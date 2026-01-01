Arts
Новости
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 30
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 25
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
Only Human

|||| 21 янв 2026

Новое видео ONLY HUMAN



Automata, новое видео ONLY HUMAN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Planned Obsolescence, релиз которого намечен на 17 марта.




просмотров: 85

