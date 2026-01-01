Arts
Новости
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 30
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 25
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
Megadeth

22 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»

21 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»

20 янв 2026 : 		 MEGADETH сыграли новую песню

20 янв 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «MEGADETH — это не кукольный театр»

19 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я не из правых»

13 янв 2026 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Если Dave'y что-то не нравится, он скажет прямо»

12 янв 2026 : 		 Бывшие гитаристы MEGADETH о выступлении в Токио в 2023

5 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я написал много песен для METALLICA»

30 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Наш прощальный тур — это другое, понимать надо!»

25 дек 2025 : 		 У лидера MEGADETH проблемы с руками

22 дек 2025 : 		 DIRK VERBEUREN: «Я даже не мечтал о MEGADETH!»

19 дек 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

10 дек 2025 : 		 Почему MEGADETH решились на финальный тур

9 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Из-за поведения одного в прошлом, я не могу собрать бывших»

8 дек 2025 : 		 Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA

3 дек 2025 : 		 Бывший барабанщик FEAR FACTORY: «Dave не был доволен моим ремиксом песни MEGADETH»

28 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «На Risk MEGADETH мы пошли влево, а остальной мир пошёл вправо»

19 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH хочет дать последний концерт в космосе

17 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH о пиве и долголетии

14 ноя 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

12 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»

7 ноя 2025 : 		 Тизер новой песни MEGADETH

31 окт 2025 : 		 MEGADETH записали кавер-версию METALLICA

26 окт 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Я нервничал, перед тем как впервые сыграть "Tipping Point"»

20 окт 2025 : 		 Drum-cam от MEGADETH

15 окт 2025 : 		 MEGADETH исполнили новую песню
Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»



DAVE MUSTAINE в недавнем интервью вновь рассказал, зачем же решился записать свою версию "Ride The Lightning":

«Это вышло случайно. [Смеётся]. Я это не планировал. Честно. Клянусь.

Я не пытался сделать что-то неуважительное — это я точно могу вам сказать. Я по-настоящему уважаю игру James'a на гитаре. И я считаю, что Lars — потрясающий автор песен. Я действительно наслаждался временем, проведённым с ними. Поэтому мне было так тяжело, когда всё закончилось. И теперь я замыкаю круг, выражая своё уважение».

На вопрос, не чувствует ли он, что своей новой версией «Ride The Lightning» он также прощается со своим временем в METALLICA, Mustaine ответил:

«Нет, я так не думаю. Мне нравилось то время. Оно было очень весёлым. Мы были опасными. Но нет, здесь нет никакого скрытого смысла... Речь идёт о проявлении уважения».

Dave также рассказал о своих отношениях с Hetfield и Ulrich:

«Они мне нравились. Если бы дружба возобновилась, я бы не возражал. Я бы согласился, и думаю, было бы неплохо вспомнить некоторые моменты из того времени. Но я думаю, что из-за того, что в то время было много обид и недоразумений, было бы сложно не вспоминать прошлое.

Я считаю, что нужно организовать совместный тур MEGADETH и METALLICA. Точка. Я уверен, что это всё исправило бы. Мы могли бы потусоваться, провести время вместе. Но я знаю, что они не гастролируют так, как мы. Когда мы выезжаем в тур, мы даём очень много концертов.

Если этому суждено случиться, я уверен, что увижу этих ребят. Я помню, как мы играли в Сан-Франциско в Cow Palace, и James сказал мне, что хочет, чтобы я сыграл "My Last Words", потому что это была его любимая песня. Я подумал, что это действительно круто. Спасибо, James. То, что у тебя есть любимая песня, которую я написал, это действительно приятно».




просмотров: 50

