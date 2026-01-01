сегодня



Вокалист ALICE IN CHAINS о смертях икон рока



WILLIAM DUVALL в недавнем интервью прокомментировал тот факт, что в 2025 ушли знакомые музыкальные легенды:



«Это похоже на смену эпохи, может быть, на смену планеты, я не знаю. Но, да, что-то определенно происходит. И, конечно, даже в остальном, никто из нас не находится здесь постоянно. И вот между этими двумя моментами — всего лишь преходящая природа самой жизни, и еще я полагаю, что все эти сдвиги, через которые мы проходим как общество, как человеческая раса, все эти технологические сдвиги… Я полагаю, что все происходит циклически, и поэтому не стоит слишком расстраиваться из-за таких событий, но в то же время у нас происходит много всего одновременно, что, кажется, сливается во что-то действительно важное. И в то же время у нас есть герои из эпохи, в которую мы выросли, которые просто естественным образом уходят из жизни. И потом, конечно, у нас слишком часто случаются трагедии с людьми, которые уходят из жизни, казалось бы, слишком рано или раньше своего времени, как в случае с Брентом Хайндсом.



[2025 год] был трудным годом, и я думаю, что у нас будет еще больше таких моментов, хотя бы потому, что многим нашим героям уже за восемьдесят или около того. Но да, это был определенно тяжелый год. И это заставляет задуматься о том, что нужно ценить каждое мгновение, потому что оно было здесь и ушло. Что бы это ни значило, момент настал, и он прошел — с нашими семьями, с нашей музыкой, с нашими героями, с нашими друзьями, со всем остальным. Я имею в виду, я бы никогда не поверил, что в последний раз, когда я видел Брента Хайндса, будет реально последним… Да, он жил близко к краю, ближе, чем многие, конечно. Но даже с учетом этого, это все еще… Суть в том, что когда ты теряешь кого-то подобным образом, ты теряешь кого-то, кто оставляет после себя реально большую дыру. У тебя не будет никого, к кому ты мог бы просто повернуться и сказать: "О, этот человек предлагает что-то похожее". Потерять такого парня, как Брент Хайндс, — это все равно что проиграть — это как когда убили Даймбэга [гитариста PANTERA] [Даррелла Эбботта] или Дуэйна Оллман [основатель и первоначальный лидер THE ALLMAN BROTHERS] или.... Это просто кто-то, кто думает: "О, этого тебе не вернуть". И какие качества присущи этим людям. Я имею в виду, что это люди, которые, похоже, обладают возвышенным духовным самосознанием, и они несут в себе радость от этого, и они несут это бремя. Они движутся по жизни таким образом, что кажется, будто они вибрируют на несколько иной частоте, чем большинство людей. И если им посчастливилось играть на каком-то инструменте, и если им посчастливилось распространить свою музыку, выпустить пластинки, и люди познакомились с ними, что ж, теперь вы проникли в жизни всех этих людей тем же чувством, что и они сами. 'Блин, этот чувак, он вибрирует на другом уровне. Вау". А потом, когда ты теряешь это чувство, ты думаешь: "О, боже мой". Так что, да, это был тяжелый год, но я также считаю, что мы все сможем использовать это как напоминание о том, что, вау, каждое мгновение, которое у нас есть здесь, [драгоценно]».



Далее он сказал, что меломаны должны продолжать поддерживать своих любимых исполнителей, пока музыканты еще живы.



«Если вы можете купить билет на концерт, покупайте билет. Если вы слушаете пластинки, просто храните их как сокровище. Но знаешь что? Это переходит в "чувак, люби своих друзей". Ты понимаешь, что я имею в виду? Типа, эй, чувак, позвони своей маме, позвони своему отцу, позвони своему брату, своей сестре. И если по какой-то причине возник какой-то раскол, пересмотри ситуацию. Можно ли вообще преодолеть этот раскол? Потому что, чувак, когда все оборвется, это будет конец — и для тебя, и для них».







