо мне всё врут!"
14 апр 2016 :
|
Лидер MEGADETH — крёстный отец трэш-металла?
7 апр 2016 :
|
Басист MEGADETH выбрал пять своих любимых партий
7 апр 2016 :
|
DAVE MUSTAINE сказал, что стал чаще разговаривать на сцене, потому что получает от этого удовольствие
29 мар 2016 :
|
Лидер MEGADETH о критиках
27 мар 2016 :
|
Лидер MEGADETH сетует о политиках в США
25 мар 2016 :
|
Лидер MEGADETH считает себя успешным и скромным
25 мар 2016 :
|
CHRIS ADLER о MEGADETH
25 мар 2016 :
|
Видео с выступления MEGADETH
24 мар 2016 :
|
Лидер MEGADETH о выборах президента США
21 мар 2016 :
|
Видео с выступления MEGADETH
18 мар 2016 :
|
Винил последнего альбома MEGADETH выйдет в апреле
16 мар 2016 :
|
Лидер MEGADETH почти закончил новую книгу
9 мар 2016 :
|
Лидер MEGADETH: «Сейчас в Америке самый пугающий период за всю мою жизнь»
2 мар 2016 :
|
Видео с выступления MEGADETH
29 фев 2016 :
|
Лидер MEGADETH о том, что нужно для нового тура «большой четвёрки»
28 фев 2016 :
|
MEGADETH представили новую песню
25 фев 2016 :
|
Лидер MEGADETH критикует сайты за неверное толкование его слов о David'e Ellefson'e
25 фев 2016 :
|
MEGADETH представили новую песню
24 фев 2016 :
|
Лидер MEGADETH посетил "School Of Rock"
22 фев 2016 :
|
MEGADETH открыли тур
19 фев 2016 :
|
Теория лидера MEGADETH
14 фев 2016 :
|
Лидер MEGADETH был несчастен до появления в группе KIKO LOUREIRO
9 фев 2016 :
|
Лидер MEGADETH о перезаписи "Killing Is My Business"
8 фев 2016 :
|
Лидер MEGADETH: «Dave — не моя правая»
4 фев 2016 :
|
Новую песню MEGADETH поставили в эфире Fox News
3 фев 2016 :
|
Лидер MEGADETH: «Я не буду петь как японская девочка»
2 фев 2016 :
|
Успехи MEGADETH в чартах
28 янв 2016 :
|
Бывшие музыканты MEGADETH на концерте-памяти Ронни Монтроуза
28 янв 2016 :
|
Лидер MEGADETH больше не боится чёрной магии
27 янв 2016 :
|
Лидер MEGADETH: «В начале работы над "Dystopia" я не знал, есть ли у меня басист»
25 янв 2016 :
|
Кантри-кавер-версия песни MEGADETH от дочки лидера MEGADETH
22 янв 2016 :
|
Лидер MEGADETH: «Не стоит кого-либо опускать ради того, чтобы кто-то другой выглядел круто»
21 янв 2016 :
|
Новое видео MEGADETH
20 янв 2016 :
|
В виртуальной реальности MEGADETH
19 янв 2016 :
|
DAVE MUSTAINE о своей любимой песне METALLICA
18 янв 2016 :
|
Лидер MEGADETH: «C Menza и Friedman'ом новый альбом был бы не так хорош»
16 янв 2016 :
|
Лидер MEGADETH любит точность
14 янв 2016 :
|
Лидер MEGADETH пожаловался на чрезмерное внимание к своей персоне
13 янв 2016 :
|
Лидер MEGADETH надеется, что попадёт в Зал славы рок-н-ролла
11 янв 2016 :
|
Лидер MEGADETH рассказал о том, что его вдохновляет
8 янв 2016 :
|
Новая песня MEGADETH
6 янв 2016 :
|
Лидер MEGADETH считает нынешний состав лучшим в истории группы
18 дек 2015 :
|
MEGADETH пригласят в виртуальную реальность
12 дек 2015 :
|
Новое видео MEGADETH
10 дек 2015 :
|
Видео с выступления MEGADETH
7 дек 2015 :
|
Саундчек с лидером MEGADETH
27 ноя 2015 :
|
Лидер MEGADETH стал близок с Adler'ом
26 ноя 2015 :
|
Новая песня MEGADETH
24 ноя 2015 :
|
Лидер MEGADETH: «Некоторые металл-группы теряют нить»
20 ноя 2015 :
|
Лидер MEGADETH ищет подходящего покупателя
18 ноя 2015 :
|
Лидер MEGADETH: «Мы по-настоящему прониклись той нашей частью, которая и делает нас трэшевой командой»
16 ноя 2015 :
|
MEGADETH отыграли специальное шоу для фан-клуба
16 ноя 2015 :
|
Басист MEGADETH отметил день рождения в Манчестере
16 ноя 2015 :
|
Бывший гитарист MEGADETH исполнил классику TED NUGENT
13 ноя 2015 :
|
Лидер MEGADETH: «Я не хотел иметь ничего общего с составом "Rust In Peace"»
11 ноя 2015 :
|
Chris Adler выступил с MEGADETH / LAMB OF GOD
10 ноя 2015 :
|
Бэкстейдж с MEGADETH
5 ноя 2015 :
|
Лидер MEGADETH хочет перезаписать первый альбом
3 ноя 2015 :
|
Лидер MEGADETH: «Kiko — просто космос»
2 ноя 2015 :
|
Лидер MEGADETH прояснил ситуацию с техником
1 ноя 2015 :
|
Бывший гитарист MEGADETH впервые исполнил песню группы из 80-х
30 окт 2015 :
|
Лидер MEGADETH: «Chris подарил мне много радости»
30 окт 2015 :
|
Лидер MEGADETH о том, как стать успешным: "Ешь дерьмо, улыбайся и проси большего"
29 окт 2015 :
|
Кавер-версия MEGADETH от DORALICE
28 окт 2015 :
|
Новый сингл MEGADETH выйдет в ноябре
28 окт 2015 :
|
Лидер MEGADETH: «Я переехал ради дочки»
26 окт 2015 :
|
Лидер MEGADETH: «У большинства металлистов очень шустрая правая, но недостаточно хороша левая»
23 окт 2015 :
|
Видео с выступления MEGADETH
22 окт 2015 :
|
Лидер MEGADETH уволил техника
20 окт 2015 :
|
Видео с выступления MEGADETH
18 окт 2015 :
|
Лидер MEGADETH не считает себя диктатором
17 окт 2015 :
|
MEGADETH отыграли второй концерт с барабанщиком LAMB OF GOD
14 окт 2015 :
|
Лидер MEGADETH работает над книгой
12 окт 2015 :
|
Видео с выступления MEGADETH
11 окт 2015 :
|
Лидер MEGADETH подтвердил, что сет-лист в Китае был скорректирован властями
10 окт 2015 :
|
Видео с выступления MEGADETH
8 окт 2015 :
|
Лидер MEGADETH продает дом
8 окт 2015 :
|
Басист MEGADETH основал лейбл
8 окт 2015 :
|
TONY LAUREANO дебютировал в составе MEGADETH
7 окт 2015 :
|
Концерт MEGADETH в Китае был остановлен через час
