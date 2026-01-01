сегодня



Участники ALTER BRIDGE: «Искусственный интеллект в музыке — благо или...»



Участники ALTER BRIDGE Mark Tremonti и Myles Kennedy в недавнем интервью вновь коснулись темы использования искусственного интеллекта в музыке.



Myles: «Сейчас сумасшедшие времена. С одной стороны, это захватывающе, потому что это может быть полезно. И я думаю, что во многих случаях это очень хорошо. У этого есть потенциал, который может многое изменить, например, с медицинской точки зрения, и если мы сможем использовать это во благо. Я буду говорить за себя, я не буду говорить за всех, но меня беспокоит, что может произойти, если мы не начнем устанавливать ограждения прямо сейчас и не будем регулировать некоторые аспекты — как в случае с разработкой атомной бомбы… Как только мы осознали масштаб того, что это может дать, нужно было собрать всех вместе и сказать: "Эй, давайте сохраним это здесь в безопасности". И мне кажется, что с этой конкретной технологией я сейчас подобного не ощущаю. Отчасти подобное меня беспокоит, потому что я считаю, что очень многое может пойти не так, если мы оставим это без контроля. Я думаю, что многое пойдет очень хорошо, но я также считаю, что скорость перемен будет такой, какой мы, люди, никогда не видели, и надеюсь, что в ближайшие пять-десять лет мы сможем позитивно внедрить все это в общество, не становясь полностью зависимыми от ИИ, иначе это приведет нас на дно».



Mark добавил: «Да. Я полагаю, что арт-сообщества пострадают сильнее всего, потому что медленно, но верно музыка начнет звучать идеально, и тогда людям начнет нравиться несовершенство, и тогда ИИ последует за этим несовершенством. И вот у вас будет несовершенство искусственного интеллекта. Это будет продолжаться на волне того, чего хотят люди. Но я полагаю, как сказал уже Myles, в ближайшие пять лет или около того, будет последний раз в истории человечества, когда вы узнаете, что искусство — это... Искусственный интеллект собирается завладеть всем: сценариями фильмов, книгами, картинами, всем. И на то, чтобы что-то сделать, уйдет полсекунды. У меня теперь есть друзья, которые подшучивают надо мной и присылают мне песни, написанные ими самими, и они звучат великолепно. Но в идеальном мире, где кто-то должен это слушать и изобретать, должно быть устройство фильтрации искусственного интеллекта, в котором вы помещаете запись ALTER BRIDGE в программное обеспечение, и оно подтверждает, что она создана человеком, а не искусственно. Ты можешь поместить это на обложку своего альбома будешь гордиться таким знаком!»



Myles продолжил: «Надеюсь, люди по-прежнему будут стремиться к человеческому контенту. Я так смотрю на все это — итак, вы перематываете назад, садитесь в машину времени и возвращаетесь на 20 лет или даже больше, когда у вас были случаи, когда люди подпевали трекам и говорили, что они на самом деле пели, а потом они ms резко обрывались, и тогда люди понимали "О, они просто работают под фанеру". Ладно. Забегая вперед, отметим, что многие артисты уже привыкли к тому, что именно так и поступают. И это нормально, потому что у них большие шоу, есть танцы или что-то в этом роде. И потребитель такой: "Да, это круто. Я просто хочу видеть, как человек делает то, что он делает, или как люди делают то, что они делают". Но было время, когда это было табу. Вы не могли этого сделать без того, чтобы вас не отменили, но к этому отнеслись неодобрительно. Поэтому меня беспокоит, что со временем, даже при появлении новых работ, люди будут просто говорить: "О, да. Это написал ИИ, но мне нравится этот человек. Мне нравится этот артист". Они хороши в инструкциях. И я полагаю, что для меня, как для человека, который последние 30 с лишним лет своей жизни посвятил творчеству, и для Mark'a, внезапно возникает ощущение, что людей это больше не волнует, а ведь в этом так много всего интересного, написание пластинки и создание песни… Чувак, иногда приходится доходить до крайности, чтобы создать что-то, что является настоящим произведением искусства. В некоторых случаях тебе везет, и ты придумываешь это за секунду, но за некоторыми мелодиями приходится гоняться, и это непросто. Поэтому мы лишь хотим, чтобы люди по-прежнему ценили это».



