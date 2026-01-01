сегодня



Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»



DAVE MUSTAINE в недавнем интервью вновь рассказал, зачем же решился записать свою версию "Ride The Lightning":



«Это вышло случайно. [Смеётся]. Я это не планировал. Честно. Клянусь.



Я не пытался сделать что-то неуважительное — это я точно могу вам сказать. Я по-настоящему уважаю игру James'a на гитаре. И я считаю, что Lars — потрясающий автор песен. Я действительно наслаждался временем, проведённым с ними. Поэтому мне было так тяжело, когда всё закончилось. И теперь я замыкаю круг, выражая своё уважение».



На вопрос, не чувствует ли он, что своей новой версией «Ride The Lightning» он также прощается со своим временем в METALLICA, Mustaine ответил:



«Нет, я так не думаю. Мне нравилось то время. Оно было очень весёлым. Мы были опасными. Но нет, здесь нет никакого скрытого смысла... Речь идёт о проявлении уважения».



Dave также рассказал о своих отношениях с Hetfield и Ulrich:



«Они мне нравились. Если бы дружба возобновилась, я бы не возражал. Я бы согласился, и думаю, было бы неплохо вспомнить некоторые моменты из того времени. Но я думаю, что из-за того, что в то время было много обид и недоразумений, было бы сложно не вспоминать прошлое.



Я считаю, что нужно организовать совместный тур MEGADETH и METALLICA. Точка. Я уверен, что это всё исправило бы. Мы могли бы потусоваться, провести время вместе. Но я знаю, что они не гастролируют так, как мы. Когда мы выезжаем в тур, мы даём очень много концертов.



Если этому суждено случиться, я уверен, что увижу этих ребят. Я помню, как мы играли в Сан-Франциско в Cow Palace, и James сказал мне, что хочет, чтобы я сыграл "My Last Words", потому что это была его любимая песня. Я подумал, что это действительно круто. Спасибо, James. То, что у тебя есть любимая песня, которую я написал, это действительно приятно».