3 окт 2015 :
|
Басист MEGADETH выбрал лучших басистов в металле
2 окт 2015 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома MEGADETH
2 окт 2015 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH: «Они не выказали заинтересованности»
2 окт 2015 :
|
Новая песня MEGADETH
20 сен 2015 :
|
Басист MEGADETH уверяет, что их новый альбом "невероятно крут"
8 сен 2015 :
|
Рик Санторум принимает поддержку лидера MEGADETH
22 авг 2015 :
|
Лидер MEGADETH не вернется в METALLICA даже если его попросят
20 авг 2015 :
|
MEGADETH поедут в тур по Австралии с CHILDREN OF BODOM
20 авг 2015 :
|
Барабанщик MEGADETH: «У Dave'a отличное чувство юмора»
18 авг 2015 :
|
Какого президента хочет видеть лидер MEGADETH
10 авг 2015 :
|
Лидер MEGADETH о смене состава
5 авг 2015 :
|
Бывший гитарист MEGADETH исполнил новую песню
30 июл 2015 :
|
CHRIS BRODERICK о причинах ухода из MEGADETH
28 июл 2015 :
|
Трек-лист нового альбома MEGADETH
27 июл 2015 :
|
CHRIS ADLER о первом шоу с MEGADETH
26 июл 2015 :
|
JOSH WILBUR будет сводить новый альбом MEGADETH
23 июл 2015 :
|
Новый гитарист MEGADETH: «Для меня честь быть участником этой группы»
22 июл 2015 :
|
Лидер MEGADETH: «Kiko первый после Marty, кто меня испугал»
21 июл 2015 :
|
Профессиональное видео c выступления MEGADETH
19 июл 2015 :
|
MEGADETH впервые выступили в новом составе
5 июл 2015 :
|
CHRIS ADLER никогда не покинет LAMB OF GOD ради MEGADETH
26 июн 2015 :
|
Лидер MEGADETH: «CHRIS BRODERICK и SHAWN DROVER даже не попрощались со мной»
25 июн 2015 :
|
Звезда кантри на новом альбоме MEGADETH
23 июн 2015 :
|
Лидер MEGADETH работает над специальным проектом
22 июн 2015 :
|
Лидер MEGADETH: «Думаю, многим понравится новый альбом своей агрессивностью»
16 июн 2015 :
|
Лидер MEGADETH: «Я не буду никого охаивать cегодня»
10 июн 2015 :
|
Лидер MEGADETH получит награду 'Golden God'
3 июн 2015 :
|
Барабанщик LAMB OF GOD выступит с MEGADETH
2 июн 2015 :
|
Басист MEGADETH о новом альбоме
16 май 2015 :
|
NICK MENZA и DAVID ELLEFSON репетируют
15 май 2015 :
|
Лидер MEGADETH о несостоявшемся реюнионе "Rust In Peace"
1 май 2015 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH просит лидера MEGADETH его "не наеб$%$ть"
24 апр 2015 :
|
RUSTY COOLEY: «Почему я не пошел в MEGADETH»
23 апр 2015 :
|
KERRY KING не понимает, как кто-то может находиться в MEGADETH рядом с «безумным Dave'ом»
22 апр 2015 :
|
Лидер MEGADETH: «Kiko — лучший!»
17 апр 2015 :
|
CHRIS ADLER репетирует с MEGADETH
13 апр 2015 :
|
KIKO LOUREIRO: 'Я очень рад быть в MEGADETH!'
10 апр 2015 :
|
Закажи новый альбом MEGADETH и получи бонусы
8 апр 2015 :
|
NICK MENZA: «Мне предложили фиговые условия для возвращения в MEGADETH»
8 апр 2015 :
|
MEGADETH написали 15 песен
3 апр 2015 :
|
Новым гитаристом MEGADETH стал...
1 апр 2015 :
|
MEGADETH почти закончили сочинение
31 мар 2015 :
|
Официально подтверждено, что CHRIS ADLER записывается с MEGADETH!
29 мар 2015 :
|
CHRIS ADLER записывается с MEGADETH? Да!
29 мар 2015 :
|
CHRIS ADLER записывается с MEGADETH? Да?
28 мар 2015 :
|
CHRIS ADLER записывается с MEGADETH? - 3
27 мар 2015 :
|
CHRIS ADLER записывается с MEGADETH? - 2
26 мар 2015 :
|
Басист MEGADETH о новом альбоме
25 мар 2015 :
|
CHRIS ADLER записывается с MEGADETH?
24 мар 2015 :
|
DAVE MUSTAINE: «Мы вместе с JAMES'ом HETFIELD'ом были действительно великим гитарным дуэтом»
22 мар 2015 :
|
Басист MEGADETH о том, почему реюнион состав «Rust in Piece» не сработает
20 мар 2015 :
|
Лидера MEGADETH заметили с барабанщиком LAMB OF GOD
20 мар 2015 :
|
DAVE LOMBARDO: «Я был бы не прочь присоединиться к MEGADETH в 1986-м»
16 мар 2015 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH о слухах
15 мар 2015 :
|
Барабанщик LAMB OF GOD в MEGADETH?
11 мар 2015 :
|
MEGADETH начнут запись на следующей неделе
26 фев 2015 :
|
MEGADETH расскажут о новом альбоме на следующей неделе
17 фев 2015 :
|
DAVE MUSTAINE даёт мудрые советы молодёжи
16 фев 2015 :
|
Бывший гитарист MEGADETH опубликовал новое видео
12 фев 2015 :
|
DAVID ELLEFSON о новом альбоме MEGADETH: "Почти все уже написано"
11 фев 2015 :
|
MEGADETH на арфах
9 фев 2015 :
|
Бывший гитарист MEGADETH исполняет ALICE COOPER
5 фев 2015 :
|
Басист MEGADETH записал партии для дочки
3 фев 2015 :
|
Видеоролик поклонника растрогал лидера MEGADETH
3 фев 2015 :
|
DAVE LOMBARDO не будет барабанить в MEGADETH
2 фев 2015 :
|
Бывшие участники MEGADETH вошли в студию
30 янв 2015 :
|
NICK MENZA о возможности возвращения в MEGADETH
27 янв 2015 :
|
Музыкант SHADOWS FALL в новой группе бывших участников MEGADETH
23 янв 2015 :
|
Бывшие участники MEGADETH расскажут о новом проекте первого февраля
23 янв 2015 :
|
Басист MEGADETH: "Мы идем вперед!"
13 янв 2015 :
|
Колыбельные от MEGADETH
10 янв 2015 :
|
Басист MEGADETH о будущем группы
10 янв 2015 :
|
Бывшие участники MEGADETH выбрали имя для новой группы
28 дек 2014 :
|
SHAWN DROVER подтвердил сотрудничество с бывшим вокалистом SCAR THE MARTYR
25 дек 2014 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH: «У мена полно планов!»