Mark добавил: «Тогда, надеюсь, они оценят группы, которые выступали до появления ИИ, и смогут посмотреть их и сказать: "Эй, эти песни явно были написаны без участия ИИ". У нас есть 20 альбомов, которые мы можем сыграть, и люди знают, что они не были созданы с ИИ, но такие ситуации уже рядом. Это грядет, ребята. Это грядет повсюду. Это захватит все, начиная, как я уже сказал, не только с музыкального бизнеса».



Далее Tremonti признался, что ранее он использовал ИИ при продвижении последнего альбома своего одноименного сольного проекта.



«Я не хочу выглядеть лицемером, но мое первое видео с моего последнего сольного альбома, которое было снято — я не знаю — два с лишним года назад, еще до того, как ИИ стал таким популярным, мы залезли в Интернет, увидели визуального исполнителя в Instagram и решили: "О, а это действительно классная штука". Мой брат занимается графикой и использует всевозможные программы. Я не понимал разницы между ними. Мы наняли его, выпустили видео. Это была ранняя версия искусственного интеллекта, и она была невероятной. И теперь, когда ИИ становится все более популярным, люди говорят: "О, вам не следует использовать ИИ". И я с этим согласен. Но все равно, это, наверное, самое крутое видео, которое у меня когда-либо было. В этом-то и проблема. Люди увидят, насколько оно мощное, и это их соблазнит».



Myles добавил: «Мы [ALTER BRIDGE] только что выпустили новое видео на [песню] "What Lies Within". И, насколько я понимаю, люди уже говорят: "О, это создано искусственным интеллектом". Нет, на самом деле это сделал артист. Так вот как раз об этом мы и говорим. Это, типа, а как кто-нибудь узнает? И потом, когда люди начинают обвинять артистов в том, что они делают что-то такое, что они...… Вот что нас беспокоит. Вот тут-то и начинается процесс написания песен, когда ты по-настоящему усердно работаешь над созданием песни, и вдруг появляется что-то вроде "Это просто ИИ". Я к тому, что это нереально бесит. Типа, ничего себе, ты вкладываешь столько сил, а потом кто-то скажет: "Да все ИИ сделал" Ну ни хрена же себе!»



Mark продолжил: «Литература — тут дела тоже не лучше. Я много лет пытался стать публикуемым автором, но потерпел сокрушительную неудачу. Но когда вы пишете и говорите, что хотите проверить все через Grammarly, чтобы убедиться, что ваша грамматика правильная, вы всего лишь хотите проверить свою грамматику, программа выдает всевозможные новые данные, которые вы не писали и не просили об этом, но вы, типа: "О, а ведь так и правда лучше звучит, заметно лучше, чем то, что сделал я". Люди этим увлекутся и будут создавать запросы: "Напишите мне книгу в жанре фантастический роман о ведьме, летящей верхом на фиолетовом драконе". Это пугает. Но, как сказал Myles, в этом определенно есть какая-то польза, особенно с медицинской точки зрения».



Mylesпродолжил: «Но есть кое-что, что может произойти в будущем, когда фанаты просто предложат ИИ, например: "Эй, напиши песню об этом, на любую тему, в стиле ALTER BRIDGE". И тогда фанаты все такие… Дело доходит до того, что в сообществе [фанаты] начинают спрашивать: "О, вы слышали песню о ведьмах, летящих верхом на драконе?", какой бы ни была эта аналогия, и тогда она становится очень популярной. И тогда фанаты, гастролирующие артисты, спрашивают: "Эй, вы собираетесь сыграть ту песню о ведьме верхом на фиолетовом драконе?" — "Нет, мы же не писали эту песню!". Подобное может произойти через 10 лет, когда фанаты будут ожидать, что группы сыграют [какую-нибудь песни, которые были созданы совместно с ИИ».







