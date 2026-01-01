Arts
Leaves' Eyes

22 янв 2026 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

16 мар 2025 : 		 LEAVES' EYES на Reigning Phoenix Music

8 мар 2025 : 		 Концертное видео LEAVES' EYES

24 фев 2025 : 		 Оркестровка от LEAVES’ EYES

25 янв 2025 : 		 Оркестровка от LEAVES' EYES

24 дек 2024 : 		 Оркестровка от LEAVES' EYES

3 апр 2024 : 		 Успеха в чартах LEAVES' EYES

22 мар 2024 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

23 фев 2024 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

2 фев 2024 : 		 Новое видео LEAVES‘ EYES

12 янв 2024 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

1 дек 2023 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

22 окт 2023 : 		 LEAVES' EYES на Wacken

14 июн 2022 : 		 Акустика от LEAVES' EYES

10 дек 2021 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

3 ноя 2021 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

26 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза LEAVES' EYES

5 июл 2021 : 		 LEAVES' EYES выпустят расширенное издание "The Last Viking"

28 окт 2020 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

21 сен 2020 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

18 авг 2020 : 		 Новое видео LEAVES' EYES

24 июл 2020 : 		 Новый альбом LEAVES' EYES выйдет осенью

10 июн 2020 : 		 LEAVES' EYES перевыпустят ЕР

23 ноя 2019 : 		 Басист SADIST выступит с LEAVES' EYES

11 ноя 2019 : 		 Перемены в LEAVES' EYES / ATROCITY

23 окт 2019 : 		 Новая песня LEAVES' EYES
Новое видео LEAVES' EYES



Song Of Darkness, новое видео LEAVES' EYES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового EP "Song Of Darkness", релиз которого намечен на шестое марта.




