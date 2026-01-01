×
Gotthard
Швейцария
Hard Rock
Adult Oriented Rock
Hard 'n' Heavy
21 янв 2026
:
Новое видео GOTTHARD
7 ноя 2025
:
Новое видео GOTTHARD
17 сен 2025
:
Новая песня GOTTHARD
30 апр 2025
:
Новое видео GOTTHARD
21 мар 2025
:
Новый альбом GOTTHARD доступен для прослушивания
19 мар 2025
:
Кавер-версия BEATLES от GOTTHARD
22 фев 2025
:
Видео с текстом от GOTTHARD
17 янв 2025
:
Новое видео GOTTHARD
29 ноя 2024
:
Новая песня GOTTHARD
8 окт 2024
:
Новый альбом GOTTHARD выйдет весной
5 ноя 2022
:
Концерт памяти вокалиста GOTTHARD
16 авг 2020
:
GOTTHARD почтили память Стива Ли
22 фев 2020
:
Видео с текстом от GOTTHARD
11 янв 2020
:
Новое видео GOTTHARD
2 май 2019
:
GOTTHARD записывают новый альбом
30 дек 2018
:
Рождественское видео GOTTHARD
30 ноя 2018
:
Фрагмент нового релиза GOTTHARD
9 ноя 2018
:
Новое видео GOTTHARD
19 окт 2018
:
Гитарист STATUS QUO в новом видео GOTTHARD
4 июл 2017
:
Новое видео GOTTHARD
14 фев 2017
:
Барабанщик HELLOWEEN поехал в тур с GOTTHARD
18 ноя 2016
:
Новое видео GOTTHARD
25 окт 2016
:
Обложка нового альбома GOTTHARD
16 окт 2016
:
Новый сингл GOTTHARD выйдет осенью
16 сен 2016
:
Новый альбом GOTTHARD выйдет зимой
24 дек 2015
:
Поздравление от GOTTHARD
10 июн 2015
:
Тизер нового концертного релиза GOTTHARD
12 фев 2015
:
GOTTHARD номинированы на две награды
16 янв 2015
:
GOTTHARD в сериале “Ghosts of the Road”
15 окт 2014
:
Новое видео GOTTHARD
8 окт 2014
:
GOTTHARD выпускают вино
18 июн 2014
:
Новое видео GOTTHARD
21 апр 2014
:
GOTTHARD открыли тур
21 мар 2014
:
Фрагменты новых песен GOTTHARD
28 фев 2014
:
Новое видео GOTTHARD
20 фев 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома GOTTHARD
2 фев 2014
:
Новый альбом GOTTHARD выйдет в апреле
11 июл 2013
:
Новое видео GOTTHARD
4 дек 2012
:
Новое видео GOTTHARD
13 июл 2012
:
GOTTHARD на JOIZ TV
21 июн 2012
:
Видео с выступления GOTTHARD
11 июн 2012
:
GOTTHARD: Видео с выступления на Sweden Rock
4 июн 2012
:
GOTTHARD отыграли шоу в честь выхода нового альбома
22 май 2012
:
Семплы нового альбома GOTTHARD
17 май 2012
:
Новая песня GOTTHARD
14 май 2012
:
GOTTHARD впервые выступили с новым вокалистом
3 май 2012
:
Новое видео GOTTHARD
19 апр 2012
:
Новый сингл GOTTHARD
4 апр 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома GOTTHARD
9 мар 2012
:
Новый альбом GOTTHARD выйдет в июне
31 янв 2012
:
Интервью с вокалистом GOTTHARD
1 дек 2011
:
Новый вокалист GOTTHARD: «Взаимная симпатия была с самого начала»
20 ноя 2011
:
GOTTHARD представили нового вокалиста
13 сен 2011
:
Трейлер нового DVD GOTTHARD
25 авг 2011
:
Новый сингл GOTTHARD
4 авг 2011
:
Концерт GOTTHARD выйдет в сентябре
31 янв 2011
:
GOTTHARD ищут нового вокалиста
20 ноя 2010
:
Выход нового релиза GOTTHARD отложен
29 окт 2010
:
GOTTHARD выпустят новый сборник
24 окт 2010
:
Фото с последнего места упокоения вокалиста GOTTHARD
22 окт 2010
:
Успехи GOTTHARD в чартах
18 окт 2010
:
Репортаж с гражданской панихиды по Стиву Ли
15 окт 2010
:
Поминки по вокалисту GOTTHARD пройдут в воскресенье
8 окт 2010
:
Сайт памяти вокалиста GOTTHARD
7 окт 2010
:
Nuclear Blast о смерти вокалиста GOTTHARD
6 окт 2010
:
Погиб вокалист GOTTHARD
11 авг 2010
:
Вокалист GOTTHARD о своем ангеле-хранителе
21 окт 2009
:
GOTTHARD посетят Ватикан
16 окт 2009
:
Новое видео GOTTHARD
23 июл 2009
:
Новые песни от GOTTHARD
28 июн 2009
:
Обложка и трек-лист нового альбома GOTTHARD
8 май 2009
:
Название нового альбома GOTTHARD
21 апр 2009
:
Новая песня GOTTHARD войдет в санудтре к фильму о Max'е Schmeling'е
17 мар 2009
:
Новый альбом GOTTHARD
27 ноя 2008
:
GOTTHARD вышли в финал...
8 май 2008
:
Песня GOTTHARD стала официальным гимном швейцарской футбольной сборной
2 май 2008
:
Басист GOTTHARD пропустит часть тура
16 апр 2007
:
GOTTHARD закончили работу над новым видео
3 апр 2007
:
GOTTHARD приступают к съемкам нового видео
15 фев 2007
:
GOTTHARD выпустят 'Domino Effect' в апреле
1 фев 2007
:
GOTTHARD приступили к записи
27 июн 2006
:
Автограф-сессия GOTTHARD
23 июн 2006
:
GOTTHARD посетят Москву
22 мар 2006
:
GOTTHARD: трек-лист CD и DVD "Made In Switzerland"
12 мар 2006
:
Концертный альбом GOTTHARD выйдет в апреле
27 фев 2006
:
Последний альбом GOTTHARD получил платиновый статус в Швейцарии
16 сен 2005
:
GOTTHARD выпустят новый сингл
15 май 2003
:
GOTTHARD и KINGDOM COME в Кремле!
сегодня
Новое видео GOTTHARD
Smiling In The Pouring Rain, новое видео GOTTHARD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "More Stereo Crush", релиз которого намечен на 13 марта.
просмотров: 72