24 дек 2014 :
|
Лидер MEGADETH: «Фанаты были бы рады!»
23 дек 2014 :
|
Басист MEGADETH: «A Lars был прав!»
21 дек 2014 :
|
DAVE MUSTAINE и симфонический оркестр: официальное видео
21 дек 2014 :
|
SHAWN DROVER отрицает сотрудничество с бывшим вокалистом SCAR THE MARTYR
20 дек 2014 :
|
SHAWN DROVER и CHRIS BRODERICK взяли в новую группу бывшего вокалиста SCAR THE MARTYR
19 дек 2014 :
|
SHAWN DROVER и CHRIS BRODERICK собрали новую группу
19 дек 2014 :
|
CHRIS BRODERICK о причинах ухода из MEGADETH
18 дек 2014 :
|
Бывший гитарист MEGADETH о лидере коллектива
14 дек 2014 :
|
CHRIS BRODERICK и DAVID ELLEFSON исполняют MEGADETH
12 дек 2014 :
|
MEGADETH нашли барабанщика?
11 дек 2014 :
|
Ведущий ток-шоу сорвал первое выступление бывших участников MEGADETH
8 дек 2014 :
|
DAVE MUSTAINE может позвонить тебе на Рождество!
8 дек 2014 :
|
NICK MENZA не исключает своего возвращения в MEGADETH
8 дек 2014 :
|
DAVID ELLEFSON: "MEGADETH начнут работу над альбомом в начале 2015 года"
3 дек 2014 :
|
Басист MEGADETH: «Мы не разваливаемся»
2 дек 2014 :
|
JEFF YOUNG заинтересован в возвращении в MEGADETH «ровно на 0%»
1 дек 2014 :
|
Новое видео бывшего участника MEGADETH
28 ноя 2014 :
|
GLEN DROVER: «Нет никаких шансов, что я вернусь в MEGADETH»
28 ноя 2014 :
|
Найдено тело тещи лидера MEGADETH
26 ноя 2014 :
|
Бывшие участники MEGADETH представят новые треки в декабре
26 ноя 2014 :
|
Из MEGADETH ушли барабанщик и гитарист
7 ноя 2014 :
|
MEGADETH начнут запись в январе
2 ноя 2014 :
|
Бывшие музыканты MEGADETH в новом проекте
29 окт 2014 :
|
Звезда «Гарри Поттера» слушает MEGADETH
7 окт 2014 :
|
Пропала тёща лидера MEGADETH
15 сен 2014 :
|
Новое видео MEGADETH
11 сен 2014 :
|
MEGADETH отменили выступление на круизе MOTÖRHEAD
3 сен 2014 :
|
Бывший гитарист MEGADETH исполнил классику THIN LIZZY
2 сен 2014 :
|
Стул от лидера MEGADETH...
12 авг 2014 :
|
Профессиональное видео с выступления MEGADETH
12 авг 2014 :
|
Бывший гитарист MEGADETH исполнил классику QUEEN
8 авг 2014 :
|
Лидер MEGADETH рассказал, почему отказался выступать на одной сцене с DISSECTION и ROTTING CHRIST
6 авг 2014 :
|
Акустика от MEGADETH
5 авг 2014 :
|
Бывшие участники MEGADETH записали кавер-версию METALLICA
31 июл 2014 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH не хочет препираться с бывшими коллегами
31 июл 2014 :
|
Лидер MEGADETH: «Вернуть FRIEDMAN'a и MENZA'у — это словно вставить обратно гнилые зубы»
29 июл 2014 :
|
Лидер MEGADETH о своих автомобилях
25 июл 2014 :
|
У лидера MEGADETH более «130 песен» в работе
23 июл 2014 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH заснял НЛО
14 июл 2014 :
|
Бывшие участники MEGADETH объявили о сотрудничестве
18 июн 2014 :
|
MEGADETH продолжают работу над новым материалом
22 май 2014 :
|
MEGADETH отменяют туры из-за смерти брата David'a Ellefson'a
12 май 2014 :
|
Профессиональное видео с выступления MEGADETH
1 май 2014 :
|
Видео с выступления MEGADETH
30 апр 2014 :
|
Лидер MEGADETH о слухах о юбилейном туре 'Youthanasia'
22 апр 2014 :
|
Лидер MEGADETH: "Никаких маменькиных джинсов!"
14 апр 2014 :
|
Лидер MEGADETH выступил c SAN DIEGO SYMPHONY
28 мар 2014 :
|
Лидер MEGADETH: «Сложно быть анархистом с мерседесом в гараже»
27 мар 2014 :
|
Вино от лидера MEGADETH
27 мар 2014 :
|
Бывший гитарист MEGADETH исполнил классику Элтона Джона
28 фев 2014 :
|
Лидер MEGADETH: «После ухода из METALLICA я полностью пересмотрел свою технику»
26 фев 2014 :
|
По словам басиста MEGADETH, «на новом альбоме группа попробует иной подход»
15 фев 2014 :
|
Компиляция MEGADETH выйдет в феврале
10 фев 2014 :
|
MEGADETH отказались выступать на фестивале SOUNDWAVE после того, как DAVE MUSTAINE не получил извинений от промоутеров
29 янв 2014 :
|
Лидер MEGADETH сыграет на особой гитаре в Сан-Диего
28 янв 2014 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH: "Dave меня просто послал"
20 янв 2014 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH сотрудничает с польским гитаристом
16 янв 2014 :
|
MEGADETH на Sweden Rock Festival 2014
15 янв 2014 :
|
Лидер MEGADETH: «У меня нет проблем ни с кем из Большой четвёрки»
7 янв 2014 :
|
Бывший гитарист MEGADETH исполняет LED ZEPPELIN
23 дек 2013 :
|
Лидер MEGADETH: «Я и не думал, что так долго буду этим заниматься»
22 дек 2013 :
|
Видео с выступления MEGADETH
20 дек 2013 :
|
MEGADETH начнут запись летом
18 дек 2013 :
|
MEGADETH представили рождественский альбом
17 дек 2013 :
|
NICK MENZA «открыт» для выступлений с MEGADETH
12 дек 2013 :
|
Видео с выступления MEGADETH
2 дек 2013 :
|
Лидер MEGADETH о выступлении с оркестром
1 дек 2013 :
|
Лидер MEGADETH о критике критиков
24 ноя 2013 :
|
MEGADETH выступили на концерте-памяти GEORGE JONES
20 ноя 2013 :
|
Лидер MEGADETH заключил соглашение с WARNER/CHAPPELL MUSIC
4 ноя 2013 :
|
EPK от басиста MEGADETH
15 окт 2013 :
|
Детали выступления лидера MEGADETH и San Diego Symphony
11 окт 2013 :
|
MEGADETH почтят память Джорджа Джонса
9 окт 2013 :
