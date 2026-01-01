Arts
Новости
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 28
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
*Новое видео KREATOR 19
Gotthard

21 янв 2026 : 		 Новое видео GOTTHARD

7 ноя 2025 : 		 Новое видео GOTTHARD

17 сен 2025 : 		 Новая песня GOTTHARD

30 апр 2025 : 		 Новое видео GOTTHARD

21 мар 2025 : 		 Новый альбом GOTTHARD доступен для прослушивания

19 мар 2025 : 		 Кавер-версия BEATLES от GOTTHARD

22 фев 2025 : 		 Видео с текстом от GOTTHARD

17 янв 2025 : 		 Новое видео GOTTHARD

29 ноя 2024 : 		 Новая песня GOTTHARD

8 окт 2024 : 		 Новый альбом GOTTHARD выйдет весной

5 ноя 2022 : 		 Концерт памяти вокалиста GOTTHARD

16 авг 2020 : 		 GOTTHARD почтили память Стива Ли

22 фев 2020 : 		 Видео с текстом от GOTTHARD

11 янв 2020 : 		 Новое видео GOTTHARD

2 май 2019 : 		 GOTTHARD записывают новый альбом

30 дек 2018 : 		 Рождественское видео GOTTHARD

30 ноя 2018 : 		 Фрагмент нового релиза GOTTHARD

9 ноя 2018 : 		 Новое видео GOTTHARD

19 окт 2018 : 		 Гитарист STATUS QUO в новом видео GOTTHARD

4 июл 2017 : 		 Новое видео GOTTHARD

14 фев 2017 : 		 Барабанщик HELLOWEEN поехал в тур с GOTTHARD

18 ноя 2016 : 		 Новое видео GOTTHARD

25 окт 2016 : 		 Обложка нового альбома GOTTHARD

16 окт 2016 : 		 Новый сингл GOTTHARD выйдет осенью

16 сен 2016 : 		 Новый альбом GOTTHARD выйдет зимой

24 дек 2015 : 		 Поздравление от GOTTHARD
сегодня

Новое видео GOTTHARD



Smiling In The Pouring Rain, новое видео GOTTHARD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "More Stereo Crush", релиз которого намечен на 13 марта.




Like!+0Dislike!-0


Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 72

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
