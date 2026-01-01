Arts
Новости
Новое видео FABIENNE ERNI & Lena Scissorhands



Ritual, новое видео FABIENNE ERNI & Lena Scissorhands, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Starveil", релиз которого намечен на 13 марта:

01. Vareon
02. Sky's Breath
03. Ritual (feat. Lena Scissorhands)
04. Stone By Stone
05. Starveil
06. Living And The Dead
07. Shaelun Vyrathi
08. Forged In Me
09. Never Let Go
10. Elren
11. Thalen Muron
12. Call Beyond Time
13. Lullaby Echo