|
Лидер MEGADETH: "Есть большой шанс, что мы исполним 'Youthanasia' целиком"
8 окт 2013 :
|
Видео полного концерта MEGADETH
27 сен 2013 :
|
Фрагмент нового DVD MEGADETH
21 сен 2013 :
|
Трейлер концертного релиза MEGADETH
17 сен 2013 :
|
Барабанщик MEGADETH: «Мы, наверное, самая чистая группа в истории металла»
15 сен 2013 :
|
У фронтмена MEGADETH свои отношения с Богом и он не верит в религию
14 сен 2013 :
|
Видео полного концерта MEGADETH
13 сен 2013 :
|
Лидер MEGADETH 'хоть завтра' готов записать второй 'Rust in Peace'
4 сен 2013 :
|
Лидер MEGADETH о процессе сочинения материала для нового альбома
31 авг 2013 :
|
MEGADETH в акустике
28 авг 2013 :
|
DAVE MUSTAINE уже думает о новом альбоме MEGADETH
22 авг 2013 :
|
Лидер MEGADETH объясняет, чем Universal лучше Roadrunner'a
21 авг 2013 :
|
Дочка вокалиста MEGADETH исполнила 'A Tout Le Monde'
20 авг 2013 :
|
Концертный релиз MEGADETH выйдет в сентябре
16 авг 2013 :
|
Видео с выступления MEGADETH
12 авг 2013 :
|
MEGADETH и NEWSTED исполнили песню METALLICA
10 авг 2013 :
|
MEGADETH записали акустический сет
8 авг 2013 :
|
Акустика от MEGADETH
4 авг 2013 :
|
MEGADETH выступили с RECYCLED ORCHESTRA
26 июл 2013 :
|
Лидер MEGADETH готов исполнить "Metal Militia" METALLICA с JASON'ом NEWSTED'ом
26 июл 2013 :
|
DAVID DRAIMAN присоединился на сцене к MEGADETH
21 июл 2013 :
|
SLASH, WYLDE, DRAIMAN, NEWSTED, VINNIE PAUL с MEGADETH
17 июл 2013 :
|
DAVID DRAIMAN присоединился на сцене к MEGADETH
17 июл 2013 :
|
DAVE MUSTAINE: «MEGADETH — группа для мейджор-лейбла»
15 июл 2013 :
|
Качественное видео с выступления MEGADETH
13 июл 2013 :
|
SLASH, WYLDE, DRAIMAN, NEWSTED, VINNIE PAUL исполнили кавер-версию THIN LIZZY вместе с MEGADETH
4 июл 2013 :
|
Лидер MEGADETH: 'Я самый обычный парень, такой же как мои поклонники'
3 июл 2013 :
|
Новое видео MEGADETH
1 июл 2013 :
|
Лидер MEGADETH: 'Я не из числа гитарных виртуозов-выскочек'
28 июн 2013 :
|
Лидер MEGADETH мечтает о тихой жизне в Техасе
26 июн 2013 :
|
MEGADETH перечислят средства пострадавшим от торнадо
18 июн 2013 :
|
Барабанщик MEGADETH считает, что интернет-пиратство повлияло на продажи нового альбома группы
16 июн 2013 :
|
Какую песню METALLICA могут сыграть MEGADETH с NEWSTED'ом?
15 июн 2013 :
|
DAVE MUSTAINE: 'В MEGADETH нет места для импровизаций'
10 июн 2013 :
|
Вокалистка LACUNA COIL присоединилась на сцене к MEGADETH
8 июн 2013 :
|
MEGADETH исполнили две новые песни и кавер-версию THIN LIZZY
7 июн 2013 :
|
Лидер MEGADETH выгнал фаната с концерта
5 июн 2013 :
|
DAVE MUSTAINE: «Я не ненавижу нынешнего президента США, я просто с ним не согласен»
5 июн 2013 :
|
Лидер MEGADETH: «Вы не можете больше говорить то, что хотите, не будучи облитым грязью»
4 июн 2013 :
|
Новая песня MEGADETH
2 июн 2013 :
|
MEGADETH: два новых трека доступны в сети
29 май 2013 :
|
MEGADETH исполнили "Kingmaker" в Брюсселе
25 май 2013 :
|
DAVE MUSTAINE: UNIVERSAL потратили больше денег на фото для нового альбома, чем ROADRUNNER на все наши клипы
23 май 2013 :
|
MEGADETH впервые исполнили песню из нового альбома
20 май 2013 :
|
Лидер MEGADETH: 'Я не заинтересован в провокациях'
19 май 2013 :
|
Новая песня MEGADETH
10 май 2013 :
|
Новая песня MEGADETH будет представлена через Twitter
9 май 2013 :
|
Лидер MEGADETH обсуждает процесс создания песен для нового альбома
25 апр 2013 :
|
DAVE MUSTAINE доволен новым альбомом MEGADETH на сто процентов
24 апр 2013 :
|
Новая песня MEGADETH
11 апр 2013 :
|
Обложка и фрагмент новой песни MEGADETH
7 апр 2013 :
|
Вокалист DISTURBED на новом альбоме MEGADETH
1 апр 2013 :
|
David Draiman помог с двумя песнями MEGADETH
1 апр 2013 :
|
Лидер MEGADETH "Чрезвычайно впечатлен"
29 мар 2013 :
|
WILLIE NELSON на новом альбоме MEGADETH?
25 мар 2013 :
|
Обложка нового альбома MEGADETH?
19 мар 2013 :
|
Лидер MEGADETH выступит с симфоническим оркестром
14 мар 2013 :
|
MEGADETH завершили запись
12 мар 2013 :
|
BOB FINDLEY на новом альбоме MEGADETH
8 мар 2013 :
|
Лидер MEGADETH о CHRIS'e BRODERICK'e
25 фев 2013 :
|
Лидер MEGADETH: "Я верю в того же Иисуса как и MICHAEL SWEET"
18 фев 2013 :
|
MEGADETH из студии
12 фев 2013 :
|
Название нового альбома MEGADETH
4 фев 2013 :
|
Басист MEGADETH: "Новый материал напоминает ранние записи MEGADETH"
2 фев 2013 :
|
MEGADETH приступили к сведению альбома
29 янв 2013 :
|
MEGADETH работают над "мрачным, тяжелым и быстрым" альбомом
25 янв 2013 :
|
Лидер MEGADETH о новом альбоме и новом лейбле
24 янв 2013 :
|
Лидер MEGADETH представил новую гитару
14 янв 2013 :
|
Лидер MEGADETH: «Я пытаюсь жить более праведной жизнью»
8 янв 2013 :
|
Лидер MEGADETH критикует CNN за слова, что "он до сих пор обижен на METALLICA"
7 янв 2013 :
|
Лидер MEGADETH о новой теории заговора
1 янв 2013 :
|
Лидер MEGADETH очень доволен игрой барабанщика
27 дек 2012 :
|
Название новой песни MEGADETH
26 дек 2012 :
|
Лидер MEGADETH перевозит студию на новое место
25 дек 2012 :
|
Лидер MEGADETH: "Три песни почти готовы!"
