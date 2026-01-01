Arts
Новости
Дата : с по  
*

Vandenberg

*



22 янв 2026 : 		 ADRIAN VANDENBERG исполняет WHITESNAKE

4 дек 2025 : 		 Концертное видео VANDENBERG

3 мар 2025 : 		 ADRIAN VANDENBERG исполняет WHITESNAKE

9 ноя 2024 : 		 ADRIAN VANDENBERG о том, почему брал паузу

25 май 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления VANDENBERG

19 фев 2024 : 		 VANDENBERG исполняет WHITESNAKE

27 янв 2024 : 		 Новое видео VANDENBERG

29 окт 2023 : 		 Ронни Ромеро о причинах расставания с VANDENBERG: «Вы фсё врёти!11»

21 окт 2023 : 		 ADRIAN VANDENBERG: «Выйти на сцену с WHITESNAKE?»

30 сен 2023 : 		 Почему ADRIAN VANDENBERG расстался с RONNIE ROMERO?

30 авг 2023 : 		 ADRIAN VANDENBERG назвал Джими Хендрикса своим рок-богом

28 июл 2023 : 		 Видео с текстом от VANDENBERG

18 май 2023 : 		 Видео с текстом от VANDENBERG

11 май 2023 : 		 ADRIAN VANDENBERG: «Бывшие подали против меня шесть исков»

7 май 2023 : 		 FRANK HANNON присоединился на сцене к VANDENBERG для кавера WHITESNAKE

6 май 2023 : 		 VANDENBERG исполняет WHITESNAKE

24 фев 2023 : 		 Новое видео VANDENBERG

12 окт 2021 : 		 VANDENBERG сменили вокалиста

21 май 2020 : 		 Видео с текстом от VANDENBERG

24 апр 2020 : 		 Видео с текстом от VANDENBERG

15 апр 2020 : 		 ADRIAN VANDENBERG о том, как он связался с вокалистом RAINBOW

4 фев 2020 : 		 ADRIAN VANDENBERG пригласил вокалиста RAINBOW

18 ноя 2018 : 		 Новая песня VANDENBERG'S MOONKINGS

4 ноя 2018 : 		 Видео с текстом от VANDENBERG'S MOONKINGS

23 сен 2018 : 		 Новый релиз VANDENBERG'S MOONKINGS выйдет осенью

21 фев 2018 : 		 Видео с текстом от VANDENBERG'S MOONKINGS
ADRIAN VANDENBERG исполняет WHITESNAKE



Видео с выступления ADRIAN VANDENBERG, которое состоялось 20 января в Хельсинки в рамках тура "My Whitesnake Years", доступно для просмотра ниже.






Сообщений нет

просмотров: 67

