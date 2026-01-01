сегодня



DAVID ELLEFSON о лучшей работе в мире



DAVID ELLEFSON в недавнем интервью спросили, испытывает ли он дискомфорт, когда к нему подходят фанаты, чтобы сфотографироваться или поболтать, во время концертов других артистов:



«Я считаю, что ты получаешь в ответ то, что заслужил. Если ты приходишь со своей командой и охраной и всей этой стеной "пошёл ты", то именно это ты и получишь в ответ. Ты получишь агрессию. Если ты проявляешь агрессию, ты получишь агрессию в ответ. Как видите, я, конечно, держу рядом с собой охранников, но я стараюсь не окружать себя этой бронёй "крутого парня". Потому что в первую очередь я фанат.

Для меня всё началось со SWEET и KISS, когда я был ещё 10-11-летним ребёнком.



А потом я начал играть на басу. Бас нашёл меня, так я говорю. Не я нашёл бас, он нашёл меня в сельской Миннесоте. И тогда я понял, что моё призвание — делать то, что делали мои герои. Несмотря на то, что я стал профессионалом и в период становления мне пришлось изменить своё мышление с фанатского на профессиональное, я думаю, что когда ты теряешь из виду то, что ты фанат музыки, фанат концертов, то это волнение, магия исчезает, и тогда это просто становится очень тяжёлой работой на протяжении долгих часов. Так что я благодарен. Я получаю письма от поклонников. Я отвечаю на все письма. Я благодарен, что люди со всего мира помнят обо мне. И это заставляет меня немного притормозить, потому что я очень занятой человек, как и все остальные. И когда люди думают обо мне, они присылают мне что-то, чтобы я подписал, просят автограф, обычно они прилагают какое-то милое письмо, и это заставляет меня остановиться и сказать: "Подожди минутку, David. Тайм-аут. Просто обрати внимание, что ты оказал влияние на чью-то жизнь". Возможно, я изменил их жизнь, надеюсь, к лучшему, но мои песни, моя музыка, моё ремесло, мой талант, который дал мне Господь, оказали влияние на кого-то.



Что может быть лучше? Это лучшая работа в мире. И поэтому я ненавижу, когда люди называют это работой. Мы не работаем, мы играем. И я заметил, что с годами, когда люди переходят от радости игры к этой тяжёлой работе, радость теряется. Есть работа, есть обязательства, есть встречи, есть то, за что мы должны нести ответственность, но я говорю в общем».