22 дек 2012 :
|
Лидер MEGADETH о новом альбоме
21 дек 2012 :
|
Биография басиста MEGADETH выйдет в следующем году
18 дек 2012 :
|
MEGADETH возобновили работу над альбомом
14 дек 2012 :
|
Новый вид пауков назвали в честь лидера MEGADETH
11 дек 2012 :
|
MEGADETH расстались с ROADRUNNER RECORDS
9 дек 2012 :
|
MEGADETH сняли выступление для DVD
5 дек 2012 :
|
Лидер MEGADETH: "При Обаме госдолг возрос больше, чем при всех 43 прошлых президентах"
28 ноя 2012 :
|
Лидер MEGADETH осудил бесталанного журналиста
27 ноя 2012 :
|
MEGADETH в Атланте
23 ноя 2012 :
|
Лидер MEGADETH: «Вот если бы я стал президентом, то я бы к вам относился как к собственным детям»
22 ноя 2012 :
|
Лидер MEGADETH критикует владельца CNN
18 ноя 2012 :
|
MEGADETH в Ниагара-Фолс
18 ноя 2012 :
|
Лидер MEGADETH: "Все идеалы, на которых была построена Америка, будут уничтожены"
17 ноя 2012 :
|
MEGADETH в Нью-Йорке
16 ноя 2012 :
|
Барабанщик MEGADETH о новом альбоме, о комментариях Dave'a об Обаме и туре с METALLICA
16 ноя 2012 :
|
Лидер MEGADETH: "Мы не хотели становиться позер-металлом как DEF LEPPARD"
11 ноя 2012 :
|
Лидер MEGADETH: "Я люблю свою страну и люблю наш народ"
9 ноя 2012 :
|
Лидер MEGADETH о 'Countdown To Extinction'
6 ноя 2012 :
|
Лидер MEGADETH: "Я не понимаю, с чего вдруг люди стали слишком рьяно прислушиваться к моим высказываниям"
3 ноя 2012 :
|
Вокалист MEGADETH критикует либеральные СМИ
2 ноя 2012 :
|
Лидер MEGADETH: "ЭТОТ американец поддерживает наши войска!"
28 окт 2012 :
|
MEGADETH начнут запись на следующей неделе
22 окт 2012 :
|
Лидер MEGADETH о визите в Тадж-Махал
21 окт 2012 :
|
MEGADETH осматривают достопримечательности ОАЭ
20 окт 2012 :
|
Лидер MEGADETH рассказал индийским поклонникам об испорченности американской аудитории
17 окт 2012 :
|
MEGADETH в Индии
9 окт 2012 :
|
Новая игра MEGADETH на Facebook
23 сен 2012 :
|
MEGADETH в Мексике
21 сен 2012 :
|
MEGADETH в Мексике
18 сен 2012 :
|
MEGADETH в Аргентине
17 сен 2012 :
|
Лидер MEGADETH отпраздновал день рождения на сцене
15 сен 2012 :
|
MEGADETH в Аргентине
12 сен 2012 :
|
Юбилейное издание 'Countdown To Extinction' MEGADETH выйдет в ноябре
10 сен 2012 :
|
Съёмка концертов MEGADETH в Сантьяго
7 сен 2012 :
|
DAVE MUSTAINE о том, как Интернет изменил музыкальную индустрию
6 сен 2012 :
|
MEGADETH отыграли второе шоу в юбилейном туре 'Countdown To Extinction'
3 сен 2012 :
|
MEGADETH открыли юбилейный тур в поддержку 'Countdown To Extinction'
2 сен 2012 :
|
Новая игра от MEGADETH
22 авг 2012 :
|
JOHNNY K будет продюсером нового альбома MEGADETH
20 авг 2012 :
|
Лидер MEGADETH пояснил свои слова
17 авг 2012 :
|
Одна из выживших в Авроре ответила вокалисту MEGADETH
17 авг 2012 :
|
Лидер MEGADETH возложил ответственность за побоище в Авроре на Обаму
8 авг 2012 :
|
MEGADETH в Сингапуре
6 авг 2012 :
|
MEGADETH на Тайване
2 авг 2012 :
|
MEGADETH в Таиланде
15 июл 2012 :
|
MEGADETH исполняют 'Trust' в 'Guitar Center Sessions'
14 июл 2012 :
|
MEGADETH исполняют 'Angry Again' в 'Guitar Center Sessions'
30 июн 2012 :
|
MEGADETH в Финляндии
29 июн 2012 :
|
Видео с пресс-конференции MEGADETH
28 июн 2012 :
|
MEGADETH: закулисная съёмка из Литвы
26 июн 2012 :
|
Как MEGADETH искали Starbucks в Москве
24 июн 2012 :
|
MEGADETH в Бельгии
22 июн 2012 :
|
MEGADETH в Греции
18 июн 2012 :
|
MEGADETH на HELLFEST
7 июн 2012 :
|
MEGADETH закидали камнями на Metalfest Open Air в Хорватии
31 май 2012 :
|
Dave Mustaine (MEGADETH) сказал, что ему стало труднее петь после операции
23 май 2012 :
|
David Ellefson сказал, что «было бы круто», если бы появилась супергруппа из участников METALLICA и MEGADETH
14 май 2012 :
|
Dave Mustaine (MEGADETH): «Я извинился перед James’ом Hetfield’ом за идею о “супергруппе”»
12 май 2012 :
|
MEGADETH полностью исполнят “Countdown to Extinction” в Мексике
9 май 2012 :
|
Dave Mustaine (MEGADETH) о контроле над огнестрельным оружием, изменениях в составе и наградах
3 май 2012 :
|
Видео с тектсом от MEGADETH
22 апр 2012 :
|
Лидер MEGADETH о бразильском фестивале METAL OPEN AIR
13 апр 2012 :
|
MEGADETH целиком сыграют "Countdown To Extinction" в Сантьяго
6 апр 2012 :
|
Басист MEGADETH запустил линейку аксессуаров “Ellefson Concert Series”
2 апр 2012 :
|
Лидер MEGADETH полностью оправился после операции на шее
13 мар 2012 :
|
MEGADETH исполнили кавер-версию MOTÖRHEAD
5 мар 2012 :
|
Гитарист Glen Drover заявил, что ушёл из MEGADETH, чтобы спастись от «разрушающей атмосферы»
2 мар 2012 :
|
Басист MEGADETH тусуется с гитаристом VOLBEAT/MERCYFUL FATE
29 фев 2012 :
|
Dave Mustaine (MEGADETH): «Было бы круто» сыграть с Hetfield’ом и Ulrich’ом (METALLICA) снова
27 фев 2012 :
|
Dave Mustaine (MEGADETH) о голоде в Африке и Rick’е Santorum’е
21 фев 2012 :
|
Фронтмен MEGADETH против гомосексуальных браков
17 фев 2012 :
|
Басист MEGADETH: «Почему я решил попробовать стать пастором»
13 фев 2012 :
|
MEGADETH и CRISTINA SCABBIA: видео
10 фев 2012 :
|
Лидер MEGADETH: «Моя шея полностью восстановилась»
10 фев 2012 :
|
Акустика от MEGADETH
9 фев 2012 :
|
Акустический сет MEGADETH в прямом эфире
2 фев 2012 :
|
Басист MEGADETH: «Я не могу представить себя в белой рясе, совершающего причастие»
29 янв 2012 :
|
Вокалистка LACUNA COIL выступила вместе с MEGADETH
28 янв 2012 :
|
Новый проект бывшего гитариста MEGADETH
28 янв 2012 :
|
Вокалистка LACUNA COIL выступила вместе с MEGADETH
17 янв 2012 :
|
Dave Mustaine (MEGADETH): «Когда я иду на концерт, то хочу увидеть действие, некое движение»
13 янв 2012 :
|
MEGADETH будут хэдлайнерами Metalfest 2012
26 дек 2011 :
|
Победитель в рождественском конкурсе MEGADETH
23 дек 2011 :
|
Поздравления от басиста MEGADETH
19 дек 2011 :
|
Лидер MEGADETH сказал, что его совместное выступление с METALLICA было «катарсическим»
14 дек 2011 :
|
Лидер MEGADETH о выступлении с METALLICA: «Я улыбался, словно с кем-то переспал»
6 дек 2011 :
|
Съёмка парагвайского выступления MEGADETH
2 дек 2011 :
|
Лидер MEGADETH о номинации на Грэмми
1 дек 2011 :
|
Лидер MEGADETH: „Американское правительство пытается уничтожить средний класс”
27 ноя 2011 :
|
Про-шот с выступления MEGADETH
15 ноя 2011 :
|
Про-шот с выступления MEGADETH
12 ноя 2011 :
|
Видео полного концерта MEGADETH
11 ноя 2011 :
|
MEGADETH открыли новый тур в Аргентине
9 ноя 2011 :
|
MEGADETH: 11 место в США
7 ноя 2011 :
|
MEGADETH: позиции в чарте
4 ноя 2011 :
|
Новое видео MEGADETH
3 ноя 2011 :
|
Лидер MEGADETH: «Я вёл себя как умник, которому нравится сыпать шутками»
1 ноя 2011 :
|
MEGADETH выступили в костюмах...
