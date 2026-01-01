×
Дата :
с
по
все новости группы
Leaves' Eyes
Германия
Gothic Metal
Symphonic Metal
http://www.leaveseyes.com
Myspace:
http://www.myspace.com/leaveseyespage
Facebook:
https://www.facebook.com/leaveseyesofficial
сегодня
Новое видео LEAVES' EYES
Song Of Darkness, новое видео LEAVES' EYES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового EP "Song Of Darkness", релиз которого намечен на шестое марта.
