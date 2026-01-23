сегодня



Семья против ЕР JOHN SYKES



Через пару дней после анонса Golden Robot Records о планах выпуска ЕР Джона Сайкса, на его официальном сайте появилось сообщение:



«В ответ на недавний пресс-релиз Golden Robot Records, опубликованный в этом году, мы считаем необходимым выступить с заявлением от имени наследников Джона Сайкса.



В 2019 году Джон Сайкс расстался с Golden Robot Records из-за продолжающихся проблем, связанных с контрактными соглашениями. С тех пор ни Джон Сайкс, ни его окружение не давали разрешения, не заключали и не соглашались с Golden Robot Records на мастеринг, выпуск или распространение его незаконченного материала на их лейбле.



Учитывая эти обстоятельства, мы глубоко обеспокоены решением предпринять подобные действия в то время, когда Джон больше не в состоянии представлять или отстаивать свою собственную позицию. Примечательно также, что в течение многих лет, последовавших за уходом Джона с лейбла, не было сделано никаких публичных заявлений или попыток выпустить этот материал, пока он был жив.



На наш взгляд, эти действия вызывают серьезные вопросы и проявляют глубокое неуважение к наследию Джона и его ближайшим родственникам, которые продолжают скорбеть и смиряться с потерей отца, брата и сына».