1 ноя 2011 :
|
Лидер MEGADETH: «Я с воодушевлением и оптимизмом смотрю в будущее»
26 окт 2011 :
|
Онлайн-трансляция концерта MEGADETH
17 окт 2011 :
|
Семплы нового альбома MEGADETH
17 окт 2011 :
|
Гитарист MEGADETH по поводу альбома “TH1RT3EN”: «Все песни разные, и каждая рассказывает о своём»
17 окт 2011 :
|
Новая песня MEGADETH
10 окт 2011 :
|
Лидер MEGADETH "чувствует себя отлично" после операции
27 сен 2011 :
|
MEGADETH начнут новый Gigantour в 2012
24 сен 2011 :
|
Новая песня MEGADETH
19 сен 2011 :
|
MEGADETH сняли видео на "Public Enemy No. 1"
16 сен 2011 :
|
Лидер MEGADETH DAVE MUSTAINE сказал, что только вера в Бога помогла ему выдержать выступление на стадионе Yankee
15 сен 2011 :
|
Лидеру MEGADETH нужна операция на шее
7 сен 2011 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома MEGADETH
29 авг 2011 :
|
DAVE MUSTAINE (MEGADETH) о возможном совместном проекте с METALLICA: «Конечно, я бы сделал это»
28 авг 2011 :
|
Таинственное заявление MEGADETH...
27 авг 2011 :
|
Лидер MEGADETH рассказал о делюкс-издании 'Peace Sells'
11 авг 2011 :
|
DAVE MUSTAINE (MEGADETH) хочет создать «супергруппу» с HETFIELD’ом и ULRICH’ом (METALLICA)
6 авг 2011 :
|
Новый альбом MEGADETH выйдет в ноябре
3 авг 2011 :
|
MEGADETH на подводной лодке
27 июл 2011 :
|
Басист MEGADETH: «Если вы верите в дьявола, лучше поверьте в Бога»
24 июл 2011 :
|
David Ellefson сказал, что новый альбом MEGADETH вернёт классические элементы с живым звуком
22 июл 2011 :
|
DAVE MUSTAINE (MEGADETH): «Мы молимся перед каждым выходом на сцену»
21 июл 2011 :
|
Лидер MEGADETH: «“TH1RT3EN” — это самое лучшее из всего, что я делал в последнее время!»
19 июл 2011 :
|
Лидер MEGADETH Dave Mustaine сказал, что в 2012-м году вернётся фестиваль GIGANTOUR
9 июл 2011 :
|
Название нового альбома MEGADETH
6 июл 2011 :
|
Басист MEGADETH: «Большая часть нового альбома будет содержать настоящий напористый трэш»
6 июл 2011 :
|
Профессиональное видео с выступления MEGADETH
5 июл 2011 :
|
MEGADETH представили новый трек
20 июн 2011 :
|
Автор новой обложки MEGADETH
12 июн 2011 :
|
Басист MEGADETH о новом альбоме
3 июн 2011 :
|
Сниппет новой песни MEGADETH
2 июн 2011 :
|
MEGADETH работают над «очень быстрым и тяжёлым альбомом»
31 май 2011 :
|
MEGADETH возобновили запись
28 май 2011 :
|
Запись нового альбома MEGADETH отложена
25 май 2011 :
|
MEGADETH подписали лицензионное соглашение с LEANDER GAMES
22 май 2011 :
|
Барабанщик MEGADETH из студии
18 май 2011 :
|
Фронтмен MEGADETH «взволнован» из-за нового альбома
9 май 2011 :
|
Объявлен продюсер нового альбома MEGADETH
24 апр 2011 :
|
Лидер MEGADETH молился за JEFF'a HANNEMAN'a
22 апр 2011 :
|
LARS ULRICH написал текст для буклета переиздания альбома MEGADETH “Peace”
10 апр 2011 :
|
DAVE MUSTAINE о любимой песне SLAYER
25 мар 2011 :
|
MEGADETH: Видеоапдейт из Санкт-Петербурга
22 мар 2011 :
|
MEGADETH работают над «тяжёлым и цепляющим» новым материалом
21 мар 2011 :
|
Лидер MEGADETH чувствует себя хорошо
18 мар 2011 :
|
Лидер MEGADETH объясняет причины короткого выступления в Петербурге
7 фев 2011 :
|
Dave Mustaine (MEGADETH) "всецело заинтересован" исполнить весь альбом "Peace Sells"
19 янв 2011 :
|
Новая линейка гитар от DAVE MUSTAINE
12 янв 2011 :
|
CHRIS BRODERICK сменил IBANEZ на JACKSON
3 янв 2011 :
|
Басист MEGADETH подвел итоги года.
30 дек 2010 :
|
Басист MEGADETH о новом материале
18 дек 2010 :
|
MEGADETH объявили победителей в "Christmas Card Contest."
