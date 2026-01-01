Arts
Новости
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 32
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 31
*Вокалист ENSIFERUM в новом видео FREEDOM CALL 25
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
22 янв 2026 : 		 Новое видео TOMORROW’S OUTLOOK

18 ноя 2023 : 		 Новое видео TOMORROW'S OUTLOOK

28 сен 2023 : 		 Новое видео TOMORROW'S OUTLOOK

24 дек 2020 : 		 TOMORROW'S OUTLOOK нашли продюсера

25 май 2020 : 		 Кавер-версия LETHAL от TOMORROW'S OUTLOOK

2 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома TOMORROW’S OUTLOOK

30 дек 2016 : 		 Оформление нового альбома TOMORROW'S OUTLOOK

12 дек 2016 : 		 TOMORROW'S OUTLOOK записали с участниками АРИИ кавер-версию BRUCE'a DICKINSON'a

12 июн 2016 : 		 ROY Z проведет мастеринг альбома TOMORROW'S OUTLOOK

30 янв 2015 : 		 Семплы новых песен TOMORROW'S OUTLOOK

12 май 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TOMORROW'S OUTLOOK

11 окт 2013 : 		 Семпл нового трека TOMORROW'S OUTLOOK

3 окт 2013 : 		 Вокалист LETHAL на новом альбоме TOMORROW'S OUTLOOK

23 июл 2013 : 		 TOMORROW'S OUTLOOK объявили имена вокалистов

17 июн 2013 : 		 Тизер нового альбома TOMORROW'S OUTLOOK

12 июн 2013 : 		 Вокалист PRIMAL FEAR на новом альбоме TOMORROW'S OUTLOOK

11 мар 2013 : 		 Семпл новой песни TOMORROW'S OUTLOOK

14 фев 2013 : 		 Фронтмен PRIMAL FEAR на новом альбоме TOMORROW'S OUTLOOK

13 сен 2011 : 		 TOMORROW'S OUTLOOK на BATTLEGOD PRODUCTIONS

23 янв 2011 : 		 Трек-лист нового альбома TOMORROW'S OUTLOOK

31 дек 2010 : 		 TOMORROW'S OUTLOOK завершили работу над альбомом

30 сен 2010 : 		 Новый альбом TOMORROW'S OUTLOOK пройдёт мастеринг в октябре

20 июл 2010 : 		 Новый тизер TOMORROW'S OUTLOOK

5 июл 2010 : 		 Фрагменты новой песни TOMORROW'S OUTLOOK

5 окт 2009 : 		 Семпл новой песни TOMORROW'S OUTLOOK с Michael'ем Kiske

14 сен 2009 : 		 Michael Kiske записал песню вместе с TOMORROW'S OUTLOOK
Новое видео TOMORROW’S OUTLOOK



Lament Of The Damned, новое видео TOMORROW’S OUTLOOK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Black Waves, релиз которого намечен на 27 марта на Battlegod Productions.




просмотров: 31

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
