22 янв 2026



MEGADETH в акустике



MEGADETH 17 января в рамках специального мероприятия "Let There Be Shred" отыграли акустический и электрический сет — видео доступно ниже:



01. Angry Again

02. She-Wolf



Electric:



01. Tipping Point

02. I Don't Care (live debut)

03. Sweating Bullets

04. Tornado Of Souls

05. Symphony Of Destruction

06. Peace Sells

07. Holy Wars... The Punishment Due