18 дек 2010 :
|
Фронтмен MEGADETH сказал, что «имеет право выбирать» группы, с которыми будет выступать на одной сцене
13 дек 2010 :
|
Фронтмен MEGADETH сказал, что предпочёл бы уйти на пенсию, чем продлевать контракт с ROADRUNNER
6 дек 2010 :
|
Dave Mustaine (MEGADETH): «В данный момент у меня нет врагов»
6 дек 2010 :
|
Лидер MEGADETH: "Скоро будут 'большие' шоу"
4 дек 2010 :
|
Лидер MEGADETH о номинации на Грэмми
25 ноя 2010 :
|
Видео с исполнения двух новых песен Jeff'a Young'a
18 ноя 2010 :
|
У MEGADETH "почти готовы" пять песен
11 ноя 2010 :
|
DAVE MUSTAINE: «Мы хотим и дальше выпускать качественный материал»
3 ноя 2010 :
|
Барабанщик MEGADETH: «Я предполагаю, что в следующем году мы будем записывать новый альбом»
26 окт 2010 :
|
KERRY KING о выступлении с MEGADETH
26 окт 2010 :
|
Басист MEGADETH о KERRY KING’е
22 окт 2010 :
|
KERRY KING присоединился к MEGADETH
5 окт 2010 :
|
DAVE MUSTAINE: «У SLAYER было самое лучшее живое выступление из всех, что я видел»
29 сен 2010 :
|
Новая пенся MEGADETH
23 сен 2010 :
|
Бас-усилитель Дэвида Эллефсона из MEGADETH выставлен на аукцион
26 авг 2010 :
|
Семплы с нового концертного альбома MEGADETH
24 авг 2010 :
|
Превью из нового DVD MEGADETH
23 авг 2010 :
|
DAVE MUSTAINE: "Мы находимся в нашем лучшем туре"
21 авг 2010 :
|
Vic Rattlehead официально дебютировал на концерте MEGADETH
18 авг 2010 :
|
DAVE MUSTAINE из MEGADETH о примирении с METALLICA
17 авг 2010 :
|
DAVID ELLEFSON: «Я думаю, что Бетховен бы гордился MEGADETH»
15 авг 2010 :
|
DAVE MUSTAINE: "Я не очень хороший лгун"
12 авг 2010 :
|
Dave Mustaine о концертах «Большой четвёрки»: «Это было весело для нас, отлично для нашей карьеры и здорово для фэнов»
9 авг 2010 :
|
Фронтмен MEGADETH о новом поколении гитаристов
30 июл 2010 :
|
DAVE MUSTAINE о METALLICA, религии и рок-н-ролл беспределе
26 июл 2010 :
|
MEGADETH отыграли 'секретный концерт'
17 июл 2010 :
|
Гитарные уроки от гитариста MEGADETH
14 июл 2010 :
|
Автобиография Dave'a Mustaine'a: «История, которая вдохновит, ошеломит и шокирует»
13 июл 2010 :
|
David Ellefson из России
12 июл 2010 :
|
Лидер MEGADETH Dave Mustaine: "Неважно, в какой части Испании я нахожусь - я всегда улыбаюсь"
2 июл 2010 :
|
Dave Mustaine: «Пресса виновата в том, что между группами «Большой четвёрки» продолжалась вражда»
28 июн 2010 :
|
Профессиональная видеосъёмка выступления MEGADETH
28 июн 2010 :
|
DAVID ELLEFSON из MEGADETH: «Я никогда не играл в METALLICA, поэтому они мне нравятся»
25 июн 2010 :
|
Новый DVD MEGADETH
20 июн 2010 :
|
DAVE MUSTAINE из MEGADETH и KERRY KING из SLAYER обсуждают тур Большой Четверки
19 июн 2010 :
|
Новая песня MEGADETH
14 июн 2010 :
|
Гитарист MEGADETH упал на сцене
27 май 2010 :
|
DAVE MUSTAINE вспоминает RONNIE JAMES'а DIO
25 май 2010 :
|
Басист MEGADETH о смерти Paul'a Gray
17 май 2010 :
|
Барабанщик MEGADETH о смерти DIO
9 май 2010 :
|
Ударник MEGADETH стал дедушкой
4 май 2010 :
|
Басист MEGADETH: «Как Святой Дух вернулся в мою жизнь»
22 апр 2010 :
|
Dave Mustaine: «У Peter'а Steel'а было большое сердце»
10 апр 2010 :
|
Новое видео MEGADETH
30 мар 2010 :
|
Dave Mustaine сказал, что "Endgame" «вероятно, лучше», чем "Death Magnetic"
29 мар 2010 :
|
Фронтмен MEGADETH раскрыл название новой песни
12 фев 2010 :
|
Dave Mustaine: «Я получаю удовольствие, когда познаю себя»
11 фев 2010 :
|
DAVID ELLEFSON рассказал о своём возвращении в MEGADETH
9 фев 2010 :
|
MEGADETH вернули басиста DAVID'а ELLEFSON'a
4 фев 2010 :
|
Новая песня MEGADETH станет частью «крупного проекта»
19 янв 2010 :
|
Dave Mustaine (MEGADETH) и Kerry King (SLAYER): «Два старых друга стараются узнать друг друга снова»
18 янв 2010 :
|
Dave Mustaine: «Я молился, чтобы мы снова стали друзьями со SLAYER и METALLICA»
15 дек 2009 :
|
Dave Mustaine: «Я часть METALLICA»
26 ноя 2009 :
|
Dave Mustaine: «В отношениях между мной и METALLICA нет проблем»
20 ноя 2009 :
|
DAVE MUSTAINE поведал о планах
11 ноя 2009 :
|
Интервью с гитаристом MEGADETH Chris'ом Broderick'ом
16 окт 2009 :
|
Dave Mustaine объяснил, почему его новый альбом лучше, чем у METALLICA
5 окт 2009 :
|
Фронтмен MEGADETH: «Я смотрю на гитару как на оружие, а не на кисть»
24 сен 2009 :
|
DAVE MUSTAINE: «"Endgame" лучше, чем "Death Magnetic"»
12 сен 2009 :
|
Новое видео MEGADETH
10 сен 2009 :
|
Новый альбом MEGADETH целиком доступен для прослушивания
30 авг 2009 :
|
Семплы нового альбома MEGADETH
24 авг 2009 :
|
DAVE MUSTAINE из MEGADETH извинился перед AC/DC за "оскорбительные комментарии"
18 авг 2009 :
|
Новая песня MEGADETH
17 авг 2009 :
|
Фронтмен MEGADETH прикрывает кофейную лавочку
31 июл 2009 :
|
DAVE MUSTAINE: «Lars'a Ulrich'a планировали уволить из METALLICA»
28 июл 2009 :
|
Обложка нового альбома MEGADETH
8 июл 2009 :
|
Новая песня MEGADETH
3 июл 2009 :
|
Трек-лист нового альбома MEGADETH
27 июн 2009 :
|
MEGADETH впервые исполнили новый трек
8 июн 2009 :
|
Доступно переиздание первого альбома MEGADETH
20 май 2009 :
|
MEGADETH завершили запись альбома
12 май 2009 :
|
Музыка MEGADETH будет использована в фильме
24 апр 2009 :
|
Фронтмен MEGADETH о новом альбоме
15 мар 2009 :
|
DAVE MUSTAINE: "Chris Broderick лучший гитарист, который был в MEGADETH"
28 фев 2009 :
|
DAVE MUSTAINE о METALLICA: "Я очень горд тем, чего вы достигли"
9 фев 2009 :
|
Басист MEGADETH о новом альбоме
22 дек 2008 :
|
Новости от MEGADETH
16 ноя 2008 :
|
MEGADETH: вести из студии
7 ноя 2008 :
|
DAVE MUSTAINE посетил фабрику MARSHALL
9 окт 2008 :
|
MEGADETH: результаты продаж "Anthology: Set The World Afire" за первую неделю
7 окт 2008 :
|
MEGADETH микшируют новый концертный DVD
29 сен 2008 :
|
Новости от бывшего гитариста MEGADETH
22 сен 2008 :
|
Барабанщик MEGADETH о новом альбоме
26 авг 2008 :
|
Антология от MEGADETH
1 авг 2008 :
|
MEGADETH начнут запись осенью
23 июн 2008 :
|
DAVE MUSTAINE: «Последние пару недель одиночества чуть не добили меня»
15 фев 2008 :
|
DAVE MUSTAINE (MEGADETH): "Нам не дали Грэмми по политическим соображениям"
5 окт 2007 :
|
Выход "Warchest" от MEGADETH переносится на неделю
2 окт 2007 :
|
Новое видео от MEGADETH
23 сен 2007 :
|
Премьера нового клипа MEGADETH
29 авг 2007 :
|
Фронтмен MEGADETH не против выступить с вокалисткой LACUNA COIL
13 авг 2007 :
|
Обложка и детали нового бокс-сета MEGADETH
31 июл 2007 :
|
MEGADETH выпустят двойной концертник
20 июл 2007 :
|
Новый бокс-сет от MEGADETH
3 фев 2007 :
|
Обложка 'United Abominations' MEGADETH в сети
6 дек 2006 :
|
MEGADETH : подробности релиза CD/DVD "That One Night: Live In Buenos Aires"
28 сен 2006 :
|
MEGADETH: Видеосъемка с новой песней в сети
18 сен 2006 :
|
MEGADETH: Новый концертник выйдет в марте
24 авг 2006 :
|
Перенесена дата выхода нового альбома MEGADETH
6 авг 2006 :
|
MEGADETH обнародовали обложку нового альбома
20 июл 2006 :
|
MEGADETH анонсировали название нового альбома
18 май 2006 :
|
MEGADETH заключили контракт с лейблом Roadrunner Records
22 апр 2006 :
|
MEGADETH снимают процесс записи нового альбома на видео
3 апр 2006 :
|
MEGADETH записывают новый материал
26 фев 2006 :
|
Выход нового DVD MEGADETH ожидается 21 марта
14 фев 2006 :
|
Новым басистом MEGADETH стал бывший участник BLACK LABEL SOCIETY
11 фев 2006 :
|
MEGADETH расстались с басистом
5 ноя 2005 :
|
MEGADETH: подготовка нового альбома начнется через неделю
1 ноя 2005 :
|
Ударник MEGADETH работает над новым материалом
11 окт 2005 :
|
MEGADETH остаются под прежним названием
21 июл 2005 :
|
Новый сборник лучших композиций
9 май 2005 :
|
MEGADETH отказываются выступать на одной сцене с сатанинскими группами
6 апр 2005 :
|
MEGADETH проведут "гигантский" тур по США и Канаде
20 янв 2005 :
|
Бывшие участники SLAYER и MEGADETH объединяются
1 ноя 2004 :
|
DAVE MUSTAINE обвиняет METALLICA в плагиате
18 окт 2004 :
|
NICK MENZA уходит из MEGADETH
17 окт 2004 :
|
Интервью с лидером MEGADETH в сети
13 окт 2004 :
|
MEGADETH опубликовали новое видео
8 сен 2004 :
|
MEGADETH: новый лидер-гитарист легенды метала
3 сен 2004 :
|
MEGADETH приглашены на Headbanger`s Ball
21 июл 2004 :
|
Jeff Waters присоединится к MEGADETH?
16 июл 2004 :
|
Бывший басист MEGADETH подает в суд на Dave Mustaine
6 июл 2004 :
|
Ударник NICK MENZA возвращается в MEGADETH
13 июн 2004 :
|
Подробности нового альбома MEGADETH
4 июн 2004 :
|
Dave Mustaine дает название новому диску MEGADETH
27 май 2004 :
|
MEGADETH объявляют дату релиза нового CD
10 фев 2004 :
|
MEGADETH: воссоединения с Dave Ellefson'ом не будет
14 янв 2004 :
|
MEGADETH выпустят прощальный альбом
13 янв 2004 :
|
Dave Mustaine записал трек с христианской группой PILLAR
25 май 2003 :
|
Новое детище лидера MEGADETH
20 май 2003 :
|
Лидер MEGADETH решил подзаработать
11 апр 2003 :
|
На пепле MEGADETH
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Ага, конечно, так все и подумали)) Это было сделано чтобы повысить собственную значимость и лишний раз поддеть метлу рассказав широкой публике что и после его ухода они использовали его материал. Одно дело килем олл на который всем насрать, другое дело райд зе лайтинг, это уже в шаге от мастер оф паппетс. Может к следующему прощальному альбому рыжего выяснится что и в мастерофпаппетсе были кое-где его рифаки))
2) Кирк мало сочиняет в Металлике, но не так давно сделал сольный EP
3) Мастейн пару раз в день говорит в интервью, что хотел бы играть с Хэтфилдом и Ульрихом
4) Ходили слухи о супергруппе Хэтфилд, Мастейн, Ульрих, Эллефсон
5) Megadeth скоро разойдутся, Мастейн станет свободным
6) Эллефсон уже свободен
7) Ребята Трампа из ICE депортируют или расстреляют Трухийо сразу после ГВО (гренландская военная операция)
8) кавер на Hit the Lights - прогрев гоев
Вы знаете, к чему всё идет, и состав группы, которая запишет саундтрек к Третьей Мировой.
Хотя, к Третьей, Четвертой и Пятой Мировой саундтрек уже записали Carnivore, ну и ладно.
3- Говорит когда спрашивают понимая что из этого действительно могло бы что то получится интересное так как все довольно талантливые.
4- Ходили в 1999 Мастейн предлагал такой формат поработать в студии но Ларс был против .
5- Пока не факт . вообще не факт . Альбом очень хорош будут продажи возможно будет Гремми или какая то награда и попросят остаться .
6- Миллион проектов . Ни один правда толком не выстрелил но чувак берёт колличеством а не качеством . ну что ж это его право.
7- ))))))))))))
8 - Ride the Lightning ..... это не кавер потому что эту песню написал я вместе с Джеймсом ( ( с)Мастейн )
То есть наверное эти два парня таки знают, что делают.